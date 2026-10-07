Cùng hành động vì môi trường không khói thuốc

Nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi truyền thông về tác hại của thuốc lá đối với người bệnh.

Một trong những hoạt động tích cực PCTHCTL là mô hình không khói thuốc tại Trường THCS Kim Bôi. Nhà trường duy trì lồng ghép chương trình PCTHCTL vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, nói chuyện chuyên đề xây dựng “Trường học không khói thuốc lá”; đưa nội dung không hút thuốc vào tiêu chí bình xét thi đua của cán bộ, giáo viên và học sinh; thực hiện cam kết không để tình trạng hút thuốc và các vật dụng liên quan đến việc hút thuốc như mẩu, tàn thuốc, gạt tàn, bật lửa... trong phòng học, phòng làm việc, khuôn viên nhà trường; không để xảy ra mua bán, quảng cáo các sản phẩm thuốc lá trong khuôn viên trường học cũng như không nhận sự hỗ trợ hoặc tài trợ của các công ty thuốc lá hay các tổ chức liên quan đến công ty thuốc lá.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi, công tác PCTHCTL được thực hiện thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn và xây dựng môi trường y tế không khói thuốc. Đơn vị đã truyền thông trực tiếp cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và cộng đồng về tác hại của khói thuốc đối với các bệnh nguy hiểm như tim mạch, ung thư phổi; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn Luật PCTHCTL cho các cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn; thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc hoàn toàn trong khuôn viên và các khoa, phòng. Ngoài ra, trung tâm còn đẩy mạnh công tác giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của người bệnh, cộng đồng về PCTHCTL, rượu bia, bệnh không lây nhiễm.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Thành - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã, chính quyền địa phương luôn quan tâm đẩy mạnh công tác PCTHCTL bằng các kế hoạch hành động hàng năm, thành lập ban chỉ đạo từ cấp xã đến các khu, xóm; lồng ghép tuyên truyền, giáo dục nội dung PCTHCTL vào các buổi sinh hoạt cộng đồng, hệ thống truyền thanh cơ sở, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5); nhân rộng mô hình không khói thuốc công cộng; đưa tiêu chí không khói thuốc vào hương ước, quy ước của các xóm (áp dụng tại nhà văn hóa xóm, trụ sở UBND xã, các điểm sinh hoạt cộng đồng).

Bên cạnh đó, xã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không hút thuốc lá tại nơi công cộng, trong gia đình và đặc biệt không sử dụng thuốc lá trong việc hiếu, hỉ; tranh thủ tầm ảnh hưởng của các trưởng thôn, người có uy tín vận động người dân gương mẫu thực hiện; tăng cường kiểm tra, quản lý nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng hút thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá mới xâm nhập vào môi trường học đường, cộng đồng dân cư.