Cùng giá 789 triệu đồng, chọn BYD Sealion 5 hay Mazda CX-5?

Tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-5 là đại diện động cơ đốt trong hiếm hoi vẫn thành công duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc. Mẫu SUV cỡ C hiện có 6 phiên bản tại thị trường Việt Nam, toàn bộ là xe lắp ráp. Trong số này, Mazda CX-5 2.0L Luxury có giá 789 triệu đồng.

BYD Sealion 5 vừa ra mắt với giá 789 triệu đồng cho bản Premium là cái tên tiếp theo tiến vào thị trường Việt Nam, kỳ vọng thách thức vị thế dẫn đầu mà Mazda CX-5 đang nắm giữ. Mẫu SUV cỡ C nhập khẩu Thái Lan bổ sung thêm lựa chọn hybrid cắm sạc (PHEV) trong phân khúc này, thu hút sự quan tâm với khả năng chạy thuần điện đến 110 km.

Với giá bán khá cạnh tranh, BYD Sealion 5 được kỳ vọng có thể trở thành chủ lực doanh số mới của thương hiệu ôtô Trung Quốc tại thị trường Việt Nam. Liệu sẽ có khả năng BYD Sealion 5 đủ sức thách thức ngôi đầu phân khúc mà Mazda CX-5 đã nắm giữ từ khá lâu?

Phúc Hậu