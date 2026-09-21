Cunha cứu Carrick rồi nói điều ông không muốn nghe

Bàn gỡ phút 89 của Matheus Cunha giúp Manchester United tránh thất bại thứ ba liên tiếp chỉ trong một tuần. Cú sút chạm David Affengruber đổi hướng mang về trận hòa 1-1, giảm bớt áp lực cho Michael Carrick trước quãng nghỉ quốc tế và ít nhất giúp MU không bước vào ba tuần tiếp theo với một cuộc khủng hoảng lớn hơn.

Nhưng vài phút sau, chính người cứu Carrick lại đưa ra đánh giá nghiêm khắc hơn HLV trưởng. Cunha thừa nhận Fulham chơi với nhiều năng lượng hơn MU ở đầu hiệp hai và nói thẳng: “Chúng tôi không thể chấp nhận điều đó”. Tiền đạo Brazil còn cho rằng MU cần cải thiện “ở mọi vị trí”, thay vì xem trận hòa như một bước tiến đơn thuần.

Carrick nhìn trận đấu theo cách khác. Ông không đồng ý rằng MU thiếu năng lượng, nhấn mạnh đội bóng chơi tốt trong nhiều thời điểm, kiểm soát phần lớn hiệp một và phản ứng tích cực sau khi bị dẫn. Sự khác biệt ấy đáng chú ý hơn chính tỷ số tại Craven Cottage, bởi nó đặt ra câu hỏi về tiêu chuẩn mà MU đang dùng để đánh giá chính mình.

Cunha không chỉ cứu một điểm

Không khó hiểu vì sao Cunha thất vọng. Thống kê cho thấy Fulham chạy nhiều hơn MU tổng cộng 6,6 km, dù đội khách mới là những người cầm bóng 57,3% và thực hiện 529 đường chuyền chính xác. Trong 18 phút đầu hiệp hai, MU không tung nổi một cú sút và cũng không có lần nào đoạt bóng ở một phần ba cuối sân.

Đó là quãng thời gian Gary Neville gọi là 15 phút tệ nhất ông từng thấy MU chơi trong hơn 45 năm theo dõi đội bóng. Cách nói có thể quá nặng, nhưng những gì diễn ra trên sân giải thích được phản ứng ấy: MU không pressing đủ quyết liệt, các tuyến di chuyển chậm và Fulham có thể đưa bóng qua giữa sân mà gần như không gặp sức ép đáng kể.

Cunha ở vị trí đặc biệt để đưa ra nhận xét đó, bởi anh không phải cầu thủ đứng ngoài cuộc rồi chỉ trích đồng đội. Anh chính là một trong số ít người tạo ra nguy hiểm cho MU. Cunha đưa bóng xuống đáy biên để Bruno Fernandes sút trúng cột trong hiệp một, tự mình khiến Bernd Leno phải làm việc và cuối cùng ghi bàn gỡ ở phút 89.

Opta còn chỉ ra 11 trong 12 bàn gần nhất của Cunha tại Premier League hoặc đưa đội của anh vượt lên, hoặc kéo tỷ số về cân bằng. Đó là thống kê cho thấy phẩm chất của một cầu thủ thường xuất hiện khi trận đấu cần được giải quyết, nhưng đồng thời cũng làm nổi bật nghịch lý tại Craven Cottage: MU cần Cunha cứu kết quả, trong khi Cunha lại phải lên tiếng về cách cả đội tiếp cận trận đấu.

Anh cũng không đổ hết mọi thứ vào đồng đội. Cunha nói MU phải cải thiện “ở mọi vị trí”, cách diễn đạt bao gồm cả chính anh. Anh nhắc lại rằng mùa trước đội cũng từng chịu nhiều sức ép trước khi kết thúc ở vị trí thứ ba, cho thấy đây không phải một phát ngôn nhằm công kích Carrick mà giống lời cảnh báo về tiêu chuẩn thi đấu hơn.

Cunha ghi bàn phút 89 giúp MU tránh thất bại thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường.

