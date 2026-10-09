Cuộc chiến Ronaldo - Jorge Jesus đã vượt khỏi sân cỏ

Nếu chỉ xét thành tích, HLV Jesus gần như không có lý do để lo lắng. Tuyển Bồ Đào Nha thắng cả 4 trận đầu dưới thời HLV 72 tuổi, ghi 9 bàn, thủng lưới 4 lần và sớm giành quyền vào tứ kết Nations League.

Điểm đáng chú ý nằm ở vai trò của Cristiano Ronaldo trong chuỗi trận ấy. CR7 chỉ chơi 67 phút trong chiến thắng 1-0 trước xứ Wales, ngồi dự bị cả trận gặp Na Uy rồi rời đợt tập trung trước hai chiến thắng tiếp theo của đội tuyển.

Tính tổng cộng, Ronaldo chỉ xuất hiện 67 trong 360 phút đầu tiên dưới thời HLV Jesus, chưa tới 19% thời lượng thi đấu. Bồ Đào Nha vẫn thắng cả bốn trận, cho thấy đội tuyển không còn phụ thuộc vào anh như nhiều năm trước.

HLV Jesus cũng phân phối cơ hội khá rộng. Chỉ sau ba trận đầu, ông sử dụng 21 trong số 25 cầu thủ được triệu tập, tương đương 84% quân số. Cách dùng người này cho thấy HLV người Bồ Đào Nha muốn xây dựng một đội tuyển có nhiều lựa chọn hơn thay vì xoay quanh một cá nhân.

Về chuyên môn, cán cân vì thế đang nghiêng về Jesus. Nhưng Ronaldo chưa bao giờ chỉ là một cầu thủ thuần túy đối với bóng đá Bồ Đào Nha.

Ronaldo vẫn là tài sản đặc biệt

Eric Krakauer, bình luận viên người Bồ Đào Nha, cho rằng Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) sẽ gặp khó nếu mâu thuẫn giữa Ronaldo và HLV Jesus tiếp tục kéo dài. Theo ông, CR7 vẫn mang giá trị thương mại đủ lớn để buộc FPF phải cân nhắc kỹ trước mọi quyết định liên quan đến tương lai của anh.

Ronaldo chỉ thi đấu 67 trong 360 phút đầu tiên dưới thời Jorge Jesus, trong khi Bồ Đào Nha toàn thắng cả 4 trận.

Ronaldo hiện sở hữu tổng cộng gần một tỷ người theo dõi trên Instagram, Facebook và X. Anh cũng là cầu thủ ghi bàn và khoác áo tuyển Bồ Đào Nha nhiều nhất lịch sử, với 146 bàn sau 234 trận.

Sức hút này giúp Ronaldo duy trì vị thế mà chưa cầu thủ Bồ Đào Nha nào hiện tại có thể thay thế ngay lập tức. Một trận đấu có CR7, một chiến dịch quảng bá gắn với hình ảnh anh hay một chuyến du đấu của đội tuyển đều dễ tiếp cận lượng khán giả toàn cầu lớn hơn.

Quy mô tài chính của FPF cho thấy thương mại ngày càng quan trọng với liên đoàn. Trong mùa 2024/25, FPF đạt doanh thu hơn 131 triệu euro, mức cao nhất lịch sử. Trước đó, ngân sách cùng mùa dự kiến mang về 53 triệu euro từ bản quyền truyền hình, tài trợ và hoạt động thương mại, cao hơn 48 triệu euro từ hoạt động thể thao.

Sang mùa 2025/26, FPF tiếp tục đặt kế hoạch doanh thu trên 146 triệu euro và thành lập FPF Comercial để khai thác riêng mảng kinh doanh, tài trợ và thương hiệu. FPF không công bố Ronaldo trực tiếp đóng góp bao nhiêu trong số tiền này, vì thế không thể quy toàn bộ giá trị thương mại của đội tuyển cho CR7.

Tuy nhiên, khó phủ nhận Ronaldo vẫn là gương mặt có sức lan tỏa lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha. Krakauer vì thế gọi anh là một “cỗ máy kiếm tiền” và đặt ra khả năng Jesus có thể chịu sức ép nếu FPF tin việc mất Ronaldo gây tổn thất lớn về hình ảnh cũng như thương mại.

