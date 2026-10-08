Cuộc cách mạng tên lửa: Những hoạt động nổi bật trong Tuần lễ Không gian Thế giới 2026

Vụ phóng kép tên lửa Falcon 9. Ảnh: Wired

“Cuộc cách mạng tên lửa” mở rộng khả năng tiếp cận không gian

Chủ đề “Cuộc cách mạng tên lửa” (Rocket Revolution) của Tuần lễ Không gian Thế giới 2026 tập trung vào sự thay đổi nhanh chóng trong hoạt động phóng vào không gian.

Theo Liên Hợp Quốc, nếu trước đây khả năng tiếp cận không gian chủ yếu thuộc về một số chương trình của chính phủ, hiện nay lĩnh vực này có thêm các nhà cung cấp dịch vụ phóng thương mại, tên lửa tái sử dụng, nhóm nghiên cứu đại học, công ty khởi nghiệp và những chủ thể quốc gia mới. Sự thay đổi này đang mở rộng số lượng chủ thể có thể tiếp cận không gian, tăng tần suất phóng và đa dạng hóa mục đích sử dụng không gian.

Cùng với sự phát triển của công nghệ phóng, các ứng dụng không gian ngày càng được sử dụng cho những vấn đề trên Trái Đất. Theo Liên Hợp Quốc, ít nhất 25 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc và Nhóm Ngân hàng Thế giới thường xuyên sử dụng các ứng dụng không gian, trong đó có những ứng dụng hỗ trợ phát triển bền vững.

Từ Atlantis đến "Pikachu phi hành gia" (Astronaut Pikachu)

Một trong những hoạt động đáng chú ý của Tuần lễ Không gian Thế giới 2026 là Triển lãm Tuần lễ Không gian Thế giới, diễn ra ngày 9/10 tại Khu phức hợp dành cho khách tham quan Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ). Sự kiện được tổ chức tại khu trưng bày tàu con thoi Atlantis, với sự tham gia của NASA và các đối tác trong ngành không gian như United Launch Alliance, Blue Origin, Lockheed Martin, Airbus và L3Harris.

Triển lãm tập trung vào chủ đề “Cuộc cách mạng tên lửa”, giới thiệu những thay đổi trong hoạt động phóng không gian, từ các chương trình do chính phủ dẫn dắt đến sự tham gia ngày càng lớn của doanh nghiệp phóng thương mại, tên lửa tái sử dụng, trường đại học, công ty khởi nghiệp và các quốc gia mới tham gia lĩnh vực không gian.

Một gia đình chụp ảnh cùng mô hình tàu vũ trụ Orion bên trong khu trưng bày Gateway: Tổ hợp Phóng Không gian Sâu tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ. Ảnh: Visit Orlando

Trong khi đó, tại châu Âu, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) phối hợp với The Pokémon Company International triển khai chương trình kết hợp khoa học không gian với văn hóa đại chúng. Điểm nhấn là “Pikachu phi hành gia”, mô hình Pikachu được đưa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế cùng phi hành gia Sophie Adenot và ở trên quỹ đạo trong 67 ngày, từ ngày 11/4-17/6/2026, thực hiện khoảng 1.040 vòng quanh Trái Đất.

Phi hành gia Sophie Adenot của ESA cùng với thú nhồi bông Pikachu phi hành gia tại Trung tâm Phi hành gia Châu Âu (EAC) ở Cologne, Đức. Ảnh: ESA

Trong Tuần lễ Không gian Thế giới, ESA và The Pokémon Company International tổ chức các triển lãm tạm thời về “Không gian và Pokémon” (Space and Pokémon) tại nhiều cơ sở của ESA và bảo tàng ở châu Âu. Từ ngày 4/10/2026, một số bảo tàng khoa học và không gian tham gia chương trình còn triển khai hoạt động trong trò chơi Pokémon GO, cho phép người chơi thực hiện các nhiệm vụ theo chủ đề và gặp Astronaut Pikachu. Chương trình được lên kế hoạch kéo dài đến tháng 4/2027.

Bên cạnh các triển lãm trực tiếp, Hiệp hội Tuần lễ Không gian Thế giới tổ chức ngày 2/10 hội thảo trực tuyến "Một Mặt Trăng, nhiều sứ mệnh: Cuộc cách mạng tên lửa mở đường cho tương lai khám phá Mặt Trăng của nhân loại" (One Moon, Many Missions: The Rocket Revolution Enabling Humanity’s Lunar Future), với sự tham gia của NASA, Texas Instruments và các chuyên gia quốc tế về Mặt Trăng. Nội dung tập trung vào vai trò của công nghệ tên lửa trong việc mở rộng các sứ mệnh khám phá Mặt Trăng.

Tuần lễ Không gian Thế giới 2026 được tổ chức từ ngày 4-10/10 với hơn 50.000 sự kiện tại hơn 100 quốc gia. Trang thông tin của Hiệp hội Tuần lễ Không gian Thế giới hiện ghi nhận 102 quốc gia trở lên tham gia với các hoạt động trải rộng từ giáo dục, hội thảo, triển lãm đến những chương trình trải nghiệm về khoa học và công nghệ không gian.

Tuần lễ Không gian Thế giới được Liên Hợp Quốc tuyên bố từ năm 1999 Tuần lễ Không gian Thế giới được tổ chức hằng năm từ ngày 4-10/10. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố ngày 4-10/10 là Tuần lễ Không gian Thế giới theo Nghị quyết 54/68 ngày 6/12/1999, nhằm tôn vinh những đóng góp của khoa học và công nghệ không gian đối với sự phát triển của con người, đồng thời nâng cao nhận thức của công chúng và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Thời gian tổ chức được lựa chọn gắn với hai dấu mốc quan trọng của lịch sử khám phá không gian. Ngày 4/10/1957, Sputnik 1 được phóng lên quỹ đạo, trở thành vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trái Đất và mở ra kỷ nguyên khám phá không gian. Một thập niên sau, ngày 10/10/1967, Hiệp ước về các nguyên tắc điều chỉnh hoạt động của các quốc gia trong thăm dò và sử dụng khoảng không vũ trụ, bao gồm Mặt Trăng và các thiên thể khác, chính thức có hiệu lực. Từ những dấu mốc lịch sử này, Tuần lễ Không gian Thế giới trở thành sự kiện thường niên nhằm đưa khoa học và công nghệ không gian đến gần hơn với công chúng, đặc biệt thông qua các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức. Theo Hiệp hội Tuần lễ Không gian Thế giới, các hoạt động hưởng ứng hiện được tổ chức tại hơn 100 quốc gia, với hơn 50.000 sự kiện trên toàn cầu.