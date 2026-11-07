Cuộc chiến tiền tỷ và những thất bại tốn kém trong bầu cửa giữa kỳ ở Mỹ

Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Washington, D.C., ngày 3/11/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo tổ chức giám sát độc lập và phi đảng phái OpenSecrets, dự báo cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 của Mỹ sẽ trở thành cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử. Riêng cuộc đua giành ghế tại Thượng viện Mỹ, các tổ chức vận động bên ngoài và các ủy ban độc lập đã chi ít nhất 2 tỷ USD. Khoản tiền này không bao gồm chi tiêu trực tiếp của các ứng cử viên.

Các tổ chức có liên hệ với đảng Cộng hòa đã chi nhiều hơn khoảng 60% so với các tổ chức ủng hộ đảng Dân chủ. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể ngăn đảng Cộng hòa mất ít nhất 7 ghế.

Truyền thông Anh ngày 7/11 đã so sánh mức chi tiêu của các tổ chức cho những cuộc đua vào Thượng viện mà ứng cử viên của họ giành chiến thắng và thất bại. Các tổ chức ủng hộ đảng Cộng hòa đã chi 1,16 tỷ USD, trong đó 1,1 tỷ USD dành cho các ứng cử viên thất bại và chỉ 64 triệu USD dành cho những người chiến thắng. Trong khi đó, các tổ chức ủng hộ đảng Dân chủ chi 689 triệu USD, gần như toàn bộ số tiền này (677 triệu USD) dành cho các ứng cử viên chiến thắng, còn 12 triệu USD dành cho những người thất bại.

Tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, cùng các nhà tài trợ giàu có khác thuộc đảng Cộng hòa đã chi 316 triệu USD để ủng hộ Tổng chưởng lý bang Ken Paxton, người gặp khó khăn trong việc tự huy động kinh phí tranh cử. Các tổ chức ủng hộ đảng Dân chủ đã chi 109 triệu USD để hỗ trợ ứng cử viên James Talarico, người trực tiếp huy động được hơn 146 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của mình.

Các cuộc đua đáng chú ý tại Ohio và Michigan cũng chứng kiến mức chi tiêu lên tới hàng trăm triệu USD và tốc độ giải ngân tăng nhanh khi ngày bầu cử đến gần.

Phân tích mức chi tiêu hằng tuần của các tổ chức từ đầu tháng 8 đến tháng 10 trong 4 cuộc đua vào Thượng viện cho thấy, tại Texas, các tổ chức ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng hòa chi nhiều hơn 207 triệu USD so với phía đảng Dân chủ. Mức chi tiêu đạt đỉnh gần 70 triệu USD mỗi tuần trong tháng 9, sau khi tỷ phú Elon Musk đóng góp thêm một khoản tiền lớn. Đảng Cộng hòa cũng chi nhiều hơn đảng Dân chủ 97 triệu USD tại Ohio và 76 triệu USD tại Michigan. Trong khi đó, đảng Dân chủ chi nhiều hơn đảng Cộng hòa 9 triệu USD tại Iowa. Ứng cử viên đảng Dân chủ giành chiến thắng tại cả 4 bang này.

Các tổ chức có thể nhanh chóng điều chỉnh hướng chi tiêu khi tình hình chính trị thay đổi. Mức chi tại Georgia và North Carolina giảm xuống khi triển vọng chiến thắng của các ứng cử viên đảng Cộng hòa tại hai bang này ngày càng mờ nhạt. Cùng lúc đó, chi tiêu tăng mạnh tại South Carolina, Mississippi và Kansas khi các cuộc đua trở nên cạnh tranh hơn tại những địa bàn vốn được xem là thành trì an toàn của đảng Cộng hòa.

Chi tiêu cũng thay đổi khi các ứng cử viên đảng Dân chủ vươn lên dẫn trước tại North Carolina và Georgia, trong khi một số ghế khác bắt đầu có dấu hiệu cạnh tranh gay gắt hơn.