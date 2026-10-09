Cùng nông dân Sơn La nâng tầm hạt cà phê Arabica trên bản đồ thế giới

Với diện tích hơn 44.000 ha, sản lượng trên 50.000 tấn cà phê nhân mỗi năm, cây cà phê đang giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân Sơn La. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, đẩy mạnh liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Trong đó, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế đang tích cực liên kết với nông dân phát triển vùng nguyên liệu, mở rộng hoạt động thu mua, chế biến. Khởi đầu từ một nhà máy rộng hơn 1.000 m² tại xã Cát Quế (tỉnh Hà Tây cũ), sau gần 30 năm phát triển, doanh nghiệp đã mở rộng mạng lưới hoạt động tại nhiều vùng cà phê trọng điểm của Việt Nam và Lào.

Trụ sở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế tại xã Muổi Nọi.

Tại Sơn La, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế đã đầu tư nhà máy, cơ sở hạ tầng, từng bước hiện đại hóa dây chuyền chế biến, gắn kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu. Đến nay, doanh nghiệp liên kết sản xuất với hơn 24.000 hộ nông dân, trên diện tích hơn 20.000 ha cà phê. Mỗi năm, Công ty thu mua, chế biến trên 20.000 tấn cà phê nhân, chiếm hơn 50% thị phần cà phê toàn tỉnh, góp phần kết nối sản xuất với chế biến, tiêu thụ và nâng cao giá trị hạt cà phê Sơn La.

Cùng với phát triển vùng nguyên liệu, Công ty chú trọng hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác, từ lựa chọn giống, bón phân, tỉa cành đến sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, gắn với bảo vệ môi trường; vận động người dân thay đổi phương thức thu hái, tăng tỷ lệ quả chín, hạn chế hái xô nhằm bảo đảm chất lượng nguyên liệu, giữ hương vị đặc trưng của cà phê Arabica Sơn La. Công ty cũng là một trong những đơn vị được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cà phê Sơn La”. Đây là cơ sở để doanh nghiệp nâng cao uy tín sản phẩm, mở rộng thị trường, góp phần bảo vệ nguồn gốc xuất xứ và phát triển thương hiệu cà phê địa phương.

Lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế kiểm tra chất lượng hạt cà phê.

Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường cà phê thế giới về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, Công ty phối hợp với người dân áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế, như: 4C, Rainforest Alliance, C.A.F.E. Practices và chương trình JDE; từng bước đáp ứng các quy định của Liên minh châu Âu về chống mất rừng (EUDR). Việc áp dụng các tiêu chuẩn này góp phần nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, minh bạch chuỗi cung ứng, tạo điều kiện để cà phê Sơn La mở rộng thị trường xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu của các đối tác quốc tế.

Những ngày này, gia đình anh Hà Văn Nghĩa, bản Buống Khoang, xã Muổi Nọi đang tập trung nhân lực thu hái cà phê. Dù mới đầu vụ, quả chưa chín đồng đều, nhưng giá cà phê tăng cao mang lại niềm phấn khởi cho người trồng. Với 5 ha cà phê, năm nay, gia đình anh Nghĩa ước thu khoảng 50 tấn quả. Anh Nghĩa chia sẻ: Nhờ sự đồng hành của các cơ quan chức năng và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế, gia đình được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, góp phần giảm chi phí vật tư, nâng cao năng suất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua tuyên truyền, gia đình đã thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hàng hóa, gắn với bảo vệ môi trường, trách nhiệm cộng đồng và đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chống mất rừng theo quy định EUDR.

Sân phơi cà phê của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế.

Bước vào vụ thu hoạch cà phê năm 2026, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế tiếp tục là một trong những đơn vị thu mua cà phê chủ lực trên địa bàn tỉnh Sơn La. Hiện nay, nhà máy của Công ty thu mua, chế biến trên 50 tấn cà phê quả tươi mỗi ngày. Ông Phạm Bá Phương, Quản lý vận hành Nhà máy sản xuất cà phê, cho biết: Giá thu mua cà phê tại cơ sở dao động từ 18.000-23.000 đồng/kg, tùy chất lượng từng vùng nguyên liệu. Để bảo đảm tiêu thụ sản phẩm cho người dân, doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn vốn, phương tiện vận chuyển, máy móc và kho bãi, đáp ứng nhu cầu thu mua, chế biến.

Nhân viên Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế kiểm tra chất lượng hạt cà phê.

Nhờ chuẩn hóa quy trình từ vùng nguyên liệu đến chế biến, sản phẩm cà phê của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế đã có mặt tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ông Phạm Thắng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, cho biết: Hiện nay, Công ty có 18 nhà máy trên toàn quốc, cung cấp sản phẩm cho nhiều thị trường lớn trên thế giới. Công ty tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn cà phê hàng đầu, như: Starbucks, Nestlé, JDE, trong đó có dòng sản phẩm Arabica Sơn La. Thông qua liên kết với hơn 20.000 hộ nông dân, Công ty đạt sản lượng xuất khẩu trên 15.000 tấn cà phê nhân mỗi năm.

Không dừng lại ở chế biến và xuất khẩu cà phê nhân, Công ty đang hướng tới nâng cao giá trị gia tăng cho hạt cà phê Sơn La. Hiện nay, đơn vị đã đưa vào vận hành dây chuyền rang xay hiện đại, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị cà phê sau chế biến. Đây cũng là một trong những hoạt động chào mừng Lễ hội Cà phê tỉnh Sơn La lần thứ II năm 2026. Trong chiến lược phát triển dài hạn, Công ty đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng 10.000 ha vùng trồng cà phê đạt tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ hiện đại vào sản xuất, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng cà phê.

Nhà máy chế biến cà phê của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế.

Trong định hướng nâng cao giá trị hạt cà phê và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, năm 2027, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế dự kiến đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê hòa tan kết hợp mô hình du lịch trải nghiệm cà phê tại Sơn La. Dự án được kỳ vọng mở ra hướng phát triển mới, gắn kết sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa, từng bước đưa vùng cà phê trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần quảng bá thương hiệu cà phê cùng hình ảnh đất và người Sơn La đến du khách trong nước và quốc tế.

Với chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế đang đồng hành cùng nông dân Sơn La nâng cao chất lượng, giá trị hạt cà phê, tạo đầu ra cho sản phẩm và thúc đẩy phát triển ngành cà phê theo hướng bền vững, góp phần đưa thương hiệu cà phê Arabica Sơn La vươn xa, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.