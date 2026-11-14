Tác giả: Joshua Robinson, Jonathan Clegg/NXB Lao động

Giải mật Ngoại hạng Anh

Sách tiết lộ những chiến lược kinh doanh đưa giải Ngoại hạng Anh trỗi dậy, thành một đế chế công nghiệp giải trí hàng đầu.

Cuộc cách mạng đưa Premier League lên đỉnh cao

Khởi đầu năm 1992, dòng tiền bản quyền truyền hình đã tạo nên cuộc cách mạng, biến Premier League thành giải đấu kịch tính và hấp dẫn nhất hành tinh.

Tôi còn nhớ một bài báo trên tạp chí Bóng đá quốc tế đầu năm 1992. Bài báo viết về sự ra đời của Premier League như là một phát kiến lớn nhằm phát triển bóng đá Anh lên một tầm vóc mới.

Bài báo ấy (có lẽ được dịch từ báo Pháp) khẳng định rằng bóng đá Anh đã đi sau nhiều nền bóng khác ở châu Âu về nhiều mặt, từ chiến thuật, chất lượng bóng đá cho đến thương mại, nên việc nâng cấp giải vô địch quốc gia Anh là một cuộc cách mạng thực sự.

Lịch sử đã chứng minh rằng nhận định ấy là đúng. Năm 1992 ấy, bóng đá Anh vừa trở lại các Cúp Châu Âu được một năm, sau khi bị cấm thi đấu trên đấu trường châu lục vì thảm hoạ Heysel. Chiến thắng của Manchester United trong trận chung kết Cúp C2 mùa hè 1991 là một động lực lớn thúc đẩy người Anh tiến nhanh trên con đường cách mạng giải đấu.

Premier League mở ra cuộc cách mạng bóng đá Anh. Ảnh: Reuters.

Họ tin rằng họ có thể thống trị bóng đá Châu Âu. Họ nhận ra rằng đầu tư và thương mại hóa bóng đá một cách triệt để là con đường hợp lý nhất để có thể vươn lên. Đương nhiên, không phải mọi việc lúc đầu đều ổn.

Bóng đá Anh vẫn chơi theo lối “kick and rush” một thời gian đầu. Việc mua các cầu thủ dạng second-hand từ Serie A - lúc đó vẫn hay nhất thế giới, được cho là cách tối ưu để học kỹ - chiến thuật của người Italy.

Nhưng nền tảng của cuộc cách mạng ban đầu không phải là kỹ - chiến thuật, nó đến sau khi dòng cầu thủ và huấn luyện viên cao cấp từ châu Âu đổ bộ đến đây, mà là việc dòng tiền đổ vào các câu lạc bộ từ bản quyền truyền hình. Tiền, rất nhiều tiền, năm sau nhiều hơn năm trước, đã tạo ra diện mạo mới cho bóng đá Anh.

Và bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa, Premier League đã trở thành một trong những giải đấu hấp dẫn, kịch tính và có nhiều câu chuyện để nói nhất hành tinh.

Dòng tiền bản quyền đưa Premier League lên đỉnh cao. Ảnh: Reuters.

Sự thu hút của Premier League không chỉ đến từ những câu lạc bộ huyền thoại đã ghi đậm dấu ấn với bề dày thành tích, các chiến lược gia mà thường thì sức hút từ cá tính của họ còn lấn át cả tài cầm quân, hay những cầu thủ mà giá trị chuyển nhượng vượt xa so với đại đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sức hút từ Ngoại hạng Anh còn đến từ các màn tranh cãi bên lề, những nghi vấn hậu trường, các tin đồn chuyển nhượng không hồi kết được tô vẽ và kịch tính hóa nhờ ngòi bút của cả giới truyền thông chính thống lẫn lá cải.

Và đương nhiên sẽ là thiếu sót lớn nếu chúng ta bỏ quên sự kịch tính trong cuộc đua vào top 4 hoặc màn ganh đua nghẹt thở dưới đáy bảng xếp hạng để trụ lại giải đấu danh giá này. Đó là một phần bức tranh tổng thể của một giải đấu tốn giấy mực của thế giới, và chưa khi nào nó thiếu sức hấp dẫn và cạnh tranh.