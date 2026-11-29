Trong làng giải trí Việt, Trấn Thành và Hari Won từ lâu đã là cặp đôi thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Không chỉ được yêu mến nhờ cuộc hôn nhân êm ấm, cả hai còn tạo nên hành trình nghệ thuật đan xen ở nhiều lĩnh vực từ dẫn chương trình, truyền hình thực tế đến điện ảnh và âm nhạc. Thế nhưng, khoảng lặng kéo dài của họ trên đường đua nhạc Việt đang khiến không ít người nghe cảm thấy tiếc nuối, như thể đôi nghệ sĩ đã tạm khép lại một chương đầy duyên nợ với âm nhạc.

Trấn Thành và Hari Won là cặp đôi đình đám của showbiz Việt nhiều năm qua.

Với Hari Won, âm nhạc từng là mảnh đất màu mỡ giúp cô định hình cá tính riêng giữa thị trường Vpop sôi động. Giọng hát nhẹ nhàng, trong trẻo cùng phong cách trình diễn gần gũi mang lại cho nữ ca sĩ loạt bản hit ghi dấu ấn sâu đậm như Hương đêm bay xa, Anh cứ đi đi, Yêu không hối hận hay Bài ca thịt nướng. Những ca khúc này từng gắn liền với thanh xuân và thói quen nghe nhạc trực tuyến của nhiều thế hệ khán giả trẻ, biến tên tuổi cô trở thành một phần ký ức khó quên.

Hari Won là nữ ca sĩ Hàn Quốc có sự nghiệp âm nhạc nổi bật tại thị trường giải trí Việt Nam.

Trấn Thành chưa bao giờ tự nhận mình là ca sĩ chuyên nghiệp, song "chấp niệm" đứng trên sân khấu cầm micro của anh chưa từng hạ nhiệt. Anh thường xuyên góp mặt ở các đêm nhạc, liveshow của đồng nghiệp và để lại dấu ấn riêng qua bản ballad Cánh hồng phai. Dù chất giọng của nam nghệ sĩ từng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều, nguồn năng lượng và sự nhiệt huyết đặt vào từng câu hát vẫn là một nét chấm phá đáng nhớ trong chân dung nghệ sĩ đa năng của anh.

Khi sánh đôi trên các khung hình âm nhạc, sự ăn ý đời thường cùng nét hài hước duyên dáng của Trấn Thành và Hari Won giúp sức hút của họ nhân đôi. Khán giả đã quen với hình ảnh cặp đôi vừa là bạn đời vừa là đồng nghiệp kề vai sát cánh qua nhiều dự án nghệ thuật.

Trong khi đó, Trấn Thành cũng có niềm đam mê lớn với âm nhạc. Nam MC cũng từng nhiều lần biểu diễn trên sân khấu và ra mắt các sản phẩm âm nhạc.

Mốc năm 2022 đánh dấu lần gần nhất cả hai cùng ra mắt sản phẩm âm nhạc riêng trước khi bước vào giai đoạn im ắng kéo dài. Sự vắng bóng này phần nào dễ hiểu trước những ngã rẽ công việc riêng của từng người, nhưng vẫn để lại khoảng trống khó lấp cho những ai yêu mến cặp đôi trên sân khấu ca nhạc.

Thành công liên tiếp của các dự án điện ảnh trăm tỷ khiến Trấn Thành tập trung phần lớn tâm sức cho vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và các tác phẩm quy mô lớn, dẫn đến việc anh ít xuất hiện ở sân khấu ca nhạc như trước. Trong khi đó, Hari Won dù sở hữu kho ca khúc hit khiến nhiều đồng nghiệp ao ước lại khá kín tiếng và ít hoạt động âm nhạc nổi bật suốt thời gian dài, khiến người hâm mộ không khỏi ngóng trông.

Thời gian gần đây, việc loạt ca khúc cũ của Hari Won bất ngờ trở lại xu hướng trên mạng xã hội đã thắp lên hy vọng về màn tái xuất của cô. Những giai điệu quen thuộc sống dậy giữa đời sống số khiến khán giả càng mong chờ ngày thấy nữ ca sĩ trở lại phòng thu và sân khấu lớn.

Việc Trấn Thành và Hari Won lặng lẽ nói lời chia tay với âm nhạc nhiều năm qua khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Song song đó, nhiều người hâm mộ cũng kỳ vọng Trấn Thành và bà xã sẽ sớm bắt tay trong một dự án âm nhạc chung, nối tiếp mạch cảm xúc từng giúp cả hai ghi điểm trong lòng công chúng. Sự tiếc nuối hôm nay, suy cho cùng, xuất phát từ chính tình cảm và kỳ vọng mà khán giả dành cho những màu sắc riêng mà họ từng mang tới cho Vpop.