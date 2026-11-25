Đại diện các đơn vị trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, năm học 2026 - 2027.

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND phường Phan Đình Phùng và HEAD Vinamotor Thái Nguyên tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, năm học 2026 - 2027, tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại chương trình, những chiếc mũ bảo hiểm được trao tận tay các em học sinh không chỉ là món quà thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp về ý thức tự bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, hướng dẫn học sinh những quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông.

Học sinh được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy cách.

Bên cạnh hoạt động trao tặng, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông trực tiếp tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn học sinh cách đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách và nhận biết các nguy cơ mất an toàn khi lưu thông trên đường.

Các em học sinh hào hứng tham gia hoạt động vẽ, trang trí mũ bảo hiểm.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, gần gũi với lứa tuổi, các em được trang bị những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông cùng người lớn, từng bước hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm mỗi khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện.

Các em học sinh chăm chú lắng nghe những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông cùng người lớn.

Đại diện HEAD Vinamotor Thái Nguyên cũng hướng dẫn học sinh và phụ huynh cách lựa chọn, sử dụng mũ bảo hiểm phù hợp; đồng thời chia sẻ những lưu ý quan trọng trong quá trình đưa đón trẻ, góp phần bảo đảm an toàn cho các em trên mỗi hành trình đến trường và trở về nhà.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động vẽ, trang trí mũ bảo hiểm. Với những màu sắc và hình ảnh ngộ nghĩnh, hoạt động tạo không khí vui tươi, hào hứng, giúp học sinh thể hiện sự sáng tạo, đồng thời thêm yêu thích chiếc mũ bảo hiểm và chủ động hơn trong việc sử dụng khi tham gia giao thông.

Các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình, lan tỏa thông điệp xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong trường học.

Việc trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành và cộng đồng đối với công tác bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, ở lứa tuổi đầu cấp tiểu học, khi nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ bản thân còn đang trong quá trình hình thành, sự đồng hành, hướng dẫn thường xuyên của người lớn có vai trò hết sức quan trọng.

Từ những chiếc mũ bảo hiểm được trao tặng hôm nay, thông điệp về an toàn giao thông được lan tỏa đến từng học sinh, gia đình và nhà trường. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng, ngành Giáo dục, chính quyền địa phương và doanh nghiệp sẽ góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, đồng thời vun đắp văn hóa giao thông văn minh ngay từ lứa tuổi học đường.