Cuộc chiến giành vị trí Ronaldo để lại ở Bồ Đào Nha

Ronaldo chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau 234 trận và 146 bàn thắng, để lại khoảng trống lớn trên hàng công.

Ngày 15/11, Bồ Đào Nha tiếp đón Đan Mạch tại Braga trong trận đấu đầu tiên kể từ khi Cristiano Ronaldo tuyên bố giã từ đội tuyển. Sau 234 lần ra sân và 146 bàn thắng, chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này khép lại sự nghiệp quốc tế, nhường chỗ cho thế hệ kế tiếp.

HLV Jorge Jesus không thiếu lựa chọn. Goncalo Ramos, Fabio Silva và Gustavo Varela đều có mặt trong danh sách triệu tập. Cả ba còn trẻ, đang thi đấu tại những giải hàng đầu châu Âu, nhưng chưa ai chứng minh được khả năng trở thành trung phong số một trong nhiều năm tới.

Bồ Đào Nha toàn thắng 4 trận đầu tại Nations League 2026/27, ghi 9 bàn và sớm giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, khi Ronaldo không còn hiện diện, câu hỏi ai sẽ lĩnh trách nhiệm ghi bàn trong những trận đấu lớn vẫn chưa có lời giải.

Goncalo Ramos chưa thể yên tâm

Ở tuổi 25, Goncalo Ramos chiếm nhiều lợi thế nhất. Tiền đạo AC Milan từng dự World Cup, có kinh nghiệm tại Champions League và quen với sức ép khi khoác áo đội tuyển. Anh phù hợp với yêu cầu của Jesus nhờ khả năng di chuyển, pressing và chọn vị trí trong vòng cấm.

Ramos từng lập hat-trick vào lưới Thụy Sĩ tại World Cup 2022, trong trận Ronaldo phải ngồi dự bị. Bốn năm sau, anh ghi bàn quyết định giúp Bồ Đào Nha đánh bại Croatia 3-2 tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Tại Nations League mùa này, Ramos ghi 3 bàn sau 4 trận, ngang thành tích của Joao Felix. Anh góp một bàn trong chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch hồi tháng 10, rồi ghi bàn ở phút 79 giúp Bồ Đào Nha vượt qua Na Uy 2-1.

Tuy nhiên, phong độ tại Milan lại đáng lo ngại. Sau 11 vòng Serie A 2026/27, Ramos chỉ ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo dù đá chính cả 11 trận. Anh thực hiện 26 cú sút, đạt tỷ lệ chuyển hóa thành bàn khoảng 8%. Tại Europa League, tiền đạo này có thêm một bàn sau 3 lần ra sân.

Goncalo Ramos đang chiếm ưu thế trong cuộc đua kế thừa Ronaldo, nhưng phong độ tại AC Milan chưa thực sự thuyết phục.

Ramos vẫn đóng góp vào lối chơi chung nhờ khả năng làm tường, gây sức ép và kéo giãn hàng thủ. Nhưng với một trung phong được trao nhiều cơ hội, hiệu suất ghi bàn như vậy khó đáp ứng kỳ vọng.

Trao đổi với Record ngày 12/11, cựu tiền đạo Rui Aguas đánh giá Ramos đang chiếm ưu thế nhờ kinh nghiệm và sự trưởng thành. Dù vậy, ông cho rằng cầu thủ Milan cần thể hiện nhiều hơn nếu muốn giữ vị trí lâu dài.

Fabio Silva là đối thủ đáng chú ý. Tiền đạo 24 tuổi từng được Wolves chi khoảng 40 triệu euro để chiêu mộ năm 2020, nhưng không đáp ứng kỳ vọng tại Anh. Sau nhiều lần thay đổi môi trường, Silva dần tìm lại sự tự tin.

Mùa này, Silva ghi 3 bàn sau 8 trận Bundesliga cho Dortmund. Tại Champions League, anh có một bàn và 2 kiến tạo sau 4 lần ra sân. Khác Ramos, Silva thường di chuyển rộng, có thể lùi xuống phối hợp hoặc hoạt động ở hai biên.

