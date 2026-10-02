Cùng vào cuộc từ sớm, cùng làm rõ chính sách từ đầu

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 260/KL-UBTVQH16 ngày 24/9/2026 và các giải pháp tại Điều 2 Nghị quyết số 20/2026/UBTVQH16 ngày 21/9/2026.

Các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm yêu cầu của Nghị quyết số 66-NQ/TW, Kết luận số 09-KL/TW, Kết luận số 17-KL/TW, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình xây dựng, trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật.

Chủ động nghiên cứu, xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong Chương trình lập pháp năm 2027 bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu các Nghị quyết, văn kiện Đại hội XIV của Đảng, chủ trương, chính sách trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban chỉ đạo Trung ương, triển khai các nhiệm vụ lập pháp được xác định trong Định hướng lập pháp nhiệm kỳ khóa XVI để sớm đề xuất bổ sung các dự án cần thiết vào Chương trình lập pháp.

Các đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết phải rõ vấn đề cần giải quyết, phạm vi điều chỉnh, các chính sách chủ yếu, nguồn lực và khả năng tổ chức thực hiện. Hạn chế điều chỉnh đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được đưa vào Chương trình…

Như vậy có thể thấy, các quan điểm, định hướng cơ bản đã đề ra khi lập Chương trình lập pháp năm 2027 một lần nữa được thể hiện rõ nét. Đó là ưu tiên đưa vào Chương trình các dự án luật nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, định hướng của Đảng và các nghị quyết chiến lược, chuyên đề.

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá để mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thể chế hóa các vấn đề, xu hướng mới, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, đồng thời bảo đảm đồng bộ với chủ trương hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, tránh trùng lặp, chồng chéo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thời gian qua, như nhận định của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI diễn ra mới đây thì Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ thường xuyên trao đổi những vấn đề khó khăn liên quan đến công tác lập pháp, giám sát cũng như quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội. Thực tế từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy, khi hai bên cùng vào cuộc từ sớm, cùng làm rõ chính sách từ đầu, cùng xử lý vướng mắc ngay trong quá trình chuẩn bị thì vừa có thể đẩy nhanh tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng.

Và với yêu cầu hiện nay, vấn đề cốt lõi, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là chuyển mạnh từ tư duy “làm nhiều luật” sang “làm tốt, ổn định và kiến tạo phát triển”, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của từng dự án luật. Khi đưa một dự án vào chương trình phải đồng nghĩa với việc cơ bản đã rõ vấn đề, rõ chính sách, rõ phạm vi, rõ nguồn lực và rõ khả năng hoàn thành. Đặc biệt, phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tính ổn định, đồng bộ. Chương trình xây dựng pháp luật phải được thiết kế theo logic của cả hệ thống pháp luật, không theo nhu cầu riêng của từng cơ quan.