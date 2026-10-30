'Cùng Kun vận động mỗi ngày' tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đức Thông

Đại diện nhãn hàng KUN tặng quà học sinh hoàn cảnh khó khăn của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đức Thông.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đức Thông, xã Canh Tân có 1 phân hiệu và 2 điểm trường. Năm học 2026 - 2027, trường có tổng số 296 học sinh, trong đó 156 học sinh THCS và 140 học sinh tiểu học; trên 50% học sinh ở bán trú.

Với thông điệp “Cùng KUN vận động mỗi ngày”, chương trình hướng đến khuyến khích học sinh tích cực tham gia hoạt động thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất, xây dựng lối sống năng động, lành mạnh; đồng thời tạo sân chơi vui tươi, bổ ích, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự tự tin và ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Tại chương trình, đại diện nhãn hàng KUN trao tặng 30 suất quà cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và 3 suất quà dành cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên, đạt kết quả tốt trong học tập. Học sinh tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi và tương tác trong các hoạt động vận động cùng KUN, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia.