Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Ngô Xuân Thắng - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: P.T

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng chỉ đạo tổ chức; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp cùng Công an thành phố, Sở Xây dựng, UBND phường Hòa Cường và các đơn vị liên quan triển khai; Công ty Cổ phần Giải trí HCC Việt Nam thực hiện. Sự kiện là điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, di sản gắn kết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam tại Đà Nẵng (diễn ra từ trung tuần tháng 11 đến hết ngày 30-11), góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết và quảng bá hình ảnh văn hóa, con người thành phố đến du khách trong và ngoài nước.

Từ nguồn cội ... Ảnh: P.T

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng của dân tộc, làm nên bản sắc của một vùng đất và định hình cốt cách mỗi con người. Cùng với lòng yêu nước, tinh thần nhân ái và ý chí đoàn kết, văn hóa đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi biến động lịch sử để giữ vững sức sống và khát vọng trường tồn. Theo Chủ tịch UBND thành phố, việc gắn kết Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang ý nghĩa thiết thực bởi văn hóa chỉ thực sự sống động khi được người dân gìn giữ, trao truyền và thụ hưởng ngay trong cộng đồng.

Làm nên sức mạnh dân tộc...Ảnh: P.T

Nhìn nhận Đà Nẵng là vùng đất hội tụ nhiều lớp trầm tích lịch sử và văn hóa, từ di sản Chăm, không gian văn hóa xứ Quảng, phố cổ Hội An, nghệ thuật Bài Chòi, Tuồng, văn hóa Cơ Tu đến văn hóa biển và truyền thống cách mạng, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định đây không chỉ là tài sản cần bảo tồn mà còn là nguồn lực nội sinh để thành phố bứt phá. Trong định hướng xây dựng đô thị hiện đại, năng động và sáng tạo, Đà Nẵng xác định Nhân dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là trung tâm thụ hưởng các thành quả văn hóa.

Trăm miền di sản - Chung mái nhà Việt Nam. Ảnh: P.T

“Tôi mong muốn tinh thần của Tuần Văn hóa Việt Nam không dừng lại ở những ngày hội hay các chương trình biểu diễn, mà tiếp tục được nuôi dưỡng bền vững trong đời sống. Bởi suy cho cùng, thành công của phát triển văn hóa không chỉ nằm ở những công trình hay sự kiện lớn, mà phải được cảm nhận qua chất lượng đời sống, trong nhân cách con người và sự gắn bó của cộng đồng”- Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ.

Chương trình khắc họa đậm nét sắc thái văn hóa miền Trung và xứ Quảng. Ảnh: P.T

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ được công chúng yêu mến như: NSND Thanh Hoa, NSƯT Quang Hào, Hoàng Bách, Phương Mỹ Chi, MONO, Tóc Tiên, Hương Tràm, Ali Hoàng Dương, Phạm Anh Duy, Trần Ngọc Ánh, Lyly, Hồng Phi, Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, rapper V Hight cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng và các vũ đoàn.

Lung linh phố Hội. Ảnh: P.T

Với sự dàn dựng công phu cùng kết cấu 5 chương (Nguồn cội - Ươm mầm - Vươn khơi - Sức mạnh miền diệu kỳ - Tiếp nối), chương trình hòa quyện tinh tế giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại. Từ đại cảnh mở màn “Trăm miền di sản - Chung mái nhà Việt Nam”, dòng chảy nghệ thuật dẫn dắt người xem đi qua những lát cắt đặc trưng của văn hóa miền Trung - xứ Quảng, tôn vinh sự trao truyền di sản giữa các thế hệ. Ở hai chương cuối, hình ảnh một Đà Nẵng trẻ trung, hội nhập bừng sáng qua loạt tiết mục hiện đại như “Đà Nẵng 24h”, “Đà Nẵng - City of Light”, “Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau”, “Made in Vietnam”, “Việt Nam tinh hoa”…, lan tỏa mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên.

Âm vang cồng chiêng. Ảnh: P.T

Góp phần tạo nên sức hút cho đêm diễn là thiết kế sân khấu trung tâm hình tròn hai tầng quy mô lớn, kết hợp màn hình LED lưới, vách mapping và hiệu ứng ánh sáng đa chiều, xóa nhòa khoảng cách tương tác giữa nghệ sĩ và gần 7.000 khán giả.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình đã gửi gắm thông điệp sâu sắc: Văn hóa làm nên sự gắn kết, và chính đại đoàn kết tạo nên sức mạnh để văn hóa trường tồn, lan tỏa. Sự kiện không chỉ khơi dậy trách nhiệm bảo tồn di sản trong mỗi người dân mà còn khẳng định diện mạo một Đà Nẵng giàu bản sắc, năng động và nghĩa tình.