Gần 10 năm kể từ ngày Lê Công Vinh giải nghệ, bóng đá Việt Nam vẫn chưa tìm được một tiền đạo có tầm ảnh hưởng tương tự. Còn hình ảnh Công Vinh - Thủy Tiên, từng tạo nên sức hút đặc biệt giữa bóng đá và showbiz, cũng dần vắng bóng trong đời sống sân cỏ.

Tháng 12/2016, Lê Công Vinh chính thức khép lại sự nghiệp cầu thủ, để lại một khoảng trống lớn trong bóng đá Việt Nam. Gần một thập kỷ trôi qua, bóng đá nước nhà đã chứng kiến nhiều tiền đạo tài năng xuất hiện, những gương mặt trẻ trưởng thành và những ngôi sao tạo được dấu ấn ở các giải đấu khu vực, châu lục. Nhưng để tìm một cầu thủ vừa có khả năng định đoạt trận đấu, vừa sở hữu tầm ảnh hưởng rộng lớn như Công Vinh, vẫn là câu chuyện chưa có lời giải.

10 năm sau ngày Công Vinh giải nghệ, bóng đá Việt vẫn thiếu một biểu tượng như anh.

Công Vinh không chỉ được nhớ đến bởi số bàn thắng hay những danh hiệu trong sự nghiệp. Anh là một phần ký ức đặc biệt của bóng đá Việt Nam, nhất là khoảnh khắc đánh đầu tung lưới Thái Lan ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, đưa tuyển Việt Nam lần đầu vô địch Đông Nam Á. Bàn thắng ấy trở thành biểu tượng, gắn tên tuổi Công Vinh với một trong những cột mốc quan trọng nhất lịch sử đội tuyển.

Sau khi giải nghệ, Công Vinh từng trở lại bóng đá trong vai trò quyền Chủ tịch CLB TP.HCM. Đó là một chương khác, nơi anh bước ra khỏi sân cỏ để tham gia công tác quản lý. Thủy Tiên cũng từng xuất hiện trên khán đài sân Thống Nhất, tạo nên hình ảnh quen thuộc với người hâm mộ. Một ngôi sao bóng đá, một ca sĩ nổi tiếng cùng xuất hiện trong đời sống bóng đá khiến sức hút của cặp đôi vượt ra khỏi phạm vi chuyên môn. Công Vinh - Thủy Tiên từng được ví như phiên bản Việt Nam của David Beckham và Victoria Beckham, bởi sự giao thoa giữa thể thao, âm nhạc, thời trang và sức ảnh hưởng đại chúng.

Dù vậy, hình ảnh ấy dần trở thành ký ức. Công Vinh không còn xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp, còn Thủy Tiên cũng vắng bóng trên những khán đài từng quen thuộc. Cả hai chọn cuộc sống kín tiếng hơn, hạn chế xuất hiện trước công chúng. Điều người hâm mộ tiếc nuối không hẳn là sự vắng mặt của một cặp đôi nổi tiếng, mà là cảm giác một câu chuyện từng rất đẹp, từng tạo nên sức hút riêng cho bóng đá Việt Nam, đã dừng lại ở một chương cũ.

Dẫu vậy, Công Vinh đang có chuyển động đáng chú ý sau nhiều năm rời xa sân cỏ. Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam bắt đầu học huấn luyện từ năm 2024, lần lượt hoàn thành các cấp độ đào tạo và quyết định sang Nhật Bản theo học chương trình HLV A. Đây là bước đi cho thấy anh muốn trở lại với bóng đá bằng con đường chuyên môn, thay vì chỉ giữ những ký ức về một cầu thủ từng ghi dấu ấn lớn.

Quyết định ấy mở ra hy vọng về một Công Vinh mới. Anh có thể không còn là tiền đạo ghi bàn ở những trận đấu lớn, nhưng nếu theo đuổi công tác huấn luyện, cựu danh thủ có cơ hội đóng góp cho bóng đá Việt Nam theo cách khác. Sau gần 10 năm, Công Vinh đang bắt đầu một hành trình mới, dù chưa thể biết nó sẽ dẫn đến đâu.

Nếu một ngày anh trở lại sân cỏ trong vai trò HLV, hình ảnh Thủy Tiên xuất hiện trên khán đài để dõi theo chồng có thể được tái hiện. Đó chỉ là một kỳ vọng, nhưng cũng là điều khiến người hâm mộ cảm thấy câu chuyện Công Vinh - Thủy Tiên chưa hẳn đã khép lại hoàn toàn với bóng đá.

Mười năm là khoảng thời gian đủ dài để một thế hệ cầu thủ mới trưởng thành, đủ để bóng đá Việt Nam thay đổi và tạo ra những biểu tượng khác. Nhưng Công Vinh vẫn là một cái tên đặc biệt. Anh để lại dấu ấn không chỉ bằng những bàn thắng, mà còn bằng sức hút hiếm có từng kết nối bóng đá với đời sống giải trí. Người hâm mộ có thể không còn thấy Công Vinh - Thủy Tiên thường xuyên trên sân bóng như trước, nhưng ký ức về họ vẫn là một phần đáng nhớ của bóng đá Việt Nam.