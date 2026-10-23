Cuộc cách mạng hỏa lực khi pháo binh Ukraine có đạn dẫn đường Vulcano 155 GLR cực mạnh

Bộ Quốc phòng Ukraine được cho là đang lên kế hoạch mua đạn pháo dẫn đường tầm xa Vulcano 155 GLR cỡ 155 mm, sau khi ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty Diehl Defence của Đức.

Thông tin nói trên được đưa ra bởi tổ chức "Viện trợ Đức cho Ukraine", sau khi tiến hành phân tích kết quả của các thỏa thuận đạt được giữa Kyiv và Berlin trong thời gian gần đây.

Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, Bộ Quốc phòng nước này đã ký 3 bản ghi nhớ với Diehl Defence về việc cung cấp hệ thống phòng không IRIS-T, tên lửa cho tổ hợp này và đạn pháo chính xác cao, bản ghi nhớ cuối cùng trong đó được cho là nói về mua đạn pháo Vulcano.

Các nhà phân tích nhận định rằng thời gian giao hàng dự kiến đối với các loại vũ khí mới ​​sẽ phụ thuộc vào việc ký kết hợp đồng và số lượng đặt mua.

Mặc dù vậy một nguồn tin đối thoại với tổ chức "Viện trợ Đức cho Ukraine" đánh giá rằng trong điều kiện thuận lợi, lô hàng đầu tiên gồm vài trăm quả đạn pháo dẫn đường tiên tiến có thể được giao ngay cuối năm 2026.

Trước đó ấn phẩm Military cho biết vào năm 2022, Đức tuyên bố đã cung cấp 255 quả đạn pháo Vulcano 155 cho Ukraine. Lô hàng đầu tiên bàn giao cho Quân đội Ukraine vào tháng 3/2023.

Sau đó việc sử dụng đạn pháo Vulcano 155 BER (phiên bản không điều khiển) đã được ghi lại trong một đoạn video nói về pháo tự hành PzH 2000 do Đức viện trợ, trang bị cho Lữ đoàn Pháo binh số 43.

Vulcano là một dòng đạn pháo tầm xa được phát triển bởi công ty Leonardo của Ý và Diehl Defence của Đức. Loại đạn 155 mm này gồm hai phiên bản - không điều khiển BER (Ballistic Extended Range) và có điều khiển GLR (Guided Long Range).

Đặc điểm nổi bật của đạn pháo Vulcano là thiết kế cỡ nòng nhỏ hơn, kết hợp cánh dẫn hướng, cho phép tăng tầm bắn và độ chính xác mà không cần sử dụng động cơ tên lửa.

Với các khẩu pháo 155 mm có nòng dài gấp 52 đường kính (L/52), bao gồm cả PzH 2000 và RCH 155, đạn Vulcano BER có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly lên đến 50 km, còn đạn GLR có điều khiển sẽ tiêu diệt chính xác đối tượng từ khoảng cách lên tới 70 km.

Các loại đạn này cũng tương thích với những hệ thống pháo 155 mm L/39, bao gồm cả pháo xe kéo M777 của Mỹ. Tuy nhiên trong trường hợp này, tầm bắn sẽ bị giảm khá nhiều - đối với đạn BER, cự ly tác chiến chỉ còn 36 km, và đối với đạn GLR, tầm bắn tối đa đạt 55 km.

Đạn dẫn đường Vulcano 155 GLR có vòng tròn sai số so với mục tiêu (CEP) không quá 5 m khi nhắm vào tọa độ biết trước, được cung cấp bởi trinh sát pháo binh hoặc máy bay không người lái.

Trong phiên bản lắp đầu dò laser bán chủ động, con số này giảm xuống còn 3 m, cho phép bắn trúng cả mục tiêu di động nếu được chiếu xạ bằng laser. Một thiết bị điều khiển hỏa lực đặc biệt sẽ chịu trách nhiệm lập trình đạn trước khi bắn.

Đạn pháo Vulcano cỡ 155 mm có chiều dài 950 mm và trọng lượng khoảng 36 kg. Ở phiên bản không điều khiển, khối lượng chất nổ xấp xỉ 7,5 kg, còn ở biến thể dẫn đường, khối lượng giảm khoảng 30%.

Khả năng gây sát thương đối với mục tiêu, đặc biệt là nhân lực còn được tăng cường bởi các viên bi vonfram đặt xung quanh thân đạn, có khả năng xuyên thủng cả áo giáp.