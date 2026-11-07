Cùng kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai tháo gỡ vướng mắc

Luật sư Hà Mạnh Tường, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố trao đổi hướng giải quyết các vấn đề cán bộ kiểm lâm đặt ra tại buổi tuyên truyền. Ảnh: Đoàn Phú

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên Đoàn Luật sư thành phố đã truyền thông các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan tới bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; pháp luật về đất đai, tư pháp người chưa thành niên… cho gần 100 đại biểu là cán bộ kiểm lâm, bảo vệ rừng và lòng hồ Trị An.

Bên cạnh đó, các luật sư, chuyên gia pháp lý của Đoàn Luật sư thành phố đã kịp thời giải đáp, hướng dẫn, trao đổi nhiều vấn đề, nội dung mà các cán bộ, kiểm lâm viên, bảo vệ rừng khu bảo tồn đang gặp phải trong quá trình công tác như: Hành vi tự ý dựng các vật dụng trang trí, tiểu cảnh, thiết bị vui chơi, nhà chòi tạm, đường đi check-in; người vi phạm không có giấy tờ tùy thân hoặc cố tình không khai báo nhân thân, thì khu bảo tồn có được lập biên bản ghi nhận hành vi vi phạm và biên bản vi phạm đó được lập như thế nào để đảm bảo giá trị pháp lý... Khu bảo tồn có quyền yêu cầu người vi phạm ký cam kết không tái lấn chiếm và bồi thường thiệt hại phát sinh trên diện tích đất đã thu hồi không và nhiều vấn đề khác...