Tuy nhiên, Silva chưa duy trì được hiệu suất ghi bàn ổn định trong thời gian dài. Anh cũng thiếu những màn trình diễn nổi bật ở cấp đội tuyển để có thể cạnh tranh sòng phẳng với Ramos.

Gustavo Varela và cuộc cạnh tranh khó lường

Trong khi Ramos và Silva còn những hạn chế, Gustavo Varela nổi lên như một ứng viên đáng chú ý.

Mới 21 tuổi, tiền đạo Monza gây ấn tượng mạnh tại Serie A. Sau 10 trận, Varela ghi 9 bàn và có một kiến tạo. Với 850 phút thi đấu, anh đạt hiệu suất xấp xỉ 0,95 bàn mỗi 90 phút, vượt xa hai đàn anh.

Theo FotMob, Varela thực hiện 28 cú sút, trong đó 14 lần trúng đích. Số bàn thắng thực tế cũng vượt mức bàn thắng kỳ vọng khoảng 5,6, phản ánh khả năng tận dụng cơ hội rất tốt.

Đáng chú ý, Varela từng ghi bàn trong 4 trận Serie A liên tiếp, bao gồm cú đúp trước Cagliari và những pha lập công vào lưới Torino, Napoli, Bologna. Anh nhanh chóng vươn lên nhóm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ngay trong mùa giải đầu tiên tại Italy.

Gustavo Varela nổi lên như ứng viên đáng gờm khi ghi 9 bàn sau 10 trận tại Serie A mùa này.

Dù vậy, 10 trận vẫn chưa đủ để khẳng định Varela có thể duy trì phong độ trong cả mùa giải. Tiền đạo trẻ cũng chưa có kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển quốc gia cấp cao, càng chưa từng chịu sức ép tại những giải đấu lớn.

Việc Jesus triệu tập Varela cho thấy ông sẵn sàng mở rộng cuộc cạnh tranh. Nếu tiếp tục ghi bàn đều đặn tại Serie A, tiền đạo Monza hoàn toàn có thể đe dọa vị trí của Ramos.

Bên cạnh cuộc đua giữa ba trung phong, Jesus còn phải giải quyết vấn đề lớn hơn: Bồ Đào Nha sẽ tấn công như thế nào khi không còn Ronaldo?

Đội tuyển hiện sở hữu hàng tiền vệ chất lượng với Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha và Joao Neves. Trên hàng công, Rafael Leao, Pedro Neto, Francisco Trincao cùng Joao Felix mang đến nhiều phương án phối hợp. Riêng Felix đã ghi 3 bàn sau 4 trận Nations League, ngang thành tích Ramos.

Với lực lượng hiện tại, Bồ Đào Nha không nhất thiết phải tập trung mọi đường bóng vào một trung phong. Jesus có thể phân chia trách nhiệm ghi bàn cho nhiều cầu thủ, đồng thời thay đổi cách tiếp cận tùy đối thủ.

Trong 23 năm khoác áo đội tuyển, Ronaldo đạt hiệu suất trung bình 0,62 bàn mỗi trận. Anh không chỉ ghi bàn mà còn giữ vai trò trung tâm trong hệ thống tấn công. Khi Ronaldo ra đi, Jesus có thể lựa chọn trung phong hoàn toàn dựa trên phong độ và yêu cầu chiến thuật.

Ramos đang có lợi thế về kinh nghiệm, Silva muốn chứng minh giá trị, còn Varela mang đến hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Cuộc cạnh tranh có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Bồ Đào Nha khó tìm được một cầu thủ tái hiện sự nghiệp 146 bàn thắng của Ronaldo. Nhưng họ cũng không cần người kế nhiệm phải làm được điều tương tự. Điều Jesus cần là một trung phong đủ hiệu quả trong vòng cấm, biết phối hợp với đồng đội và ghi bàn ở những thời điểm quan trọng.

Ronaldo đã rời đội tuyển. Vị trí của anh vẫn còn, nhưng người tiếp quản không nhất thiết phải trở thành một Ronaldo khác.