Cùng người lao động sử dụng mạng xã hội an toàn

Hiện công ty có hơn 1,4 ngàn người lao động (NLĐ), Chi bộ công ty có 17 đảng viên. Thời gian qua, Chi ủy, Bí thư Chi bộ và đảng viên luôn quan tâm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc, tin giả giúp công nhân sử dụng mạng xã hội (MXH) an toàn, chủ động phòng ngừa lừa đảo, không để kẻ xấu lợi dụng.

Giữ ổn định tư tưởng

Theo Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Cơ khí động lực Toàn Cầu Nguyễn Văn Tiếp, hiện nay hầu như ai cũng có điện thoại cá nhân và sử dụng MXH. Công nhân, NLĐ tại các khu công nghiệp, nhất là lao động xa quê, thường sử dụng Facebook, TikTok, YouTube… để cập nhật tin tức, xem video, mua bán trực tuyến và liên lạc với gia đình, bạn bè sau giờ làm việc.

Đảng viên, cán bộ Công đoàn Công ty TNHH cơ khí Động Lực Toàn Cầu trao đổi về kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn. Ảnh: ĐVCC

Cùng với những tiện ích trong đời sống, sự phát triển của MXH và các nền tảng trực tuyến cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Những thông tin về tiền lương, bảo hiểm xã hội, tăng ca, việc làm luôn được công nhân quan tâm. Nắm bắt tâm lý này, các đối tượng xấu sử dụng nhiều thủ đoạn lừa đảo như: mời tuyển dụng việc nhẹ, lương cao, cộng tác viên bán hàng trực tuyến, đầu tư tài chính hoặc vay tiền qua ứng dụng. Nếu không tìm hiểu kỹ thông tin trên MXH mà vội vàng tin tưởng, chia sẻ, công nhân rất dễ bị tác động tâm lý hoặc hiểu sai vấn đề.

Ông Nguyễn Văn Tiếp chia sẻ: “Là đảng viên và cán bộ Công đoàn, tôi thấy rằng việc giữ ổn định tư tưởng cho công nhân bây giờ rất quan trọng. Đây không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đảng hay của tổ chức Công đoàn mà mỗi cán bộ, đảng viên trong công ty đều phải có trách nhiệm cùng tham gia”.

Theo ông Tiếp, khi vào công ty làm việc, điều công nhân quan tâm nhất vẫn là có việc làm ổn định, thu nhập đủ trang trải cuộc sống và được bảo đảm quyền lợi. Nếu thường xuyên tiếp nhận những thông tin tiêu cực về khó khăn trong sản xuất, thiếu việc làm, thu nhập thấp, việc làm bấp bênh ở nơi này, nơi khác, công nhân sẽ không tránh khỏi lo lắng.

Cùng chia sẻ, hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội

Chị Kiều Thị Hằng, đảng viên Chi bộ công ty, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Cơ khí động lực Toàn Cầu cho hay: Giữa nhiều luồng thông tin thật - giả đan xen, không phải ai cũng đủ bình tĩnh để nhận biết đúng, sai. Trong doanh nghiệp, chỉ một thông tin chưa được kiểm chứng về tiền lương, bảo hiểm hay việc làm cũng có thể nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của công nhân. Có thời điểm, những thông tin chưa chính xác liên quan đến bảo hiểm xã hội xuất hiện khiến nhiều công nhân lo lắng. Trước tình hình đó, đảng viên, cán bộ Công đoàn đã kịp thời giải thích, giúp NLĐ không hoang mang.

Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể và những cuộc trò chuyện sau giờ làm, đảng viên, cán bộ Công đoàn giải thích cho công nhân về chế độ bảo hiểm, tiền lương, hợp đồng lao động và các quyền lợi chính đáng. Khi được cung cấp thông tin rõ ràng, NLĐ yên tâm hơn.

Để công tác tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả, đảng viên, cán bộ Công đoàn cần gần gũi, lắng nghe và chia sẻ những vấn đề thiết thực với công nhân. Theo chị Hằng, thực tế hoạt động tại cơ sở cho thấy, nơi nào tổ chức Đảng, Công đoàn hoạt động hiệu quả thì nơi đó NLĐ thường đoàn kết hơn.

Tại Công ty TNHH Cơ khí động lực Toàn Cầu, Công đoàn thường xuyên tổ chức thăm hỏi công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ NLĐ khi bị bệnh nặng, tặng quà dịp lễ, Tết; tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao sau giờ tan ca hoặc vào các dịp lễ, Tết và tuyên truyền về an toàn lao động.

“Qua những buổi trò chuyện và thăm hỏi, anh chị em công nhân giảm bớt áp lực, có niềm tin hơn vào các tổ chức chính trị - xã hội trong công ty. Khi đó, những thông tin sai lệch trên MXH không ảnh hưởng đến NLĐ trong công ty” - chị Kiều Thị Hằng bộc bạch.

Theo Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Tiếp, cùng với việc tuyên truyền, giải thích những vấn đề công nhân quan tâm, hướng dẫn sử dụng MXH đúng mục đích, đảng viên, cán bộ Công đoàn phải nêu gương trong việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Cụ thể, không chia sẻ thông tin chưa rõ nguồn gốc, đọc kỹ trước khi bình luận, chủ động lan tỏa thông tin tích cực và giải thích cho NLĐ khi xuất hiện thông tin sai lệch.

NLĐ thường nhìn vào cách sống, cách làm việc của đảng viên, cán bộ Công đoàn để đánh giá. Vì vậy, mỗi đảng viên cần có trách nhiệm, gần gũi và gương mẫu trong công việc hằng ngày. Giữ được niềm tin trong tập thể sẽ góp phần ổn định tư tưởng NLĐ, từ đó giúp hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ổn định hơn.

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Cơ khí động lực Toàn Cầu NGUYỄN VĂN TIẾP cho biết: NLĐ của công ty luôn có tinh thần tự học. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn kỹ năng vận hành, bảo trì thiết bị và cập nhật kiến thức công nghệ mới. Mức độ tự động hóa tại công ty đã đạt hơn 70%.

Từ thực tiễn hơn 10 năm làm việc tại công ty, ông Nguyễn Văn Tiếp rút ra kinh nghiệm: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là điều gì quá xa vời mà có thể bắt đầu từ những việc đơn giản như: đọc kỹ thông tin trước khi tin, không chia sẻ tin chưa kiểm chứng, biết lắng nghe, hỗ trợ nhau và giữ tinh thần đoàn kết trong tập thể. Khi mỗi người cùng nâng cao trách nhiệm, môi trường làm việc sẽ ổn định hơn, những thông tin sai lệch cũng khó tác động đến NLĐ.