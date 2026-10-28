Cuộc chiến Iran ngày càng đắt đỏ với Mỹ khi phình lên 47 tỷ USD

Khói bốc lên sau cuộc không kích do Mỹ - Israel tiến hành nhằm vào Tehran, Iran ngày 6/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo báo cáo ước tính ngày 16/10 của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), khoản chi lớn nhất là 29 tỷ USD dành cho việc bổ sung kho đạn dược. Báo cáo đã gửi tới Quốc hội Mỹ và được truyền thông địa phương tiếp cận hôm 27/10.

Theo ước tính, gần 12 tỷ USD dành cho các chi phí phát sinh từ hoạt động quân sự, và 6,1 tỷ USD khác được dùng để thay thế các thiết bị đã bị tổn thất. Công tác hỗ trợ của Không quân dành cho nhân sự được triển khai tại thực địa bao gồm vận tải hàng không, duy trì căn cứ, hệ thống thông tin liên lạc và vận chuyển… tiêu tốn 7,6 tỷ USD.

Ước tính này không bao gồm chi phí khắc phục hư hại tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Vào tháng 9, thời điểm Lầu Năm Góc cho biết chi phí cho cuộc xung đột rơi vào khoảng 43,6 tỷ USD.

Phát biểu tại cuộc mít tinh ở Corpus Christi, bang Texas, hôm 27/10, Tổng thống Trump tuyên bố nước Mỹ đang “thu về khoản lợi nhuận khổng lồ nhờ tình hình” tại Trung Đông, đồng thời dự đoán cuộc chiến với Iran sẽ “sớm kết thúc”.

Tuy nhiên, theo Moody’s Analytics, cuộc xung đột này đến nay đã khiến mỗi hộ gia đình Mỹ thiệt hại trung bình 2.000 USD.

Ngày 26/10, Iran tuyên bố Mỹ phải đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện do Tehran đưa ra trước khi hai bên có thể xem xét bước vào một giai đoạn đàm phán mới, đồng thời cảnh báo Washington có thể tìm kiếm một thỏa thuận ngắn hạn nhằm đạt được lợi thế chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Cụ thể, ông Ali Bagheri Kani - Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh quốc tế - nói rằng nếu Washington thực hiện đầy đủ các điều kiện mà Tehran đưa ra, Iran mới có thể cân nhắc bước vào một tiến trình thương lượng mới.

Quan chức này đồng thời bày tỏ lo ngại Mỹ có thể thúc đẩy một thỏa thuận ngắn hạn để tuyên bố đạt thắng lợi chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sau đó tiếp tục các hành động quân sự hoặc gia tăng sức ép đối với Iran.