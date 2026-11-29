Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đương vi Sám chủ cùng chư tôn đức Ban Kinh sư Phật giáo TP.HCM thực hiện khóa lễ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh linh mô của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp rời Giác linh đường đến chánh điện tổ đình Vĩnh Nghiêm làm lễ niêm hương bạch Phật, tham lễ Tam bảo sau đó đến Tổ đường làm lễ triều Tổ.

Tại Tổ đường tổ đình Vĩnh Nghiêm, Hòa thượng Sám chủ cùng chư tôn đức Ban Kinh sư đã thực hiện nghi thức cáo triều Tổ. Đối trước hương án lịch đại Tổ sư, môn đồ pháp quyến đại vị Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch đảnh lễ chư vị Tổ sư, đảnh lễ Bổn sư, đảnh lễ Hòa thượng Đàn đầu truyền giới sư, chư vị A-xà-lê sư,…

Cung thỉnh linh mô triều Tổ tại Tổ đường

Nghi thức bạch Phật, triều Tổ, còn gọi là yết Phật, triều Tổ là nghi thức truyền thống được cử hành theo thể thức tang sự của hàng xuất gia được quy định trong Thiền môn Chánh độ khoa nghi. Theo đó, lễ bạch Phật, triều Tổ được tổ chức vào ngày cuối cùng trước khi làm lễ chuyển cữu trà-tỳ, nhập tháp.

Tiếp đó, linh mô Trưởng lão Hòa thượng được cung thỉnh an tọa tại chánh điện để làm lễ Bố-tát lần sau cuối. Hòa thượng Sám chủ cùng môn đồ pháp quyến đã nhất tâm cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh đăng tòa trùng tuyên Bồ-tát giới.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, sinh năm Kỷ Tỵ (1929) tại xã Phượng Tường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình).

Ngài xuất gia tu học tại chùa Miễu, huyện Trực Ninh, Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình. Sau thời gian chấp lao phục dịch, tu học chốn thiền môn, ngài thọ giới Sa-di tại chùa Phú Ninh, huyện Trực Ninh; tiếp đó cầu thọ giới Bồ-tát với Tổ Tuệ Tạng tại chùa Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh niêm hương bạch Phật trước khi trùng tuyên Bồ-tát giới

Ngài thọ giới Tỳ-kheo tại chùa Liên Hoa, phố Khâm Thiên, Hà Nội với Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, sau này là Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN.

Trên bước đường tham học, ngài được thân cận và thụ giáo với Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Thi - Tổ Tuệ Tạng, Đức Thượng thủ Tăng-già toàn quốc; đồng thời tu học tại chùa Quán Sứ, Hà Nội và các trung tâm Phật học danh tiếng miền Bắc thời đó, nơi đã sản sinh ra nhiều bậc cao Tăng, thạc đức cho Giáo hội trong nhiều thế kỷ.

Theo chương trình, lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp sẽ được cử hành vào 7 giờ sáng mai, 29-11. Sau đó, vào lúc 8 giờ là lễ phát hành, phất trần và cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch đến nơi trà-tỳ, nhập phù đồ.

Một số hình ảnh ghi nhận: