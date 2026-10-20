Cuộc chia tay gây tiếc nuối của Công Vinh và Thủy Tiên sau 10 năm

Đó là sự dang dở khiến nhiều người tiếc nuối khi nhìn lại một thời đã qua. Công Vinh - Thủy Tiên không chỉ nổi tiếng mà còn đại diện cho cả một thế hệ khi nói về chuyện tình giữa ngôi sao bóng đá và showbiz Việt.

Cuối năm 2016, Lê Công Vinh khép lại sự nghiệp cầu thủ, để lại dấu ấn của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Khoảnh khắc đánh đầu ghi bàn quyết định trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 trước Thái Lan đã trở thành ký ức bất tử, gắn với lần đầu tiên tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Thủy Tiên từng đến sân Thống Nhất khi Công Vinh làm quyền Chủ tịch CLB TP.HCM.

Mười năm trôi qua, bóng đá Việt Nam có những chân sút tài năng, những gương mặt mới tạo được dấu ấn ở các giải đấu lớn. Tuy nhiên, tìm được một tiền đạo vừa có khả năng định đoạt trận đấu, vừa sở hữu sức ảnh hưởng rộng lớn như Công Vinh vẫn là điều không dễ dàng. Anh không chỉ được nhớ đến bởi những bàn thắng, mà còn bởi vị trí đặc biệt trong một giai đoạn phát triển của bóng đá Việt Nam.

Nếu sự nghiệp của Công Vinh trên sân cỏ là một câu chuyện đáng nhớ, sức hút của anh còn gắn với Thủy Tiên, người từng tạo nên một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất giữa bóng đá và giải trí Việt Nam.

Một người là đội trưởng đội tuyển quốc gia, một người là ca sĩ có tên tuổi trong làng giải trí. Sự xuất hiện bên nhau của Công Vinh và Thủy Tiên tạo nên sức hút vượt ra ngoài phạm vi sân cỏ. Họ từng được ví như phiên bản Việt Nam của David Beckham và Victoria Beckham, cặp đôi nổi tiếng thế giới nhờ sự giao thoa giữa thể thao, nghệ thuật và sức ảnh hưởng đại chúng.

Khi Công Vinh đảm nhiệm vai trò quyền Chủ tịch CLB TP.HCM sau khi giải nghệ, Thủy Tiên cũng xuất hiện trên khán đài, trở thành hình ảnh quen thuộc với người hâm mộ. Sự hiện diện của cô khiến câu chuyện bóng đá đôi khi có thêm một góc nhìn khác, nơi sân cỏ không chỉ có kết quả thi đấu mà còn có những con người tạo nên sức hút bên ngoài đường biên.

Thế nhưng, theo thời gian, hình ảnh ấy không còn xuất hiện thường xuyên. Công Vinh rời xa những vai trò nổi bật trong đời sống bóng đá, còn Thủy Tiên cũng vắng bóng trên các khán đài. Những điều từng quen thuộc dần trở thành ký ức, để lại cảm giác tiếc nuối cho người hâm mộ từng yêu mến cặp đôi này.

Công Vinh là tài năng xuất chúng.

Điều đáng chú ý là Công Vinh đang theo học chương trình đào tạo huấn luyện viên. Đây có thể là bước khởi đầu cho một chương mới trong hành trình gắn bó với bóng đá của cựu tiền đạo tuyển Việt Nam. Nếu theo đuổi con đường huấn luyện chuyên nghiệp, anh sẽ có cơ hội trở lại sân cỏ trong một vai trò khác.

Nếu một ngày Thủy Tiên trở lại khán đài để dõi theo Công Vinh, hình ảnh từng được người hâm mộ yêu mến có thể được tái hiện theo cách khác. Đó mới là một khả năng, nhưng cũng đủ để gợi lên sự chờ đợi về một chương tiếp theo.

Mười năm sau ngày Công Vinh giải nghệ, bóng đá Việt Nam đã thay đổi, những ngôi sao mới lần lượt xuất hiện. Dẫu vậy, có những giá trị không dễ được thay thế chỉ bằng thời gian. Công Vinh vẫn là ký ức của một thế hệ người hâm mộ, còn Công Vinh - Thủy Tiên là biểu tượng cho sức hút đặc biệt khi bóng đá gặp gỡ giải trí.

Sự tiếc nuối không nằm ở việc quá khứ không thể trở lại nguyên vẹn, mà ở chỗ một câu chuyện từng được nhiều người yêu mến đã không còn tiếp diễn theo hình dung của họ. Dẫu vậy, hành trình mới của Công Vinh có thể mở ra những điều đáng chờ đợi. Bởi đôi khi, điều đẹp nhất của một câu chuyện không phải là giữ nguyên những gì đã có, mà là tìm được cách tiếp tục theo một con đường khác.