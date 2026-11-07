Cùng sinh viên chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt

Bên cạnh nâng cao nhận thức, khuyến khích sinh viên chủ động phấn đấu, các cấp hội sinh viên trên địa bàn thành phố còn triển khai nhiều cách làm thiết thực, đồng hành và hỗ trợ sinh viên trong quá trình chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt.

Dẫn dắt sinh viên đến với phong trào

Cách đây vài tháng, khi vừa nhập học, sinh viên Trần Thị Hoài Anh, Khoa Kinh tế (Trường đại học Đồng Nai, phường Tam Hiệp) được đại diện Đoàn trường, Hội Sinh viên trường giới thiệu về phong trào Sinh viên 5 tốt. Nhận thấy đây là phong trào ý nghĩa, giúp sinh viên có mục tiêu phấn đấu và cơ hội được ghi nhận qua danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Hoài Anh chủ động tìm hiểu các tiêu chí.

Sinh viên tìm hiểu các tiêu chí của phong trào Sinh viên 5 tốt trong khuôn khổ Hành trình Sinh viên 5 tốt năm 2026.

Hoài Anh cho biết: Ngoài tìm hiểu thông tin trên mạng, tôi còn đăng ký tham gia Hành trình Sinh viên 5 tốt do Hội Sinh viên thành phố tổ chức để tìm hiểu các tiêu chí, học hỏi kinh nghiệm học tập, rèn luyện. Đây cũng là lý do tôi đăng ký tham gia tất cả hoạt động trong hành trình, cùng đồng đội đặt mục tiêu chinh phục các thử thách do ban tổ chức đề ra.

Hành trình Sinh viên 5 tốt là chương trình giúp sinh viên biết đến tổ chức Hội và phong trào Sinh viên 5 tốt. Qua hành trình, sinh viên được hướng dẫn xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch rèn luyện theo 5 tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ xét chọn danh hiệu.

Trong khuôn khổ Hành trình Sinh viên 5 tốt năm nay, hội viên, sinh viên được tham gia chuỗi hoạt động “Thử thách sinh viên khỏe - Bứt phá thể lực”. Các hoạt động được tổ chức dưới hình thức trò chơi vận động, thử thách tại các trạm, lồng ghép nội dung gắn với 5 tiêu chí của phong trào.

Chị Nguyễn Trần Phương Hà, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố cho hay: Cùng với Hành trình Sinh viên 5 tốt, phong trào còn được giới thiệu đến sinh viên thông qua Ngày hội chào năm học mới, các chương trình giao lưu, gặp gỡ sinh viên tiêu biểu. Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội bằng những sản phẩm truyền thông sinh động như: infographic, video ngắn, clip chia sẻ kinh nghiệm và hành trình phấn đấu.

Qua đó giúp sinh viên hiểu ý nghĩa phong trào, chủ động xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện.

Đồng hành với sinh viên

Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Trần Phương Hà chia sẻ: Để chinh phục các tiêu chí của phong trào Sinh viên 5 tốt, ngoài nỗ lực của hội viên, sinh viên, cần có sự đồng hành, hỗ trợ của tổ chức Đoàn, Hội thông qua việc tạo môi trường học tập, rèn luyện và cống hiến.

Theo đó, tổ chức Đoàn, Hội thành phố triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hành trình về nguồn, tri ân, tình nguyện vì cộng đồng.

Đối với tiêu chí Học tập tốt, tổ chức Đoàn, Hội các cấp còn tạo thêm nhiều sân chơi học thuật, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong sinh viên; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chị Lại Kiều Anh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Đồng Nai cho biết: Trường duy trì mô hình “Bản tin 5 tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” nhằm truyền cảm hứng, tạo động lực để sinh viên làm theo. Đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên dương Sinh viên 5 tốt; thành lập nhóm cộng đồng trực tuyến kết nối những sinh viên đã đạt danh hiệu với các sinh viên đang trong quá trình rèn luyện để chia sẻ kinh nghiệm học tập, phấn đấu.

Nhờ đó, số lượng sinh viên đăng ký rèn luyện và đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng thế hệ sinh viên phát triển toàn diện.