Cùng Nhật Kim Anh đi tu tập, Võ Hạ Trâm tiết lộ điều đặc biệt về người bố xuất gia

Chuyến cộng tu diễn ra tại chùa Quan Thế Âm (khu vực Bảo Lộc, Lâm Đồng). Bố Võ Hạ Trâm xuất gia năm 2017, hiện tu hành tại chùa Di Lặc (TP HCM). Ông từng chủ trì nhiều lễ cầu an tại đây và ở nhiều chùa trên cả nước. Khi biết bố cùng các Phật tử tổ chức lễ cầu an ở Lâm Đồng, Võ Hạ Trâm và đồng nghiệp sắp xếp công việc để tham gia.

Chuyến đi mang ý nghĩa rất riêng đối với Võ Hạ Trâm bởi cô không chỉ đồng hành cùng cha mà còn với những người bạn đồng nghiệp luôn chú trọng đến đời sống tinh thần lẫn con đường tu tập.

Các nghệ sĩ bên bố Võ Hạ Trâm và các hòa thượng của chùa Di Lặc (TP HCM) khi tham gia chuyến cộng tu.

Ca sĩ Nhật Kim Anh chia sẻ sự hoan hỉ, cảm giác "được khóc, được cười" khi lắng nghe từng bài pháp từ Đại đức Thích Minh Đạt. Suốt ba ngày trải nghiệm, cô cùng các đồng nghiệp đã nhận được vô vàn lời khuyên bổ ích từ các chư tăng.

Võ Hạ Trâm chịu ảnh hưởng nhiều từ bố trên con đường tu tập. Vào dịp lễ, Tết, cô cùng mẹ và các chị em thường đến chùa thăm ông. Dù đã xuất gia, ông vẫn sắp xếp thời gian có mặt trong những dịp quan trọng của gia đình.

Võ Hạ Trâm và bố.

Theo nữ ca sĩ, việc kiên trì tu tập giúp cô tìm thấy chốn bình yên trong tâm hồn giữa chuỗi ngày bận rộn với công việc nghệ thuật và công việc gia đình. Do đặc thù thường xuyên di chuyển thi đấu và biểu diễn, cô chủ động nhờ người hỗ trợ việc nhà nhằm đảm bảo hai con nhỏ không chịu ảnh hưởng khi vắng mẹ. Với Võ Hạ Trâm, hạnh phúc đọng lại ở khả năng dung hòa giữa việc bươn chải kiếm sống với việc quay vào bên trong để bồi đắp năng lượng tích cực, rèn luyện sức khỏe tinh thần.

Nhật Kim Anh, Võ Hạ Trâm và Bảo Yến Rosie (từ trái sang) khi đi tu tập tại Lâm Đồng.

Võ Hạ Trâm sinh năm 1990 tại TP HCM, từng giành giải tại các cuộc thi âm nhạc như Tuổi đời mênh mông năm 2005, Tiếng hát Chú ve con năm 2006, Ngôi sao tiếng hát truyền hình năm 2007 và Gương mặt thân quen năm 2016. Cô kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhary năm 2019, đón con gái đầu lòng vào tháng 7/2021 và có thêm con trai vào năm 2024.