Cùng ra mắt tháng 9, một phim Việt có doanh thu thấp hơn Trại Buôn Người tới 180 lần

Sau ba tuần ra mắt, Trại Buôn Người đã vượt qua doanh thu 435 tỉ đồng và chính thức vượt qua Thỏ Ơi!! để trở thành phim ăn khách nhất năm 2026 tính đến thời điểm này. Dù tốc độ bán vé đã chậm lại, phim vẫn đang có xấp xỉ 3.000 suất chiếu mỗi ngày - nhiều ngang với những phim mới ra mắt. Ở thời điểm đỉnh cao, Trại Buôn Người từng lên tới hơn 5.000 suất chiếu và doanh thu trong ngày vượt hơn 20 tỷ đồng, những con số không tưởng với những phim chiếu vào ngày thường.

Trại Buôn Người vẫn đang bán vé tốt

Nếu nhìn vào những cột mốc này, hẳn ai cũng nghĩ phim Việt ngày càng “phá đảo” phòng vé, danh sách phim vượt qua trăm tỉ ngày càng tăng và đầu tư làm phim trở thành lĩnh vực hấp dẫn. Tuy nhiên, sự thật là lượng phim ế ẩm, thua lỗ còn gấp nhiều lần những phim thắng lớn.

Bóng Ma Nhà Hát có doanh thu lẹt đẹt

Ngay trong tháng 9, có phim Bóng Ma Nhà Hát phát hành trước Trại Buôn Người đúng một tuần. Tới bây giờ, sau 1 tháng ra mắt thì phim mới thu về 2,4 tỷ đồng, nằm trong nhóm phim thất bại nhất năm và nhà đầu tư đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng. Như trong ngày 16/10, Trại Buôn Người có 2.976 suất chiếu còn Bóng Ma Nhà Hát chỉ vỏn vẹn 1 suất và sắp sửa rời rạp.

Án Mạng Xém Hoàn Hảo cũng chưa có kết quả tốt

Án Mạng Xém Hoàn Hảo là phim Việt hiếm hoi chấp nhận mạo hiểm đối đầu với Trại Buôn Người cũng nhận về con số không vui lắm. Dù thuộc thể loại khác biệt, Án Mạng Xém Hoàn Hảo vẫn chịu nhiều thiệt hại khi công chiếu gặp phải đối thủ mạnh. Sau 1 tuần ra mắt, phim của Anh Tú Atus, DJ Mie thu về 12 tỷ đồng và tốc độ bán vé đang tụt dốc khi số suất chiếu chưa đầy 400 mỗi ngày.

Những sự chênh lệch này cho thấy phòng vé Việt đang phân hóa rất mạnh, có những cái tên bùng nổ doanh thu, chiếm đến 90% thị phần và ngược lại, có phim chiếu trong lặng lẽ khi chẳng mấy khán giả xem.