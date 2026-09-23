Cuộc chiến anime tại rạp và thị trường phát trực tuyến

Trang Nikkei Asia dẫn số liệu của Teikoku Databank cho biết, ngành công nghiệp sản xuất anime của Nhật Bản đã đạt quy mô thị trường 362 tỷ yên (2,23 tỷ USD) vào năm 2024, tăng 4% so với năm 2023 và tiếp nối đà tăng trưởng của những năm trước đó.

Nhu cầu của độc giả toàn cầu đối với anime Nhật Bản cũng đang tăng mạnh, cả trên nền tảng phát trực tuyến lẫn thị trường chiếu rạp, theo Hollywood Reporter. Xu hướng này trở nên rõ nét hơn bao giờ hết từ năm 2025, khi bộ phim Demon Slayer: Infinity Castle (Thanh gươm diệt quỷ) của Sony Group đạt doanh thu phòng vé toàn cầu lên tới con số khổng lồ 715 triệu USD.

Về mảng phát trực tuyến, trang London Loves Business dẫn dữ liệu từ Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản cho hay, thị trường phát trực tuyến anime đạt giá trị 265 tỷ yên vào năm 2024, tăng 6,2% so với năm trước.

Tăng trưởng bùng nổ ở mảng phim rạp

Theo Inside Pulse, các rạp chiếu phim trên toàn thế giới cũng đang ghi nhận ​​sự xuất hiện của nhiều bộ phim anime với số lượng nhiều hơn bao giờ hết. Một báo cáo phân tích thị trường từ Skyquest cho thấy mảng phim điện ảnh đang là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trong ngành công nghiệp này.

Dự báo cho thấy lĩnh vực chiếu rạp có thể đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm 14,7% cho đến năm 2032. Người hâm mộ đang chứng minh rằng họ sẵn sàng chi trả để có được trải nghiệm xem phim chất lượng cao tại rạp.

Các tác phẩm anime phát hành quốc tế nổi bật gần đây như The Boy and the Heron của Hayao Miyazaki và Suzume của Makoto Shinkai, đều đạt thành tích phòng vé ấn tượng vượt trội.

Hình ảnh trong Thiếu niên và chim hạc.

Đây cũng là lý do ông lớn trong ngành giải trí Nhật Bản, Toho, đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng toàn cầu. Vào cuối năm 2024, Toho đã mua lại nhà phân phối hoạt hình GKIDS (có trụ sở tại Mỹ) và thành lập Toho Entertainment Asia tại Singapore, qua đó thiết lập các trung tâm vận hành tại cả Bắc Mỹ và châu Á.

Cuối năm 2025, Toho Global cũng tuyên bố mua lại 100% cổ phần của Anime Limited từ Plaion Pictures, qua đó đưa nhà phân phối có trụ sở tại Anh này vào cơ cấu hoạt động châu Âu của mình. Được thành lập vào năm 2012, Anime Limited hoạt động chủ yếu tại Vương quốc Anh và Pháp, chuyên phụ trách phát hành anime Nhật Bản dưới các hình thức chiếu rạp, băng đĩa gia đình và phát trực tuyến.

Cuộc chiến phát anime trực tuyến

Năm 2024, tổng giá trị thị trường anime toàn cầu đạt khoảng 25 tỷ USD, tăng gần 15% so với năm trước. Đáng chú ý, mảng thị trường quốc tế đã mang lại doanh thu cao hơn cả thị trường nội địa Nhật Bản.

Anime trở thành nguồn doanh thu tiềm năng cho thị trường phát trực tuyến. Ảnh: Inside Pulse.

Netflix báo cáo rằng trong năm 2024, người dùng của họ đã xem anime hơn 1 tỷ lần. Thực tế, hơn một nửa lượng khán giả toàn cầu của dịch vụ này đã xem anime. Trong vòng 5 năm qua, số lượt xem nội dung này trên Netflix cũng đã tăng gấp 3 lần. Xu hướng này đã dẫn đến cuộc cạnh tranh giành khán giả giữa các ông lớn phát trực tuyến quốc tế. Netflix và nền tảng chuyên về anime Crunchyroll đang bận rộn mua lại quyền phân phối các bộ anime Nhật Bản, theo Nikkei Asia.

Họ cũng đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ lâu dài với cộng đồng người hâm mộ. Crunchyroll, nền tảng thuộc sở hữu của Sony, là một ví dụ điển hình. Tính đến cuối tháng 3/2026, Crunchyroll đã đạt mốc hơn 21 triệu người đăng ký trả phí trên toàn cầu.

Sony xác định rõ anime là một trong những lĩnh vực tăng trưởng trọng tâm và đang đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, phân phối toàn cầu, tiếp thị cũng như gắn kết người hâm mộ xoay quanh mảng nội dung này. Đây là một mô hình hoàn toàn khác biệt so với việc chỉ đơn thuần mua bản quyền phát sóng một vài bộ phim ăn khách.

Hình ảnh trong Solo Leveling - loạt phim được ưa chuộng thời gian qua.

Sony cũng đẩy mạnh mở rộng tài sản trí tuệ (IP) sang nhiều lĩnh vực khác nhau. Solo Leveling là một ví dụ điển hình. Loạt phim này được sản xuất với sự hợp tác của Aniplex và Crunchyroll, được bản địa hóa cho khán giả quốc tế, đồng thời có phiên bản lồng tiếng bằng 10 ngôn ngữ và phụ đề bằng 16 ngôn ngữ. Sony ghi nhận mùa đầu tiên của bộ phim đã trở thành anime mới được xem nhiều nhất trên Crunchyroll trong năm 2024.

Với Netflix, theo ông Hirofumi Yamano, Giám đốc nội dung tại Netflix Nhật Bản, công ty này đang chuyển hướng chiến lược từ việc tiếp cận bản quyền nhiều bộ anime sang việc tập trung vào ít đầu phim hơn nhưng có khả năng phát triển mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu.

Yamano cũng đề cập đến các dự án hợp tác với Twin Engine, MAPPA và Studio Ichi, trong đó đặc biệt chú trọng việc trao đổi với các nhà sáng tạo để nắm bắt nguyện vọng thực sự của họ đối với các dự án.

Ông Yamano cho biết Netflix đã xây dựng được hệ thống cho phép phát sóng đồng thời anime trên toàn cầu mà không bị trễ về mặt thời gian, tuy nhiên, chiến lược kết hợp đa phương tiện vẫn đang trong quá trình phát triển. Ông đã lấy ví dụ về bộ anime chuyển thể Sakamoto Days, trong đó Netflix phát hành một đoạn trailer toàn cầu nhằm giới thiệu các nhân vật và cốt truyện cho những khán giả chưa biết đến nguyên tác manga. Ông Yamano cũng khẳng định tầm quan trọng của việc bản địa hóa nội dung, khi cho biết có tới 80-90% khán giả lựa chọn xem các phiên bản lồng tiếng.

Cho tới nay, anime không chỉ là một sản phẩm xuất khẩu thành công của ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản, mà còn là một lĩnh vực kinh doanh toàn cầu, nơi các nền tảng phát trực tuyến, các xưởng phim, đơn vị nắm giữ bản quyền và nhà sản xuất cùng hợp tác để biến những câu chuyện ăn khách thành các IP có sức sống lâu bền.