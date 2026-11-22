Gần ba năm sau, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có sự trở lại mạnh mẽ, với những thành công khiến cuộc chia tay ngày ấy trở thành bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp.

Có những cuộc chia tay không chỉ khép lại một công việc, mà còn khiến người trong cuộc mất đi niềm tin vào chính mình. HLV Kim Sang Sik từng trải qua giai đoạn như vậy ở Jeonbuk, nơi ông có 15 năm gắn bó từ cầu thủ, trợ lý đến HLV trưởng. Sau khi giúp đội bóng vô địch K.League 1 năm 2021 và giành Cúp Quốc gia Hàn Quốc năm 2022, ông lại phải rời đi trong bối cảnh thành tích sa sút, sức ép từ khán đài ngày càng lớn. Người hâm mộ thậm chí chặn xe đội bóng để yêu cầu ông từ chức.

Thất bại ở mùa giải 2023 khiến HLV Kim Sang Sik chịu nhiều tổn thương. Ông từng thừa nhận bản thân rơi vào khủng hoảng, ngại gặp gỡ mọi người và không muốn đối diện với những cầu thủ, truyền thông. Một nhà cầm quân từng đứng trên đỉnh bóng đá Hàn Quốc bỗng rơi vào trạng thái mất phương hướng, phải mất gần một năm mới trở lại với công việc huấn luyện. Đó là quãng thời gian không dễ dàng, nhất là với người từng dành phần lớn sự nghiệp cho một đội bóng và phải rời đi trong hoàn cảnh không mong muốn.

Tháng 5/2023, HLV Kim Sang Sik rời Jeonbuk Hyundai Motors trong sức ép nặng nề từ người hâm mộ. Ảnh: ASEAN United FC

Bước ngoặt đến vào tháng 5/2024, khi HLV Kim Sang Sik nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ông đến trong bối cảnh đội tuyển cần tìm lại sự ổn định sau giai đoạn thất vọng, đồng thời đối diện áp lực phải thay đổi thành tích. Không có nhiều thời gian để xây dựng lại mọi thứ, HLV Kim Sang Sik phải nhanh chóng tạo dấu ấn, tìm tiếng nói chung với cầu thủ và đưa đội tuyển trở lại cuộc đua danh hiệu.

Chức vô địch AFF Cup 2024 là dấu mốc quan trọng nhất trong hành trình ấy. Thành công không chỉ giúp HLV Kim Sang Sik khẳng định năng lực, mà còn tạo ra sự thay đổi đáng kể về vị thế của ông. Từ một nhà cầm quân từng chịu sức ép dữ dội ở Hàn Quốc, ông trở thành người mang lại niềm vui cho bóng đá Việt Nam. Những thành tích tiếp theo cùng các đội tuyển Việt Nam càng củng cố dấu ấn của HLV Kim Sang Sik tại Đông Nam Á.

Nhìn lại, Jeonbuk không phải quãng thời gian thất bại hoàn toàn trong sự nghiệp của HLV Kim Sang Sik. Ông từng có danh hiệu, từng được ghi nhận và cũng từng trải qua áp lực khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Nhưng chính cách ông đứng dậy sau cuộc chia tay ấy mới tạo nên phần đáng chú ý nhất của câu chuyện. Thành công tại Việt Nam không thể xóa đi những tổn thương trong quá khứ, nhưng đã chứng minh HLV Kim Sang Sik vẫn đủ năng lực để trở lại, cạnh tranh và chiến thắng.

Bóng đá đôi khi không cho một HLV quá nhiều thời gian để sửa sai. Với HLV Kim Sang Sik, cuộc chia tay Jeonbuk đã không trở thành dấu chấm hết. Đó là bước ngoặt đưa ông đến một hành trình mới, nơi ông tìm lại sự tự tin, khẳng định giá trị và viết tiếp sự nghiệp bằng những danh hiệu.