Cúng rằm Trung thu vào giờ nào và mâm cỗ nên đặt ở đâu mới có lộc

Cúng Trung thu vào ngày, giờ chuẩn nhất

VTC News cho biết, theo phong tục truyền thống, ngày đẹp nhất để cúng chính là ngày 15/8 Âm lịch, đúng ngày rằm tháng 8. Đây là thời điểm trăng sáng, tròn đầy nhất trong năm, tượng trưng cho sự viên mãn, đoàn viên.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các gia đình, đoàn thể có thể cúng sớm hơn vào ngày 14/8 Âm lịch. Việc cúng sớm vẫn được coi là phù hợp, miễn sao thể hiện lòng thành. Ngược lại, không nên cúng muộn sau ngày 15.

Ngoài việc chọn ngày, khung giờ cúng cũng được nhiều gia đình quan tâm. Theo quan niệm phong thủy, thực hiện lễ cúng vào giờ Hoàng đạo sẽ giúp mọi việc thêm hanh thông, cầu mong điều lành được ứng nghiệm. Một số khung giờ tốt có thể lựa chọn gồm:

Giờ Mão (5h - 7h): Không khí trong lành, thanh tịnh, thích hợp cho lễ cúng đầu ngày.

Giờ Thìn (7h - 9h): Giờ Hoàng đạo, rất thuận lợi để khấn lễ, cầu an cho gia đình.

Giờ Tỵ (9h - 11h): Phù hợp với những gia chủ bận buổi sớm.

Rằm Trung thu không chỉ là ngày Tết Thiếu nhi mà còn là dịp để các gia đình sum vầy, bày mâm cúng tổ tiên, cầu mong bình an và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.

Giờ Dậu (17h - 19h): Thuận tiện cho nhiều gia đình sau giờ làm việc, học tập; nên hoàn tất trước 19h để kịp đón trăng rằm.

Nếu chọn cúng buổi sáng, nên hoàn thành trước 9h-10h. Nếu cúng buổi chiều, thời điểm lý tưởng là trước 18h-19h. Điều này vừa đảm bảo tính trang nghiêm, vừa giúp gia đình có thời gian chuẩn bị phá cỗ, ngắm trăng.

Cách sắm lễ cúng rằm Trung thu

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, ngày này, mọi nhà đều treo đèn lồng, kết đèn hoa (để kích hoạt thêm dương. Cách sắm lễ để cúng rằm Trung thu đầy đủ nhất: Hoa tươi (hoa cúc vàng) hoặc hoa 5 màu. Trầu 3 lá, cau 3 quả cành dài đẹp. Đĩa ngũ quả (5 loại quả 5 màu). 1 chén rượu, 1 chén trà (khô), 1 chén nước, 1 chén gạo, 1 chén muối. Một số bánh kẹo bày vào một đĩa to, (bánh kẹo bóc ra). 1 đĩa xôi và 2 bát chè ngọt. Bánh nướng, bánh dẻo. 5 Đinh tiền lễ (1 đinh gồm 10 lễ).

Sắp một mâm cỗ đầy đủ để tỏ lòng tri ân với ông bà tổ tiên và cúng trời đất để mong một mùa màng bội thu, mọi việc suôn sẻ, thuận lợi.

Đối với những gia đình có điều kiện cũng có thể chuẩn bị thêm một mâm lễ mặn để tỏ lòng thành kính và biết ơn với bề trên bên cõi âm phần.

Mâm cỗ cúng rằm Trung thu không cần bày vẽ nhiều, tất cả đồ lễ không cần quá nhiều, tùy tâm người cúng nhưng tuyệt đối phải sạch sẽ và thành tâm.

Ngoài ra với một số gia đình muốn cầu cho con cháu trong gia đình được thông minh, sáng dạ, học hành thi cử tấn tới có thể cúng thêm 2 ông tiến sĩ giấy trên mâm cỗ cúng rằm Trung thu.

Mâm cúng Rằm tháng 8 nên đặt ở đâu và cần lưu ý gì

Mâm cỗ cúng rằm Trung thu thường được đặt ở ngoài sân hoặc trên sân thượng để "trông trăng", đây là vị trí thích hợp nhất để đón được khí vượng tài lộc và cát lành từ ánh trăng khi lại gần Trái đất trong rằm tháng 8.

Gia chủ không nên quá coi trọng về hướng đặt mâm theo tuổi, theo sao hay mạng của mình; vì những điều đó là không cần thiết.

Cúng Rằm Trung thu là lễ cúng không nhiều điều phải kiêng kỵ, nhưng gia chủ cũng cần phải cần ghi nhớ những thứ không nên làm như: Cúng và ăn thịt chó, mèo, trâu… trong ngày này.

Để đảm bảo về lòng tôn kính và thành tâm, gia chủ chỉ nên cúng bằng 2 loại thịt: Gà và thịt lợn. Mâm cỗ cúng rằm Trung thu không cần bày vẽ nhiều, tất cả đồ lễ không cần quá nhiều, tùy tâm người cúng nhưng tuyệt đối phải sạch sẽ và thành tâm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.