Cùng lớp mẫu giáo, trẻ được hỗ trợ ăn trưa chênh nhau 200.000 đồng

Thực trạng trên được Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nêu khi trình bày báo cáo tóm tắt Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2 sáng 17/10.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga.

Bà Lê Thị Nga cho biết, cử tri tỉnh Tuyên Quang phản ánh tình trạng trẻ em trong cùng một lớp mẫu giáo nhưng hưởng mức hỗ trợ ăn trưa khác nhau.

Qua giám sát cho thấy, theo Nghị định 277, trẻ em 3-5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng, trong khi trẻ ngoài 5 tuổi áp dụng theo Nghị định 105 chỉ được hỗ trợ 160.000 đồng/tháng.

“Sự chênh lệch này tạo ra bất hợp lý ngay trong cùng một nhóm trẻ có điều kiện học tập và sinh hoạt tương đồng, gây khó khăn cho cơ sở giáo dục khi tổ chức bữa ăn, đồng thời chưa bảo đảm nguyên tắc công bằng trong thụ hưởng chính sách”, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đánh giá.

Bà Lê Thị Nga dẫn báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong tháng 10/2026, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 105, trong đó nâng mức hỗ trợ ăn trưa để thống nhất với Nghị định 277.

Từ đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105 theo đúng lộ trình; bảo đảm mức hỗ trợ ăn trưa được quy định thống nhất, công bằng.

Đồng thời, Bộ cần làm rõ nguyên tắc xử lý trong thời gian chuyển tiếp để tránh tiếp tục phát sinh chênh lệch chính sách giữa các nhóm trẻ có điều kiện học tập, sinh hoạt tương đồng.

Làm rõ thời điểm áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc

Theo bà Lê Thị Nga, cử tri nhiều địa phương quan tâm phản ánh các vấn đề về giá điện sinh hoạt, định mức sử dụng điện, tính minh bạch trong cơ cấu giá điện và tác động của giá điện đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, người lao động có thu nhập thấp; đồng thời đề nghị sớm áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới theo Quyết định 14 của Thủ tướng.

Bộ Công Thương đã trả lời về nguyên tắc áp dụng thống nhất giá bán lẻ điện giữa khu vực đã nối lưới và chưa nối lưới điện quốc gia; đồng thời thông tin về việc điều chỉnh biểu giá điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống 5 bậc, nâng bậc 1 lên 100 kWh và điều chỉnh khoảng cách giữa các bậc theo Quyết định 14.

Tuy nhiên, bà Lê Thị Nga cho rằng nội dung trả lời vẫn chưa làm rõ tác động thực tế của biểu giá mới đối với các nhóm hộ sử dụng điện khác nhau, nhất là nhóm thu nhập thấp, đồng thời chưa nêu cụ thể thời điểm được áp dụng.

“Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến chi phí sinh hoạt hằng ngày của người dân và được cử tri nhiều địa phương cùng quan tâm. Vì vậy, việc trả lời theo hướng khái quát ‘sẽ tiếp tục nghiên cứu’ là chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu giải trình đối với cử tri”, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhấn mạnh.

Đáng lưu ý, Quyết định 14 đã được ban hành từ ngày 29/5/2025, quy định cơ cấu giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm 5 bậc, song, sau hơn 1 năm kể từ ngày ban hành, cơ cấu biểu giá này vẫn chưa được áp dụng trên thực tế.

Bà Lê Thị Nga dẫn báo cáo của Bộ Công Thương, Thủ tướng đã giao Bộ xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 14 theo thủ tục rút gọn để áp dụng ngay cơ cấu giá bán lẻ điện mới, thay vì chờ đến lần điều chỉnh giá bán lẻ điện kế tiếp. Bộ đang khẩn trương xây dựng văn bản và dự kiến trình Thủ tướng ban hành ngay trong tháng 10/2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 14 theo đúng chủ trương đã được chấp thuận; làm rõ thời điểm áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc để người dân sớm được thụ hưởng chính sách mới.

Đồng thời, Bộ Công Thương cần tiếp tục rà soát, đánh giá tác động của cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt đối với các nhóm hộ sử dụng điện, nhất là nhóm thu nhập thấp; tăng cường công khai, minh bạch thông tin về cơ sở xây dựng biểu giá, nguyên tắc điều chỉnh và lộ trình thực hiện.

Xác định rõ trách nhiệm để xảy ra thiếu sách giáo khoa

Cũng theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cử tri TP.HCM kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có các giải pháp để bảo đảm việc cung ứng kịp thời, tránh tình trạng thiếu sách giáo khoa trong năm học 2026-2027.

Qua giám sát cho thấy, mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị xuất bản, phát hành để cung ứng sách giáo khoa kịp thời, đầy đủ, không để học sinh thiếu sách khi bước vào năm học mới.

Tuy nhiên, sau khai giảng năm học 2026-2027, năm học đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tình trạng thiếu sách giáo khoa vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc rút kinh nghiệm; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa và công khai kết quả để cử tri theo dõi, giám sát.

Đồng thời, khẩn trương triển khai các giải pháp cung ứng đủ số sách giáo khoa còn thiếu; không để tái diễn tình trạng thiếu sách giáo khoa trong các năm học tiếp theo”, báo cáo nêu rõ.