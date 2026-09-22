Cùng PEDA Edu hiểu về nghề Sư phạm để thêm yêu công việc 'trồng người'

Chương trình Gala thu hút nhiều chuyên gia giáo dục uy tín tham dự.

Ngày 20/9, Hệ thống giáo dục PEDA Edu tổ chức Chương trình gala “Nghề Sư phạm - Hiểu để yêu”, kết hợp Lễ Tri ân các thầy cô giáo và vinh danh những học sinh đạt thành tích cao trong năm 2026 tại Kỳ thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức (SPT) và Kỳ thi đánh giá đầu vào do các trường đại học phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia tổ chức (V-SAT).

Hơn 100 triệu đồng tiền học bổng và phần thưởng đã được trao tận tay những em học sinh đạt thành tích xuất sắc. Chương trình không chỉ là cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa thầy cô với học trò mà còn tạo nên sự kết nối ý nghĩa của các thế hệ nhà giáo. Thầy cô được ghi nhận qua sự trưởng thành của học trò, còn học trò được tiếp sức từ chính câu chuyện cuộc đời của những người lái đò thầm lặng đã đồng hành cùng mình trong suốt hành trình học tập.

Ban tổ chức trao quà tri ân các thầy cô.

Nhiều phần học bổng ý nghĩa được trao cho các em học sinh đạt thành tích cao.

Mở đầu chương trình gala là phần tọa đàm sôi nổi với sự góp mặt của ba thế hệ nhà giáo: TS, Nhà giáo Lê Thị Chính, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; nguyên Hiệu trưởng trường THCS - THPT Newton; nguyên Chủ tịch Hội đồng giáo dục Hệ thống trường Liên cấp Newton; nhà giáo Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Victoria Thăng Long và TS, thầy giáo Đặng Ngọc Khương - Cố vấn chuyên môn Hệ thống giáo dục PEDA Edu.

Với gần 50 năm gắn bó và cống hiến cho ngành Giáo dục, TS Lê Thị Chính từng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng cô đã nỗ lực vượt qua bằng tình yêu, sự gắn bó và tinh thần trách nhiệm với nghề. Từ những trải nghiệm của mình, khi ở vai trò người quản lý, cô có thêm sự thấu hiểu và sẻ chia với những vất vả, nhọc nhằn của các thầy cô. Cuộc sống dẫu có thay đổi như thế nào, thì giá trị của nghề Sư phạm vẫn luôn trường tồn trước biến thiên của lịch sử.

Từ phải qua: TS Đặng Ngọc Khương, TS Lê Thị Chính, Nhà giáo Nguyễn Thị Vĩnh Hà trao đổi tại tọa đàm.

"Dù AI có phát triển đến đâu nhưng cũng không thể thay thế được vai trò của người thầy. Sứ mệnh vẻ vang của nghề giáo là bởi nghề này tạo ra tất cả các ngành nghề khác. Để hiện thực hóa những khát vọng, ước mơ của tuổi trẻ thì vai trò dẫn dắt của người thầy là vô cùng quan trọng. Dạy học trò cách làm người trước khi dạy những thứ khác", TS Lê Thị Chính tâm sự.

Nhà giáo Nguyễn Thị Vĩnh Hà cũng chia sẻ về những ký ức không thể nào quên của ngày đầu tiên được đứng trên bục giảng. Ngược dòng thời gian nhìn lại, cô chợt nhận ra điều quan trọng nhất trong lần gặp gỡ đầu tiên của một giáo viên trẻ với học trò chính là tình cảm chân thành và sự gần gũi, quan tâm tìm hiểu cảm xúc của các em.

Chia sẻ về mục tiêu giáo dục, cô Vĩnh Hà cho rằng, sự trưởng thành của mỗi đứa trẻ không chỉ cần có kiến thức văn hóa mà cần hình thành cả những phẩm cần thiết như đức tính lương thiện, trung thực, khả năng làm chủ cuộc sống, phong thái tự tin và ý thức trách nhiệm. Mỗi học sinh đều có những sở trường riêng, trách nhiệm của người thầy là tạo ra nhiều cơ hội, hoạt động giáo dục trong và ngoài lớp học để các em phát huy năng lực đó của chính mình.

Các đại biểu và ban tổ chức chụp ảnh cùng các em học sinh, sinh viên.

Một trong những câu hỏi được các em sinh viên đặt ra là trong 4 -5 năm tới, khi mà AI đã phát triển mạnh thì cơ hội việc làm của nghề Sư phạm sẽ ra sao? TS Đặng Ngọc Khương cho biết, cơ hội việc làm của sinh viên sư phạm không bao giờ bị hạn chế. Khi các em đã hiểu, đã yêu nghề giáo và được trang bị những kiến thức chuyên ngành vững vàng và có kĩ năng sư phạm tốt thì cơ hội phát triển nghề nghiệp là rất rộng mở.

"Chúng ta cần theo kịp sự phát triển của AI để phát triển được năng lực bản thân. Trong tương lai, AI sẽ còn phát triển ngoài sức tưởng tượng của con người, chúng ta phải hiểu AI để sử dụng nó làm công cụ hỗ trợ được công việc của mình. Khi các em có kỹ năng giao tiếp; kỹ năng sử dụng AI và kỹ năng ngoại ngữ tốt thì sẽ không lo thất nghiệp trong thời đại mới" - thầy Khương nhắn nhủ.

Nói về sự lựa chọn môi trường làm việc trong tương lai của sinh viên sư phạm, TS Đặng Ngọc Khương nhấn mạnh, thời đại ngày nay, sinh viên sư phạm tốt nghiệp ra trường, nếu năng lực tốt, tự tin về chuyên môn, nghiệp vụ thì điểm đến không chỉ là các trường công lập mà còn rất nhiều lựa chọn, đó có thể là những hệ thống giáo dục tư thục có tiếng hoặc các đơn vị giáo dục trực tuyến, trong đó có PEDA Edu.

Vì vậy, TS Đặng Ngọc Khương mong các em tự tin với con đường mình đã lựa chọn, hiểu đặc thù riêng của nghề sư phạm để yêu và gắn bó, ra sức học tập, rèn luyện, tích lũy chuyên môn, nghiệp vụ và những kỹ năng cần thiết để trở thành những thầy cô giáo chuẩn mực trong tương lai gần.