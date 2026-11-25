Ngày 25/11, thông tin từ Bộ Công an cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa kịp thời hỗ trợ một sản phụ chuyển dạ gấp đến bệnh viện sinh con an toàn.

Cán bộ Phòng CSGT nhanh chóng đưa sản phụ đến bệnh viện.

Trước đó, khoảng 12h ngày 22/11, tại Km1541+600 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 1, xã Đăk La, tỉnh Quảng Ngãi, Tổ công tác Khu vực 1 thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ người điều khiển ô tô biển kiểm soát 82C-063.09.

Người lái xe cho biết, trong lúc đưa vợ đến bệnh viện, sản phụ bất ngờ vỡ ối, xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ gấp. Lo ngại không kịp đến cơ sở y tế, gia đình đã nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ.

Nhận thấy tình huống cấp bách, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của cả mẹ và bé, tổ công tác lập tức báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng ô tô chuyên dụng bật còi, đèn ưu tiên để dẫn đường cho phương tiện chở sản phụ.

Nhờ sự hỗ trợ khẩn trương của lực lượng CSGT cùng sự chủ động nhường đường của người dân, chỉ sau khoảng 15 phút di chuyển trên quãng đường gần 15km, sản phụ đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 an toàn.

Sản phụ được đưa đến bệnh viện an toàn (ảnh: cắt từ clip).

Ngay khi đến bệnh viện, sản phụ được chuyển vào phòng sinh để các y bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc.

Theo thông tin từ gia đình, nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, sản phụ đã sinh con an toàn, mẹ tròn con vuông.

Xúc động trước sự hỗ trợ tận tình của lực lượng chức năng, gia đình sản phụ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ CSGT trực tiếp giúp đỡ.

Hành động kịp thời của lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi không chỉ giúp sản phụ vượt qua tình huống cấp bách mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, vì nhân dân phục vụ.