Cùng vun đắp quan hệ Việt Nam-Pháp trong giai đoạn phát triển mới

Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 tại Pháp là dịp để nhìn lại chặng đường bảo vệ độc lập, xây dựng hòa bình và phát triển đất nước, đồng thời thể hiện quyết tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác gắn bó giữa Việt Nam và Pháp trong giai đoạn mới. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 ở Paris ngày 18/9, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang tại Quốc hội Pháp Jean-Michel Jacques nhấn mạnh rằng quan hệ Việt-Pháp đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm chung nhằm chuyển lòng tin chính trị thành các dự án cụ thể, những điểm tương đồng về chiến lược thành hợp tác bền vững ở cả cấp trung ương và địa phương.

Tham dự Lễ kỷ niệm có ông Jean-Michel Jacques, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Quốc hội (Hạ viện) Pháp; ông Michel Criaud, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt tại Hạ viện Pháp; Đại sứ-Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh; đại diện chính quyền Pháp, các phái đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế, bạn bè Pháp gắn bó với Việt Nam và các thế hệ kiều bào.

Các đại biểu, Hợp ca Quê hương và dàn nhạc cùng hát Quốc ca Việt Nam và Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định, ngày 2/9/1945 mãi là cột mốc lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam.

81 năm trước tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và mở ra một trang sử vẻ vang cho dân tộc.

Trải qua 81 năm, Việt Nam đã đi qua một chặng đường lịch sử ngoạn mục. Từ một quốc gia kiên cường đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, Việt Nam ngày nay đã hội nhập sâu rộng vào cộng đồng quốc tế.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với đại đa số các quốc gia trên thế giới, tham gia tích cực vào các thể chế đa phương và sẵn sàng tiếp tục đóng góp tích cực vào nỗ lực chung vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh, 81 năm nhìn lại, chúng ta tự hào về một nước Việt Nam độc lập, thịnh vượng, hiện đại, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu rộng với thế giới, cùng xây dựng một mối quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng cân bằng, thực chất và hướng tới kết quả cụ thể. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định sự phát triển không ngừng của mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Pháp, trải qua một lịch sử có nhiều duyên nợ nhưng gắn kết sâu sắc qua hợp tác nhiều mặt và các hoạt động giao lưu nhân dân rất gắn bó.

Đề cập ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai quốc gia từ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Trịnh Đức Hải cho rằng chuyến thăm Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong vòng hai năm thể hiện quyết tâm chung trong việc tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.

Lễ kỷ niệm cũng là dịp để tôn vinh tình hữu nghị, sự sẻ chia và mối quan hệ gắn bó Việt Nam-Pháp. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Chuyến thăm khẳng định sự tương đồng sâu sắc về quan điểm giữa Việt Nam và Pháp: niềm tin vào chủ nghĩa đa phương, sự tôn trọng luật pháp quốc tế, tinh thần hợp tác quốc tế và sự kiên trì tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các thách thức lớn của thời đại.

Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Lễ dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở công viên Montreau thuộc thành phố Montreuil ở ngoại ô Paris, mang tính biểu tượng sâu sắc trong chuyến thăm và nhắc nhở rằng lịch sử quan hệ Việt Nam-Pháp còn là một dòng chảy nhân văn, trí thức và văn hóa, khắc sâu trong ký ức của nhân dân hai nước.

Năm 2026 là một dấu mốc đặc biệt để Việt Nam tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng rất rõ ràng: xây dựng một nước độc lập, thịnh vượng, hiện đại, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu rộng với thế giới. Trên con đường ấy, Pháp luôn là một đối tác quan trọng và ưu tiên. ____________ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải

Tại Montreuil cũng như tại Paris, ký ức ấy vẫn luôn sống mãi. Nhưng trách nhiệm chung của hai nước là biến di sản lịch sử ấy thành sức mạnh để kiến tạo tương lai chung.

Đó chính là tinh thần cốt lõi của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, mà ở đó Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vũ trụ, chuyển dịch năng lượng, hạ tầng, khoáng sản chiến lược, y tế, giáo dục và văn hóa.

Chia sẻ về kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh, năm 2026 là một dấu mốc đặc biệt để Việt Nam tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng rất rõ ràng: xây dựng một nước độc lập, thịnh vượng, hiện đại, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu rộng với thế giới. Trên con đường ấy, Pháp luôn là một đối tác quan trọng và ưu tiên.

Bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ về giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước, Đại sứ Trịnh Đức Hải cho rằng mối quan hệ gắn bó này sẽ không chỉ đóng góp vào sự thịnh vượng của hai quốc gia, mà còn cho hòa bình, ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ở châu Âu và trên toàn thế giới.

Ông Jean-Michel Jacques, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Quốc hội (Hạ viện) Pháp nhấn mạnh: Hai nước Pháp và Việt Nam đã cùng nỗ lực vượt qua thử thách lịch sử với sự thấu hiểu, cùng nỗ lực vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác và đang cùng quyết tâm tới tương lai chung tốt đẹp hơn. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Bày tỏ vinh dự được tham dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 của Việt Nam, biểu tượng của tinh thần độc lập, đoàn kết và niềm tự hào dân tộc, ông Jean-Michel Jacques, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Quốc hội Pháp cũng cho rằng sự kiện này diễn ra vào một thời điểm vô cùng ý nghĩa trong quan hệ song phương sau chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đây là cuộc gặp cấp cao thứ ba giữa lãnh đạo hai nước trong chưa đầy hai năm, minh chứng cho động lực phát triển mạnh mẽ cũng như quyết tâm chung trong việc hiện thực hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Chuyến thăm cũng mở ra một chương mới với việc thông qua Kế hoạch hành động Việt Nam-Pháp giai đoạn 2026-2028 nhằm cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Nghệ sĩ nhân dân Trường Giang, Nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, ca sĩ Ngọc Hà và dàn nhạc biểu diễn tác phẩm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”.

Điểm lại những hoạt động trao đổi giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực trong thời gian gần đây, ông Jean-Michel Jacques cho rằng Việt Nam và Pháp ngày nay có nhiều lợi ích và ưu tiên chung, từ tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm tự do hàng hải và ổn định khu vực đến gìn giữ hòa bình và bảo vệ chủ nghĩa đa phương.

Nhiều triển vọng hợp tác mới đang mở ra, nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, khoa học-công nghệ, năng lượng…. Tuy nhiên quan hệ Pháp-Việt Nam không nên chỉ dừng lại ở cấp trung ương mà cần được lan tỏa và sống động ngay tại các địa phương để mang lại giá trị thiết thực cho đời sống nhân dân tại các vùng miền.

Ca sĩ Hà MyO, Ngọc Hà và tốp múa biểu diễn tiết mục “Một vòng Việt Nam” – một hành trình bằng âm nhạc giới thiệu vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Cũng tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam thực hiện chương trình nghệ thuật “Hòa âm - Bản giao hưởng hữu nghị”.

Các tiết mục ca, múa và trình diễn nhạc cụ truyền thống như “Một vòng Việt Nam”, “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, “Lời ca dâng Bác”, múa “Sắc màu Cố Đô”, “Tây Nguyên chào Mặt Trời” và “Made in Vietnam" đã giới thiệu những giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Tiết mục múa: Sắc màu Cố Đô. (Ảnh: TRUNG HƯNG)