Không chỉ là sự kiện thể thao, marathon còn là dịp quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển của địa phương. Vậy nên, với tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự đồng lòng, chính quyền, người dân cùng các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn 2 phường đang chung sức chuẩn bị chào đón vận động viên và du khách đến với ngày hội thể thao của Đồng Nai.

Các tuyến đường được chỉnh trang chuẩn bị đón các vận động viên và du khách. Ảnh: Trương Hiện

Người dân địa phương hướng về giải

Theo dõi thông tin và được địa phương tuyên truyền về giải đấu, chị Nguyễn Trang Bích Ly, phường Bình Phước đang háo hức chờ đón ngày hội. Dự kiến giải sẽ có đông vận động viên, du khách về địa phương, gia đình chị đã chủ động dọn dẹp khuôn viên nhà cửa, tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp để chào đón khách.

Chị Nguyễn Trang Bích Ly chia sẻ: “Đây là một giải đấu thu hút đông vận động viên và du khách. Qua đó, nhiều người sẽ biết đến địa phương mình nhiều hơn”.

Một góc phường Bình Phước - nơi diễn ra Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Ảnh: Trương Hiện

Tại phường Đồng Xoài, tuyến đường Tôn Đức Thắng là một trong những cung đường thuộc cự ly 42km của giải. Những ngày này, người dân cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan dọc tuyến đường. Điều này không chỉ góp phần tạo diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp mà còn thể hiện sự hiếu khách, tinh thần đồng hành của người dân với sự kiện thể thao. Mỗi người dân có một cách khác nhau chờ đón giải, nhưng đều kỳ vọng giải thành công, đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với bạn bè.

Ông Nguyễn Như Cửu, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 1, phường Đồng Xoài cho biết: “Chúng tôi đã tuyên truyền, phổ biến để người dân chuẩn bị, chỉnh trang phố phường sạch sẽ; các hàng quán gọn gàng, tươm tất, sẵn sàng chào đón ngày hội”.

Quảng trường phường Bình Phước - nơi các vận động viên tham gia giải chạy sẽ xuất phát các cự ly của Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Ảnh: Trương Hiện

Chung sức cho ngày hội thành công

Để sự chuẩn bị được đồng bộ, chính quyền 2 phường tăng cường phối hợp với Ban tổ chức và các đơn vị liên quan, tập trung rà soát các tuyến đường thi đấu, chỉnh trang đô thị, bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao chất lượng các dịch vụ nhằm phục vụ tốt cho vận động viên, du khách.

“Địa phương cũng đã tuyên truyền đến các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố để nắm bắt số lượng vận động viên, thời gian diễn ra giải, từ đó có sự chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, chúng tôi lưu ý các cơ sở kinh doanh phải nâng cao chất lượng phục vụ, niêm yết giá công khai, bảo đảm quyền lợi cho du khách” - ông Bùi Xuân Linh, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Xoài cho hay.

Các quán cà phê đang tích cực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để đón khách đến với địa phương, góp phần vào thành công chung của Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Ảnh: Trương Hiện

Tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe mà còn mở ra cơ hội phát triển thương mại, dịch vụ và quảng bá hình ảnh địa phương.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và tinh thần đồng hành của người dân, Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai sẽ diễn ra thành công, để lại những ấn tượng đẹp trong lòng vận động viên, du khách; qua đó lan tỏa hình ảnh Đồng Nai năng động, thân thiện và mến khách đến bạn bè trong nước và quốc tế.