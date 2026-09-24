Cùng tầm giá 400 triệu đồng, nên chọn Toyota Vios hay Kia Soluto?

Với ngân sách khoảng 400 triệu đồng, người mua ô tô thường quan tâm đến chi phí đầu tư ban đầu, khả năng vận hành trong đô thị, trang bị tiện nghi và mức độ phù hợp với nhu cầu sử dụng. Toyota Vios và Kia Soluto là hai cái tên từng được nhiều người cân nhắc trong nhóm sedan phổ thông.

Khác biệt từ kích thước và thiết kế

Toyota Vios có kích thước tổng thể dài 4.425 mm, rộng 1.730 mm và cao 1.475 mm. Trong khi đó, Kia Soluto có chiều dài 4.300 mm, rộng 1.700 mm và cao 1.460 mm.

Vios nhỉnh hơn về chiều dài và chiều rộng, còn Soluto có chiều dài cơ sở 2.570 mm, lớn hơn con số 2.550 mm của Vios theo thông số được cung cấp trong tài liệu tham khảo.

Về thiết kế, Kia Soluto mang phong cách đặc trưng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ. Một số trang bị ngoại thất tùy thuộc từng phiên bản, chẳng hạn đèn pha halogen, gương gập điện hoặc cốp sau mở bằng nút bấm.

Toyota Vios có thiết kế hướng đến sự hiện đại hơn ở phần đầu xe, cùng các trang bị như đèn LED và mâm 15 inch trên một số phiên bản.

Nội thất và trang bị tiện nghi

Khoang nội thất Kia Soluto hướng đến sự thực dụng. Tùy phiên bản, xe có ghế bọc da, vô lăng tích hợp phím điều khiển, màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, cùng hệ thống khởi động bằng nút bấm.

Toyota Vios có không gian nội thất với ghế bọc da Simili, vô lăng 3 chấu tích hợp phím điều khiển và màn hình giải trí cảm ứng 9 inch trên phiên bản được đề cập. Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 6:4 để tăng khả năng chở đồ.

Trang bị thực tế có thể khác nhau giữa từng phiên bản, vì vậy người mua nên đối chiếu đúng phiên bản dự định mua thay vì chỉ dựa trên thông số chung của dòng xe.

Động cơ: Vios nhỉnh hơn về thông số

Kia Soluto sử dụng động cơ xăng 1.4L, công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 132 Nm. Xe có tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Toyota Vios được trang bị động cơ 1.5L, công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Xe có tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT tùy phiên bản.

Nếu chỉ xét các thông số động cơ nêu trên, Vios có công suất và mô-men xoắn cao hơn Soluto. Tuy nhiên, khả năng vận hành thực tế còn phụ thuộc vào hộp số, trọng lượng xe, điều kiện đường sá và cách sử dụng.

Về an toàn, trang bị cũng cần được xem xét theo từng phiên bản. Không phải mọi phiên bản của một dòng xe đều có cùng danh sách tính năng, vì vậy người mua nên kiểm tra cụ thể gói trang bị trước khi quyết định.

Nên chọn Toyota Vios hay Kia Soluto?

Nếu nhu cầu chủ yếu là di chuyển trong đô thị, ưu tiên một mẫu sedan nhỏ gọn và các trang bị cơ bản, Kia Soluto có thể nằm trong danh sách cân nhắc.

Trong khi đó, người mua quan tâm nhiều hơn đến động cơ dung tích lớn hơn, công suất cao hơn và hộp số CVT có thể xem xét Toyota Vios. Những người thường xuyên đi đường dài cũng nên trực tiếp lái thử để đánh giá cảm giác vận hành, khả năng cách âm và sự thoải mái của hàng ghế.

Ngoài thông số kỹ thuật, ngân sách thực tế cũng là yếu tố quan trọng. Người mua không nên chỉ tính giá xe mà cần dự trù thêm các khoản như lệ phí trước bạ, đăng ký, bảo hiểm, chi phí bảo dưỡng và nhiên liệu.

Toyota Vios và Kia Soluto có những điểm mạnh khác nhau về kích thước, động cơ và trang bị. Thay vì chỉ dựa vào thương hiệu hoặc một vài thông số, người mua nên xác định nhu cầu sử dụng, phiên bản cụ thể và tổng chi phí sở hữu để đưa ra lựa chọn phù hợp với ngân sách khoảng 400 triệu đồng.