Vấn đề nằm ở chỗ lập luận ấy đi ngược với những gì đang diễn ra trên sân. Bồ Đào Nha vẫn thắng khi Ronaldo không thi đấu, còn Jesus có đủ kết quả để bảo vệ quyền quyết định chuyên môn của mình.

Một nhượng bộ có thể tạo tiền lệ

Cuộc khủng hoảng bùng lên sau trận thắng Na Uy. HLV Jesus từng dự kiến sử dụng Ronaldo khoảng 30 phút, nhưng diễn biến trận đấu khiến ông thay đổi kế hoạch và để tiền đạo 41 tuổi ngồi dự bị suốt 90 phút.

Jorge Jesus sử dụng 21 trong số 25 cầu thủ được triệu tập chỉ sau ba trận đầu, cho thấy ông muốn giảm sự phụ thuộc vào các cá nhân.

Đây là lần đầu sau 6.678 ngày Ronaldo ngồi dự bị trọn một trận chính thức của tuyển Bồ Đào Nha, tính từ Euro 2008. HLV Jesus xem quyết định ấy như một phần bình thường trong công việc của HLV, trong khi Ronaldo nhìn sự việc theo hướng khác.

Trong bản giải trình dài 1.740 chữ sau đó, CR7 cho rằng HLV Jesus hai lần không giữ lời. Anh còn công khai nội dung từng được chuẩn bị cho cuộc họp báo của HLV trưởng, trong đó có chi tiết Jesus được cho là nên thừa nhận sai lầm vì để một cầu thủ có “tầm vóc như Pele hay Diego Maradona” khởi động nhưng không sử dụng.

Ronaldo thừa nhận việc tự ý rời đợt tập trung là sai, nhưng không tuyên bố chia tay đội tuyển. Anh vẫn để ngỏ khả năng trở lại nếu tiếp tục duy trì phong độ tại Al Nassr.

FPF cho đến nay cố tránh đẩy sự việc tới chỗ phải chọn một bên. Chủ tịch Pedro Proença gọi vụ việc là một sự hiểu lầm, trong khi HLV Jesus vẫn công khai mở cửa cho Ronaldo trở lại.

Cách xử lý này giúp liên đoàn có thêm thời gian nhưng không giải quyết được vấn đề chính. Nếu Ronaldo trở lại, anh phải chấp nhận khả năng dự bị, bị thay ra hoặc không được sử dụng, còn Jesus cần được quyền đưa ra những quyết định ấy mà không biến mỗi lựa chọn nhân sự thành một cuộc khủng hoảng.

Nếu FPF nhượng bộ Ronaldo chỉ vì vị thế và giá trị thương mại, quyền lực của Jesus trong phòng thay đồ sẽ bị ảnh hưởng. Một HLV khó yêu cầu 24 cầu thủ còn lại tuân thủ nguyên tắc chung nếu một người được áp dụng tiêu chuẩn khác.

Ngược lại, nếu FPF hoàn toàn đứng về phía Jesus, liên đoàn phải chấp nhận khả năng mất sớm cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá nước này. Bài toán vì thế không đơn giản nằm ở việc Ronaldo còn đủ khả năng đá chính hay không.

Những con số hiện đứng về phía Jesus: 4 trận, 4 chiến thắng và một đội tuyển vẫn vận hành tốt dù Ronaldo chỉ thi đấu chưa tới 19% tổng số phút. Nhưng ở bên ngoài sân, Ronaldo vẫn sở hữu lượng người theo dõi gần một tỷ và sức hút thương mại không cầu thủ nào trong đội có thể thay thế.

Chưa có bằng chứng cho thấy FPF đang tính chuyện sa thải HLV Jesus. Tuy nhiên, nếu mâu thuẫn kéo dài và Ronaldo không chấp nhận một vai trò nhỏ hơn, tương lai của HLV trưởng khó tránh khỏi bị kéo vào cuộc tranh chấp.

Cuối cùng, FPF có thể phải trả lời một câu hỏi mà họ đang cố trì hoãn: quyền quyết định đội hình thuộc hoàn toàn về HLV hay vị thế của Ronaldo vẫn đủ lớn để tạo ra một ngoại lệ?