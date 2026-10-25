Cuộc chiến 'giằng co' giữa Geonwoo (ALPHA DRIVE ONE) và công ty quản lý

GeonWoo, thành viên nhóm ALPHA DRIVE ONE, được cho là đã đệ đơn kiện công ty quản lý WAKEONE nhằm xác nhận tư cách thành viên của mình, với mong muốn được quay trở lại hoạt động cùng nhóm.

Theo tờ MyDaily, GeonWoo đã nộp đơn kiện sau nhiều lần bày tỏ nguyện vọng muốn tái gia nhập nhóm trong thời gian tạm dừng hoạt động. Anh được cho là đã nhiều lần trao đổi với WAKEONE về mong muốn này, nhưng quyết định thực hiện các thủ tục pháp lý khi phía công ty không có động thái phản hồi như anh kỳ vọng.

Phản hồi về vấn đề này, WAKEONE cho biết: "Vì vụ việc hiện đang trong quá trình giải quyết theo thủ tục pháp lý, mong quý vị thông cảm rằng chúng tôi khó có thể đưa ra bình luận chi tiết vào lúc này".

GeonWoo ra mắt với tư cách là thành viên của ALPHA DRIVE ONE thông qua chương trình sống còn BOYS II PLANET của đài Mnet vào năm 2025. Nhóm đã tiến hành các kế hoạch ra mắt theo lộ trình cho đến khi một tranh cãi nổ ra vào tháng 4/2026, liên quan đến một sự việc xảy ra trong quá trình ghi hình nội dung.

Vào thời điểm đó, GeonWoo được cho là đã bày tỏ sự thất vọng bằng những từ ngữ không phù hợp mà không nhận ra micro của mình vẫn đang bật. WAKEONE sau đó đã lên tiếng về sự việc, khẳng định rằng dù ngôn từ sử dụng là không đúng mực, nhưng những lời nói đó không nhắm vào bất kỳ cá nhân cụ thể nào và không cấu thành hành vi công kích cá nhân.

Sau tranh cãi này, GeonWoo đã tạm dừng mọi hoạt động để dành thời gian tự kiểm điểm. Kể từ đó, ALPHA DRIVE ONE vẫn tiếp tục các hoạt động quảng bá với đội hình bảy thành viên trong thời gian vắng mặt của anh.

Trong khi đó, vào ngày 24/10, ALPHA DRIVE ONE (ALD1) đã hé lộ teaser MV ‘Talk to me’, phô diễn khí chất đầy sát thương cùng sự hiện diện đầy mãnh liệt. "Talk to me" là một ca khúc thuộc thể loại indie alt-pop, kết hợp giữa âm thanh synth tươi mới cùng nhịp điệu R&B tinh tế. Với chất âm gợi liên tưởng đến đại dương, hòa quyện cùng giọng hát ngọt ngào, đặc trưng của từng thành viên, ALD1 mang đến một chiều sâu cảm xúc đầy ấn tượng. Hiện tại, nhóm đang tích cực quảng bá cho đĩa đơn kỹ thuật số "Talk to me" thông qua nhiều chương trình âm nhạc khác nhau, và dự kiến ​​sẽ chính thức phát hành MV cho ca khúc này vào ngày 27/10.