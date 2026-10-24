Cung Thiếu nhi Hà Nội - Một phần ký ức còn lại của người dân Thủ đô

Nằm trên phố Lý Thái Tổ, gần hồ Hoàn Kiếm, Cung Thiếu nhi Hà Nội là một địa điểm đặc biệt trong ký ức của nhiều người dân Thủ đô. Qua nhiều thập niên, nơi đây đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của trẻ em Hà Nội, đồng thời lưu giữ những câu chuyện tuổi thơ mà không phải công trình nào giữa lòng thành phố cũng có thể mang theo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Với những người thuộc thế hệ 7X, 8X, nhắc đến Cung Thiếu nhi là nhắc đến những buổi học vẽ, học đàn, học múa, những giờ tập thể thao hay những lần háo hức chờ đến lịch sinh hoạt câu lạc bộ. Đó là khoảng thời gian trẻ em được bước ra khỏi khuôn khổ lớp học phổ thông để khám phá năng khiếu, làm quen với bạn bè và nuôi dưỡng những ước mơ đầu đời. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Suốt gần 40 năm kể từ khi chính thức mang tên Cung Thiếu nhi Hà Nội vào năm 1985, công trình đã gắn bó với nhiều thế hệ thiếu nhi. Với không ít gia đình, mối liên hệ ấy không dừng lại ở một thế hệ: cha mẹ từng theo học tại đây, rồi nhiều năm sau tiếp tục đưa con em mình đến tham gia các lớp năng khiếu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cung Thiếu nhi Hà Nội có tổng diện tích khoảng 8.100 m2, là một tổ hợp kiến trúc mang dấu ấn của nhiều giai đoạn lịch sử. Nơi đây có tòa nhà Pháp cổ với vẻ trầm mặc, cổ kính, bên cạnh khối nhà chức năng mang phong cách kiến trúc hiện đại chịu ảnh hưởng Xô Viết. Sự hiện diện của hai ngôn ngữ kiến trúc trong cùng một không gian tạo nên diện mạo đặc trưng cho công trình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Không chỉ có giá trị về kiến trúc, tòa nhà còn gắn với một dấu mốc lịch sử quan trọng: ngày 6/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đại diện Chính phủ Pháp ký Hiệp định Sơ bộ tại đây, theo thông tin lịch sử được cung cấp về công trình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tòa nhà Pháp cổ là một phần đáng chú ý của quần thể kiến trúc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những đường nét mang dấu ấn thời gian tạo nên vẻ trầm mặc, khác biệt với nhịp sống sôi động trên các tuyến phố xung quanh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khối nhà chức năng lại thể hiện tinh thần kiến trúc hiện đại của Hà Nội trong những năm đất nước từng bước xây dựng và phát triển sau chiến tranh. Được kiến trúc sư Lê Văn Lân thiết kế, công trình có hình khối tương đối đơn giản, bố cục rõ ràng và cách tổ chức không gian hướng mở. Khối nhà được thiết kế năm 1974, hoàn thành năm 1976, trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử kiến trúc hiện đại của Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ban đầu công trình mang tên Câu lạc bộ Thiếu niên Hà Nội. Đến năm 1985, nơi đây được cải tạo, mở rộng và chính thức mang tên Cung Thiếu nhi Hà Nội. Từ đó, địa điểm này gắn bó với các hoạt động giáo dục, văn hóa, nghệ thuật và thể thao dành cho trẻ em Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khác với kiểu công trình khép kín theo mặt phố, không gian tầng một của khối nhà tương đối thông thoáng. Hệ thống cầu thang lớn dẫn lên khu vực sảnh, kết nối các không gian bên trong với những khoảng sân chơi bên ngoài. Cách tổ chức ấy tạo điều kiện cho các hoạt động sinh hoạt, học tập và vui chơi của thiếu nhi, đồng thời mang đến cảm giác cởi mở cho tổng thể công trình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cùng với đó, những đường nét mạch lạc của hệ thống cầu thang, các khoảng không gian chuyển tiếp và hình khối kiến trúc khỏe khoắn đã trở thành hình ảnh quen thuộc đối với nhiều người từng đến đây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Một chi tiết tạo nên bản sắc riêng của tòa nhà là hệ thống tường hoa bê tông trên mặt đứng. Những ô thoáng vừa tạo hiệu quả thị giác, vừa hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào bên trong và hỗ trợ lưu thông không khí trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Giữa khu vực trung tâm ngày càng đông đúc, nơi những công trình mới liên tục xuất hiện và diện mạo đô thị thay đổi từng ngày, Cung Thiếu nhi vẫn mang dáng vẻ riêng. Giá trị của công trình vì thế không chỉ nằm ở tuổi đời hay kiến trúc, mà còn ở những gì đã diễn ra bên trong suốt nhiều thập niên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cung Thiếu nhi không đơn thuần là một địa điểm tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em. Nơi đây còn là một phần ký ức chung của cộng đồng, nơi những câu chuyện riêng của mỗi gia đình gặp nhau trong dòng chảy lịch sử của Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong bối cảnh đô thị liên tục thay đổi, những công trình lưu giữ ký ức cộng đồng càng trở nên đáng chú ý. Chúng giúp kết nối các thế hệ, tạo nên sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại, đồng thời nhắc nhở rằng diện mạo một thành phố không chỉ được tạo nên bởi những công trình mới mà còn bởi những không gian đã cùng người dân đi qua năm tháng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Qua nhiều năm, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã trở thành không gian nuôi dưỡng năng khiếu cho hàng vạn trẻ em. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các lớp học mỹ thuật, âm nhạc, múa, thể thao cùng nhiều câu lạc bộ đã tạo nên nhịp sống riêng của công trình, khiến nơi đây không chỉ là một địa điểm học tập mà còn là môi trường để trẻ em khám phá bản thân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong những lớp học đàn, các em làm quen với những nốt nhạc đầu tiên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Với nhiều người trưởng thành, những bài học tại Cung Thiếu nhi có thể đã lùi xa hàng chục năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những nốt nhạc đầu đời, bài múa từng tập hay bức tranh đầu tiên có thể không còn được lưu giữ đầy đủ. Nhưng cảm giác háo hức khi đến lớp, niềm vui sau một buổi học và những người bạn từng đồng hành vẫn là phần ký ức khó thay thế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đó cũng là lý do Cung Thiếu nhi được nhiều người gọi bằng cái tên thân thương 'ngôi nhà tuổi thơ.' Nơi đây không chỉ góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu mà còn tạo ra những trải nghiệm góp phần định hình tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)