Cuộc chiến sinh tử của máy bay ném bom B-24 Liberator trên bầu trời châu Âu

Từ năm 1943, B-24 Liberator trở thành một trong những dòng oanh tạc cơ chủ lực của Mỹ trong chiến dịch ném bom ban ngày tại châu Âu.

Các phi đội được giao nhiệm vụ đánh phá nhà máy, sân bay, trung tâm vận tải và những cơ sở phục vụ cỗ máy chiến tranh Đức Quốc xã.

Nhưng để đến được mục tiêu và trở về căn cứ, các tổ bay phải đối mặt với một mạng lưới phòng thủ ngày càng dày đặc.

Một phi vụ ném bom chiến lược thường đòi hỏi nhiều giờ bay qua lãnh thổ đối phương.

B-24 có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 488 km/h ở điều kiện phù hợp, nhưng khi mang bom, nhiên liệu và vũ khí phòng thủ, hiệu suất thực tế phụ thuộc vào độ cao, tải trọng và tình trạng máy bay.

Những đội hình lớn giúp các oanh tạc cơ hỗ trợ hỏa lực cho nhau, song không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bị tấn công.

Tiêm kích Đức như Messerschmitt Bf 109 và Focke-Wulf Fw 190 tìm cách tiếp cận đội hình từ những hướng thuận lợi, nhắm vào các vị trí dễ bị tổn thương.

B-24 được trang bị nhiều súng máy cỡ nòng 12,7 mm ở các vị trí như mũi, lưng, bụng và đuôi, tùy biến thể.

Hỏa lực này tạo ra vùng phòng thủ quanh máy bay, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào khả năng quan sát, phối hợp của xạ thủ và hướng tấn công của đối phương.

Bên cạnh tiêm kích, pháo phòng không Đức cũng là mối đe dọa lớn. Đạn nổ ở độ cao của đội hình có thể làm hỏng động cơ, cánh, hệ thống điều khiển hoặc gây thương vong cho tổ bay.

Một chiếc B-24 bị hư hại có thể mất tốc độ và tụt khỏi đội hình, khiến nguy cơ bị tiêm kích tấn công tăng lên.

Dù vậy, B-24 vẫn tiếp tục được sử dụng rộng rãi nhờ tầm hoạt động, tải trọng và sản lượng lớn.

Máy bay có thể đảm nhận những nhiệm vụ sâu trong lãnh thổ đối phương, bổ sung cho B-17 trong chiến dịch ném bom của Mỹ.

Những tổn thất nặng nề trong giai đoạn đầu cho thấy oanh tạc cơ cần được hỗ trợ tốt hơn, từ tiêm kích hộ tống tầm xa đến cải thiện chiến thuật và thông tin tình báo.

Chiến dịch ném bom ban ngày không chỉ là cuộc thử sức giữa máy bay và hệ thống phòng thủ. Đó còn là cuộc đấu về khả năng sản xuất, bổ sung phi hành đoàn và duy trì hoạt động trong thời gian dài.

B-24 trở thành một phần quan trọng của nỗ lực ấy, dù mỗi phi vụ vẫn tiềm ẩn rủi ro rất lớn đối với những người trên máy bay.