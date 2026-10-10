Cùng Saigon Co.op thay đổi thói quen, giảm sử dụng túi nilon

Saigon Co.op đầu tư hàng chục tỷ đồng khuyến khích mua sắm hạn chế túi nilon

Tiếp nối chiến dịch “30 năm - Một cam kết xanh”, từ ngày 10/10 đến 31/12/2026, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đầu tư hàng chục tỷ đồng triển khai chương trình “Cùng Co.op chọn túi xanh - giảm túi nilon”, nhằm khuyến khích người tiêu dùng thay đổi thói quen sử dụng túi nilon trong mua sắm.

Khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm tại Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra sẽ được tặng túi môi trường sử dụng lâu dài.

Chương trình kết hợp các ưu đãi dành cho khách hàng thành viên, giải pháp giảm túi nilon tại điểm bán và mở rộng lựa chọn đóng gói thân thiện với môi trường. Qua đó, Saigon Co.op hướng đến thúc đẩy thói quen sử dụng túi thân thiện với môi trường, góp phần giảm lượng túi nilon phát sinh từ hoạt động tiêu dùng hằng ngày.

Tặng túi môi trường, nhẹ gọn, tiện lợi mua sắm

Trong khuôn khổ chương trình “Cùng Co.op - Chọn túi xanh, giảm túi nilon”, từ ngày 10/10/2026, khách hàng thành viên mua sắm tại Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra được tặng túi môi trường theo giá trị hóa đơn. Cụ thể, hóa đơn từ 200.000 đồng được tặng 1 túi cỡ nhỏ; hóa đơn từ 400.000 đồng được tặng 1 túi cỡ lớn.

Giảm sử dụng túi nilon được Saigon Co.op triển khai xuyên suốt các hoạt động kinh doanh, mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng xanh bền vững.

Túi môi trường có kích thước lớn, thiết kế gấp gọn, thuận tiện mang theo và tái sử dụng nhiều lần, góp phần khuyến khích người tiêu dùng hạn chế sử dụng túi nilon khi mua sắm.

Bên cạnh chương trình tặng túi môi trường, Saigon Co.op triển khai chương trình khuyến mãi “Đến Co.op - Sắm xanh nhẹ ví” trên hệ thống bán lẻ từ ngày 10/10 đến 31/12/2026. Theo đó, khách hàng thành viên mua sắm tại khu tự chọn, sử dụng túi môi trường hoặc túi cá nhân có thể tái sử dụng nhiều lần, không nhận túi nilon tại quầy thu ngân và có hóa đơn từ 300.000 đồng trở lên sẽ được cộng 30 điểm vào tài khoản thẻ thành viên, tương đương 6.000 đồng.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, tiết giảm túi nilon là lộ trình dài hạn, do đó đơn vị không chọn cách gây áp lực hoặc thu phí khách hàng khi sử dụng túi nilon, mà ưu tiên đầu tư nguồn lực cho các chương trình khuyến mãi, mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng. “Ở giai đoạn đầu, chúng tôi lựa chọn tặng túi môi trường nhằm khuyến khích khách hàng hình thành thói quen sử dụng túi có thể tái sử dụng nhiều lần, hạn chế túi nilon khi không cần thiết. Khi lựa chọn xanh trở thành thói quen trong mỗi lần mua sắm, những hành động nhỏ sẽ góp phần tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng và môi trường”, đại diện Saigon Co.op chia sẻ.

Quầy tự đóng gói bằng thùng giấy được Saigon Co.op trang bị trên toàn hệ thống siêu thị khắp cả nước.

Song song với các chương trình ưu đãi, Saigon Co.op triển khai mô hình quầy tự đóng gói tại hệ thống siêu thị Co.opmart trên toàn quốc, giúp khách hàng chủ động sử dụng thùng carton để đóng gói hàng hóa phù hợp với nhu cầu.

Cùng với túi cá nhân và túi môi trường, việc tận dụng thùng carton mang đến thêm lựa chọn thay thế túi nilon, góp phần hạn chế rác thải nhựa và từng bước hình thành thói quen tiêu dùng xanh trong hoạt động mua sắm hằng ngày.

Người Co.op làm gương, cùng khách hàng tạo thay đổi

Với Saigon Co.op, thúc đẩy tiêu dùng xanh bắt đầu từ chính đội ngũ cán bộ, nhân viên. Hơn 14.000 cán bộ, nhân viên được khuyến khích thực hành các hành vi xanh trong công việc và đời sống hằng ngày, từ hạn chế sử dụng túi nilon, mang theo túi cá nhân, ưu tiên sản phẩm có thể tái sử dụng đến lan tỏa thói quen tích cực tới người thân, bạn bè và khách hàng.

Saigon Co.op xem việc tiết giảm túi nilon là một lộ trình dài hạn, không chọn cách thúc ép hay thu phí khách hàng khi họ sử dụng túi nilon.

Thông qua thông điệp “Người Co.op làm gương trước”, Saigon Co.op hướng đến xây dựng cộng đồng tiêu dùng có trách nhiệm, khuyến khích mỗi cán bộ, nhân viên và khách hàng bắt đầu từ những hành động thiết thực, như hạn chế sử dụng túi nilon khi mua sắm.

Một chiếc túi dùng vài phút, để lại hệ lụy lâu dài

Túi nilon được sử dụng phổ biến nhờ tính tiện lợi, nhưng có thể gây áp lực lớn lên môi trường nếu không được thu gom, xử lý đúng cách. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), rác thải nhựa chiếm 94% về số lượng và 71% về khối lượng rác được thu gom tại các khu vực sông, ven biển ở Việt Nam. Mỗi năm, Việt Nam phát sinh khoảng 3,1 triệu tấn chất thải nhựa trên đất liền, trong đó ít nhất 10% được ước tính rò rỉ ra đại dương. Những số liệu này cho thấy sự cần thiết của việc giảm sử dụng túi nilon và thúc đẩy các lựa chọn tiêu dùng thân thiện hơn với môi trường.

Hướng đến đưa tiêu dùng xanh trở thành thói quen mua sắm, Saigon Co.op triển khai các giải pháp tại điểm bán, khuyến khích khách hàng hạn chế sử dụng túi nilon và lựa chọn phương thức đóng gói phù hợp. Các chương trình “Cùng Co.op - Chọn túi xanh, giảm túi nilon”, “Đến Co.op - Sắm xanh nhẹ ví” cùng mô hình quầy tự đóng gói được triển khai nhằm khuyến khích thay đổi hành vi tiêu dùng, đồng thời mang lại những quyền lợi thiết thực cho khách hàng.

Saigon Co.op triển khai các giải pháp khuyến khích khách hàng giảm sử dụng túi nilon từ những thay đổi nhỏ trong thói quen mua sắm, hướng đến tiêu dùng xanh và góp phần hạn chế rác thải nhựa.