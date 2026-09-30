Cùng ngư dân giữ biển xanh từ mỗi chuyến vươn khơi

Giữ biển xanh từ những hành động thiết thực

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp bảo vệ môi trường biển

Giữ biển xanh không chỉ bắt đầu từ những chương trình bảo vệ môi trường quy mô lớn, mà còn từ thay đổi thói quen của mỗi ngư dân trong từng chuyến vươn khơi. Thay vì xả rác xuống biển, rác thải phát sinh trong quá trình khai thác thủy sản được thu gom, đưa trở lại đất liền để xử lý.

Đây là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình “Hành trình xanh - Kết nối biển đảo 2026” do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Với thông điệp “Bảo vệ môi trường biển - Chuyển đổi xanh - Đồng hành với ngư dân vươn khơi, bám biển”, chương trình hướng đến huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên, giảm rác thải đại dương và hỗ trợ ngư dân.

Trong đó, hoạt động “Mang rác về bờ” vận động ngư dân chủ động thu gom rác phát sinh trong quá trình đánh bắt, hạn chế rác thải nhựa và các loại chất thải bị xả trực tiếp xuống biển. Cách làm này đưa trách nhiệm bảo vệ môi trường gắn trực tiếp với hoạt động khai thác thủy sản thường ngày.

Cùng với bảo vệ môi trường, ngư dân được phổ biến pháp luật, hướng dẫn bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển, khai thác thủy sản đúng quy định và chấp hành các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Để các hoạt động được duy trì lâu dài, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2031, tập trung tuyên truyền, vận động cộng đồng ngư dân tham gia bảo vệ môi trường và nhân rộng hoạt động “Mang rác về bờ”.

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thành phố và Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh cũng thiết lập chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2031 nhằm triển khai các hoạt động vì cộng đồng.

Đồng hành cùng ngư dân để giữ biển xanh

Đại tá Cao Xuân Quận - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao quà các quân nhân trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn

Bảo vệ môi trường biển muốn bền vững cần có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng sống và làm việc trên biển. Vì vậy, bên cạnh tuyên truyền, chương trình còn gắn hoạt động giữ biển xanh với chăm lo, đồng hành cùng ngư dân.

Dịp này, Ban tổ chức trao quà hỗ trợ 10 gia đình quân nhân và 40 gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động hỗ trợ góp phần tăng sự gắn kết giữa lực lượng làm nhiệm vụ trên biển với cộng đồng ngư dân, những người trực tiếp khai thác và gắn sinh kế lâu dài với biển.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Đại tá Cao Xuân Quận nhấn mạnh, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển cần sự chung tay của lực lượng Cảnh sát biển, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và Nhân dân; đồng thời phải gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên biển và phát triển kinh tế biển bền vững.

Đại tá cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ tư Lệnh Vùng phát biểu tại chương trình Hành trình xanh - Kết nối biển đảo 2026

Từ cách tiếp cận này, mỗi chuyến vươn khơi không chỉ gắn với sinh kế mà còn mang theo trách nhiệm gìn giữ môi trường và nguồn lợi biển. Việc thu gom rác, khai thác thủy sản đúng quy định và chấp hành pháp luật trên biển chính là những hành động cụ thể để ngư dân trực tiếp tham gia bảo vệ không gian sinh kế của mình.

Khi hoạt động “Mang rác về bờ” trở thành thói quen trong mỗi chuyến biển, giữ biển xanh không còn dừng ở thông điệp tuyên truyền mà được chuyển thành hành động thường xuyên của cộng đồng. Sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và ngư dân sẽ góp phần giảm rác thải đại dương, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế biển bền vững.