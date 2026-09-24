Tối 24-9, tại Cơ sở 2 (phường Phan Rang), Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm với chủ đề "Vầng trăng yêu thương".

Tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi biểu diễn.

Chương trình tổ chức cho thiếu nhi đến từ các các mái ấm, cơ sở bảo trợ và trung tâm bảo trợ xã hội khu vực phía nam tỉnh; thiếu nhi đang sinh hoạt và học tập tại các câu lạc bộ, đội nhóm tại cơ sở 2 của Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh. Tại đây, các em được tham gia nhiều hoạt động thú vị, sôi nổi như: Trang trí mâm cỗ Trung thu; xem biểu diễn lân - sư - rồng; xem các tiết mục văn nghệ với chủ đề về Tết Trung thu, thiếu nhi...

Ban tổ chức và các đại biểu trao quà Trung thu cho thiếu nhi.

Dịp này, Ban tổ chức và các nhà tài trợ trao 600 phần quà cho các em nhỏ nhằm góp phần động viên, khích lệ và mang đến các em một mùa Trung thu ấm áp, nhiều niềm vui. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nha Trang trao tặng 100 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho trẻ em mồ côi được nuôi dưỡng tại các mái ấm, trung tâm công tác xã hội trên địa bàn.