Chính điều đó khiến phát biểu của Cunha đáng chú ý. Anh không tuyên bố MU chơi tệ từ đầu đến cuối và cũng không phủ nhận phản ứng cuối trận. Tiền đạo Brazil chỉ chỉ ra thứ rất cụ thể: đội bóng không thể chờ đến khi bị dẫn mới bắt đầu chơi với cường độ cần thiết.

Vấn đề nằm ở cách MU nhìn chính mình

Carrick có cơ sở khi nói MU tạo đủ cơ hội để thắng. Đội khách tung tới 29 cú sút, gấp hơn hai lần Fulham, hưởng 13 quả phạt góc và hai lần đưa bóng trúng khung thành. Nếu chỉ nhìn những con số ấy, MU có thể tự thuyết phục rằng đây đơn giản là một buổi chiều kém may mắn.

Nhưng phần còn lại của thống kê lại kể câu chuyện khác. Fulham chỉ cần 12 cú sút để tạo ra 1,57 xG, gần bằng mức 1,59 của MU từ 29 lần dứt điểm. Hai đội cùng có 6 cú sút trúng đích, còn Fulham bỏ lỡ 3 cơ hội lớn so với 2 của MU.

Đó là lý do nhận xét của Cunha có giá trị hơn việc nhìn vào tổng số cú sút. MU làm nhiều việc với trái bóng, nhưng không có nghĩa họ kiểm soát trận đấu tốt hơn. Một đội thực sự kiểm soát trận đấu phải hạn chế khả năng đối phương tạo cơ hội, duy trì cường độ sau khi mất bóng và buộc đối thủ chơi trong điều kiện bất lợi.

MU chưa làm được điều đó. Bàn phản lưới của Lisandro Martinez đến sau một chuỗi xử lý mà Fulham gần như không gặp sức ép khi đưa bóng lên phía trước, còn Josh King nhiều lần khiến hàng thủ đội khách phải chạy về khung thành trong hiệp một.

Carrick lựa chọn nhấn vào phản ứng sau bàn thua, sự kiên nhẫn và tinh thần chiến đấu của các học trò. Những điều đó không sai, nhưng Cunha lại tập trung vào câu hỏi xảy ra trước đó: tại sao MU phải chờ đến khi đứng trước nguy cơ thất bại mới nâng cường độ?

Đây là khác biệt quan trọng. Nếu Carrick xem trận đấu chủ yếu là câu chuyện về những “ranh giới nhỏ” và một vài khoảnh khắc không thuận lợi, cách sửa chữa sẽ thiên về chi tiết. Nếu chẩn đoán của Cunha đúng, vấn đề rộng hơn nhiều: MU phải thay đổi tốc độ, sức ép và thái độ từ đầu trận, chứ không chỉ cải thiện khả năng tận dụng cơ hội.

Cunha cho rằng MU phải cải thiện “ở mọi vị trí”, trong khi Carrick không đồng tình với nhận xét đội bóng thiếu năng lượng.

Sau 5 vòng, MU mới có 5 điểm, thành tích thấp nhất của họ ở giai đoạn này trong kỷ nguyên Premier League, ngang mùa 2014/15. Mùa trước, đội của Carrick đạt trung bình 2,3 điểm mỗi trận trong 17 vòng ông dẫn dắt; mùa này con số mới chỉ là một điểm.

Trong bối cảnh ấy, bàn thắng của Cunha đáng giá hơn một điểm. Nó giúp MU có thời gian và giúp Carrick tránh ba thất bại liên tiếp trước khi giải tạm nghỉ, nhưng phát biểu sau trận của tiền đạo Brazil có lẽ còn quan trọng hơn bàn thắng.

MU không thiếu những lời giải thích cho kết quả vừa qua: hai lần sút trúng cột, 29 cú dứt điểm, một bàn phản lưới kỳ lạ hay những cơ hội bị Leno cản phá. Cunha chọn một cách nhìn đơn giản hơn. Fulham chạy nhiều hơn, chơi với năng lượng cao hơn và MU chỉ thực sự phản ứng khi đã gặp nguy hiểm.

Nếu Carrick muốn tận dụng ba tuần nghỉ để sửa đội bóng, đó có lẽ là nơi nên bắt đầu.

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