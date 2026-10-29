Cùng lĩnh án vì tổ chức sử dụng ma túy tại nhà

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 - Hải Phòng, khoảng 11 giờ ngày 4/2/2026, tại khu vực nhà bếp của Nguyễn Xuân Huy (SN 1978, ở phường Kinh Môn, Hải Phòng), Trần Văn Khu (SN 1973, ở phường Nguyễn Đại Năng, Hải Phòng) cung cấp ma túy dạng heroin để cả hai cùng nhau sử dụng.

Đến khoảng 12 giờ 40 cùng ngày, tại khu đô thị sinh thái Thành Công, phường Kinh Môn, Trần Văn Khu cất giấu trái phép 0,63g heroin nhằm mục đích sử dụng. Ngay sau đó, Khu bị tổ công tác Công an phường Kinh Môn kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang và thu giữ vật chứng.

Phiên tòa xét xử 2 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại nhà (ảnh: Văn Tiến).

Vụ án vừa được Tòa án nhân dân khu vực 10 - Hải Phòng đưa ra xét xử sơ thẩm theo quy định.

Tại phiên tòa, căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng và quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Khu 3 năm 3 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 3 năm 9 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Xuân Huy 3 năm 3 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.