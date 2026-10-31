Cùng sinh viên chung tay xây dựng lá chắn an toàn trên không gian mạng

Sinh viên được hướng dẫn nhận diện thủ đoạn lừa đảo, phòng tránh rủi ro và hình thành thói quen an toàn khi sử dụng các nền tảng số.

Ngày 31/10, tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp tổ chức Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026.

Điểm nhấn của ngày hội là Workshop “Cyber Vanguards - Lá chắn trực tuyến sinh viên 2026”, do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Google Việt Nam tổ chức.

Tại gian hàng của Chống Lừa Đảo, sinh viên được tham gia trò chơi phân biệt website chính thống và website giả mạo, nhận diện video được tạo bằng AI.

Tại chương trình, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết, trong 11 tháng năm 2026, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến ước tính khoảng 6.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhóm nạn nhân phổ biến nằm trong độ tuổi từ 17 đến 20.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, bên cạnh các giải pháp quản lý và công nghệ, nhận thức, kỹ năng của người dùng giữ vai trò quan trọng.

Đại tá,Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Sinh viên cần chủ động bảo vệ tài khoản, dữ liệu cá nhân, cảnh giác trước những cuộc gọi, tin nhắn và đường dẫn bất thường, đồng thời lan tỏa kiến thức phòng, chống lừa đảo đến gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Thông qua các tình huống thực tế, sinh viên được hướng dẫn nhận diện thủ đoạn lừa đảo, phòng tránh rủi ro và hình thành thói quen an toàn khi sử dụng các nền tảng số.

Sinh viên tham gia trải nghiệm gian hàng của Chống Lừa Đảo, sinh viên được tham gia trò chơi phân biệt website chính thống và website giả mạo.

Không khí tại các gian hàng trải nghiệm cũng thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua các bài thuyết trình, người tham dự được trực tiếp xử lý câu hỏi, nhận diện tình huống giả mạo và tìm hiểu các công cụ bảo vệ trên môi trường mạng.

Tại gian hàng của Chống lừa đảo, sinh viên được tham gia trò chơi phân biệt website chính thống và website giả mạo, nhận diện video được tạo bằng AI, tin nhắn hoặc email có dấu hiệu thu thập trái phép thông tin cá nhân.

Đông đảo các sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia trải nghiệm ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026.

Ngày hội diễn ra từ chiều đến tối 31/10, kết hợp các hoạt động trải nghiệm, workshop, giao lưu và chương trình nghệ thuật dành cho sinh viên.

Thông qua các hoạt động thực tế, chương trình hướng đến lan tỏa thông điệp chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, cảnh giác với những yêu cầu bất thường và trang bị kỹ năng cần thiết để ứng phó với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.