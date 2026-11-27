Rạn san hô dưới biển Côn Đảo. (Ảnh: Vườn Quốc gia Côn Đảo cung cấp)

Chiều 27/11, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân đặc khu Côn Đảo, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo và Bảo tàng-Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cơ sở 3) đã tổ chức tọa đàm chuyên đề "Bảo tồn rạn san hô, các hệ sinh thái biển, rùa biển tại Côn Đảo gắn với hoạt động tình nguyện tham gia của cộng đồng". Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo Vườn Quốc gia Côn Đảo, các tổ chức quốc tế, chuyên gia hải dương học…

Đây là một trong những sự kiện tuyên truyền cho việc nuôi cấy phục hồi rạn san hô dưới biển năm 2026 tại đặc khu Côn Đảo, nhằm tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người trong bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo và đa dạng sinh học biển.

Rùa biển đẻ trứng ở Côn Đảo. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Các ý kiến, tham luận đã nhìn nhận thẳng những thực trạng và thách thức trong bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển và rừng ngập mặn. Cụ thể, bên cạnh những giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt, Côn Đảo là còn là khu vực có trọng điểm về đa dạng sinh học biển của Việt Nam với hệ thống rạn san hô phong phú, và các bãi đẻ quan trọng của rùa biển. Tuy nhiên, các hệ sinh thái biển tại đây, trong đó có rạn san hô đang phải đối mặt với áp lực kép từ biến đổi khí hậu và từ các hoạt động của con người.

Các đại biểu cùng chung khẳng định rằng, mức độ tác động của phát triển hạ tầng, khai thác thiếu bền vững, rác thải nhựa và ngư cụ thất lạc đã và sẽ làm ảnh hưởng đến các rạn san hô, thảm cỏ biển, bãi rùa đẻ trứng ở Côn Đảo. Từ đó, các ý kiến đề xuất nhiều công cụ quy hoạch và quản lý nhằm hài hòa giữa mục tiêu bảo tồn thiên nhiên với phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Một hòn đảo ở Côn Đảo, nơi có rạn san hô và bãi cát rùa biển đẻ trứng, (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Một trong những giải pháp quan trọng là phục hồi rạn san hô và vai trò của hoạt động tình nguyện. Các ý kiến đã tập trung làm rõ các phương pháp nuôi cấy, phục hồi rạn san hô phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Côn Đảo. Đồng thời yêu cầu đào tạo kỹ năng lặn và an toàn cho tình nguyện viên và tổ chức xã hội và cá nhân đồng hành tham gia nuôi cấy, phục hồi rạn san hô ở Côn Đảo một cách thực chất, bài bản, tránh hình thức.

Trong khi đó, với hành trình gần 40 bảo tồn rùa biển, đến nay Vườn Quốc gia Côn Đảo đã đạt được những kết quả tích cực với hàng triệu rùa con được thả về đại dương.

Lặn biển nghiên cứu, khảo sát san hô ở Côn Đảo. (Ảnh: Vườn Quốc gia Côn Đảo cung cấp)

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, doanh nghiệp và tình nguyện viên và chuyên gia về phát triển du lịch sinh thái đã cùng đối thoại có trách nhiệm để duy trì mạng lưới tình nguyện dài hạn và thúc đẩy các cơ hội hợp tác bảo tồn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, bảo tồn thiên nhiên là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự chung sức, đồng hành và trách nhiệm của cả cộng đồng. Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cam kết chủ động kết nối, phối hợp và tạo điều kiện để các sáng kiến phù hợp được triển khai hiệu quả, đúng quy định, góp phần gìn giữ các giá trị đa dạng sinh học và bảo vệ bền vững các hệ sinh thái biển tại Côn Đảo.

Ông Nguyễn Khắc Pho - Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Đảo phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

“Chúng tôi bảo đảm các chương trình có mục tiêu rõ ràng, đúng quy định pháp luật, sử dụng hiệu quả nguồn lực và mang lại kết quả bảo tồn thực chất”, ông Nguyễn Khắc Pho khẳng định.

Trong những ngày tới, các sự kiện tiếp theo về tuyên truyền biển đảo, nuôi cấy phục hồi rạn san hô dưới biển ở Côn Đảo tiếp tục diễn ra với sự tham gia hàng trăm người đến từ các ngành, cấp, bộ đội hải quân, cảnh sát biển, đoàn viên, thanh niên tình nguyện và học sinh.

Một góc khu vực biển và đảo thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo quản lý. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Cụ thể sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật tuyên truyền biển đảo, phát động và lặn nuôi cấy phục hồi rạn san hô dưới biển, triển lãm bộ tranh và mô hình san hô từ nhựa tái chế với chủ đề "Biển xanh Côn Đảo-Gìn giữ cho muôn đời sau"; ra quân làm sạch môi trường biển, giữ gìn cảnh quan và hệ sinh thái biển Côn Đảo; Ngày hội sống xanh,…