Cùng một vấn đề nhưng cơ quan chức năng hướng dẫn từng địa phương khác nhau

Sáng 17/10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, trình bày báo cáo Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri (KNCT) gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 855 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 854 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 99,9%.

Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, một số kiến nghị cụ thể của cử tri đã được bộ, ngành nghiên cứu, đưa ra giải pháp thiết thực để giải quyết hoặc giải đáp đầy đủ những vấn đề cử tri quan tâm, được đánh giá cao.

Trong đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã giải tiếp nhận, nghiên cứu giải quyết ý kiến cử tri, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri. “Một số kiến nghị cụ thể của cử tri đã được bộ, ngành nghiên cứu, đưa ra giải pháp thiết thực để giải quyết hoặc giải đáp đầy đủ những vấn đề cử tri quan tâm, được đánh giá cao như trả lời của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế…”, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát nêu rõ.

Các đại biểu dự phiên họp.

Tuy nhiên, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đánh giá, việc giải quyết, trả lời KNCT ở một số bộ, ngành còn chưa đúng trọng tâm, chưa làm rõ lộ trình xử lý. Cụ thể,cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị xem xét cơ chế đặc thù, cho phép gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ từ 1 đến 2 năm,tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định mới của Luật Đất đai năm 2024, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và hạn chế nguy cơ gián đoạn nguồn cung xăng dầu tại địa phương.

Trả lời cử tri của Bộ Công Thương chủ yếu mới dừng ở việc viện dẫn pháp luật hiện hành chưa có quy định về thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận nhưng chưa làm rõ vướng mắc và nguyên nhân; chưa đánh giá đầy đủ số lượng cửa hàng bị ảnh hưởng; phạm vi tại một hay nhiều địa phương; tác động đến hoạt động kinh doanh và khả năng bảo đảm nguồn cung xăng dầu. Bộ cũng chưa đánh giá khả năng đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với các cửa hàng đã hoạt động ổn định, không thay đổi địa điểm, hiện trạng xây dựng và vẫn bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, môi trường nhưng còn vướng thủ tục đất đai.

Các đại biểu dự phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Công Thương rà soát, tổng hợp tình hình các cửa hàng bán lẻ xăng dầu gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ đất đai khi Giấy chứng nhận hết thời hạn; làm rõ nguyên nhân, phạm vi, mức độ ảnh hưởng và khả năng phát sinh trên diện rộng. Trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu có giải pháp xử lý phù hợp; đồng thời rà soát, đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận, hướng dẫn áp dụng thống nhất giữa các địa phương.

Cử tri tỉnh Lai Châu phản ánh có sự chưa thống nhất giữa Thông tư số 05 và Thông tư số 20 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về định mức tiết dạy và định mức giáo viên đối với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tổng hợp thực tiễn triển khai tại các địa phương, đánh giá cụ thể mức độ thiếu giáo viên và những vướng mắc phát sinh; trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20 theo hướng quy định định mức giáo viên đối với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, bảo đảm phù hợp với đặc thù loại hình trường và yêu cầu tổ chức dạy học.

Điển hình nhất là cùng một vấn đề nhưng cơ quan chức năng hướng dẫn từng địa phương khác nhau. Cụ thể, cử tri tỉnh Phú Thọ và cử tri thành phố Cần Thơ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể về địa vị pháp lý, mô hình tổ chức của Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh để các địa phương có cơ sở tổ chức thực hiện thống nhất.

Qua giám sát cho thấy, nội dung trả lời của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các địa phương chưa thật sự thống nhất. Khi trả lời cử tri tỉnh Phú Thọ, Bộ xác định việc tổ chức Quỹ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh là phù hợp; trong khi đó, khi trả lời cử tri thành phố Cần Thơ, Bộ lại thừa nhận thực tiễn còn vướng mắc về địa vị pháp lý, mô hình tổ chức, nhân sự và cơ chế phối hợp. Cùng một vấn đề nhưng cách trả lời khác nhau dễ làm phát sinh cách hiểu không thống nhất, khiến các địa phương lúng túng trong quá trình thành lập, tổ chức và vận hành Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát các quy định về địa vị pháp lý, mô hình tổ chức, cơ chế điều hành và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; ban hành hướng dẫn thống nhất để các địa phương thực hiện. Trường hợp quy định hiện hành còn bất cập, khó khả thi, Bộ cần tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung, bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ và phù hợp với thực tiễn tổ chức tại địa phương”, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội nêu.