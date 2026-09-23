Cung đường Tứ giác Vàng: Hành trình khám phá Ấn Độ

Đường cao tốc Tứ giác Vàng dài 5.846 km nối liền 4 thành phố lớn của Ấn Độ, bao gồm Delhi, Mumbai, Chennai và Kolkata. Tuyến đường này kết nối các nền văn hóa, ẩm thực và cảnh quan đặc sắc của các thành phố này, mang đến cho mọi người cơ hội khám phá vùng đất đa dạng của Ấn Độ.

Bạn có thể khám phá những con phố lịch sử của Delhi cổ, đô thị nhộn nhịp Mumbai, những bãi biển ven biển của Chennai và trung tâm văn hóa của Kolkata. Nếu bạn đang tìm kiếm một chuyến đi đáng nhớ, thì chuyến đi đường bộ dọc theo đường cao tốc Tứ giác Vàng là một trong những lựa chọn tốt nhất.

Tứ giác vàng là gì?

Quốc lộ 16 Ấn Độ. Ảnh: T Creation, CC BY-SA 4.0, qua Wikimedia Commons

Tạo thành hình tứ giác khổng lồ, Đường cao tốc Vàng (Golden Quadrilateral) kết nối hơn 15 trung tâm công nghiệp, nông nghiệp và văn hóa lớn trên khắp cả nước. Dự án được khởi công năm 1999 như một phần của Dự án Phát triển Đường cao tốc Quốc gia (NHDP) dưới thời cựu Thủ tướng Atal Bihari Vajpayee.

Là dự án đường cao tốc dài thứ năm trên thế giới, hệ thống đường cao tốc nhiều làn này là một trong những lựa chọn phổ biến nhất dành cho những người yêu thích du lịch đường bộ.

Thời điểm tốt nhất để thực hiện chuyến đi

Quốc lộ 48. Ảnh: Sarah Welch, CC BY-SA 4.0, qua Wikimedia Commons

Thời điểm lý tưởng nhất để thực hiện chuyến đi dọc theo "Tứ giác vàng" là từ tháng 10 đến tháng 2, khi thời tiết khô ráo và mát mẻ. Mùa đông rất thích hợp để khám phá các bang phía bắc, cũng như các bang phía nam và miền trung, mặc dù sương mù có thể gây khó khăn cho việc lái xe vào sáng sớm hoặc đêm khuya.

Bốn cạnh của Tứ giác Vàng

Từ Delhi đến Mumbai qua quốc lộ NH 48

Tuyến đường từ Delhi đến Mumbai dài khoảng 1.386 km và đi qua 6 tiểu bang, bao gồm Delhi, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat và Maharashtra. Đây là một trong những đoạn đường tốt nhất để trải nghiệm cảnh quan di sản và sa mạc, các di tích và đền thờ cổ, những khu nghỉ dưỡng trên đồi yên tĩnh và vô số cơ hội ngắm nhìn động vật hoang dã.

Hồ Pichola , ở thành phố Udaipur thuộc bang Rajasthan của Ấn Độ. Ảnh: Jakub Halun, CC BY-SA 4.0, qua Wikimedia Commons

Các điểm dừng chân chính: Jaipur, Ajmer, Pushkar, Udaipur, Ahmedabad và Surat

Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ:

Một buổi biểu diễn múa dân gian ở Jaipur.

Một chuyến đi thuyền trên hồ Pichola ở Udaipur.

Buổi biểu diễn Qawwali tại đền thờ Ajmer Sharif vào thứ Năm.

Mua sắm tại Surat.

Từ Mumbai đến Chennai qua quốc lộ NH 48

Đoạn đường từ Mumbai đến Chennai dài khoảng 1.330 km, đi qua các bang Maharashtra, Karnataka và Tamil Nadu.

Bạn sẽ được trải nghiệm địa hình đa dạng, từ những vùng ven biển đến các đồn điền cà phê và vườn gia vị, dãy núi Western Ghats và không gian năng động của các thành phố công nghệ.

Tuyến đường cao tốc chủ yếu có 6 làn xe, với nhiều lối ra dẫn đến các điểm tham quan hấp dẫn.

Cung điện Bengaluru. Ảnh: Basavaraj M, CC BY-SA 4.0, qua Wikimedia Commons

Các điểm dừng chính: Pune, Kolhapur, Belgaum, Hubli, Bengaluru

Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ:

Mua sắm đồ da tại Kolhapur.

Một buổi tối thư giãn tại bãi biển Marina ở Chennai.

Hãy thưởng thức một tách cà phê lọc tại một quán cà phê truyền thống ở Mylapore.

Tham quan các địa điểm du lịch địa phương ở Bengaluru.

Tuyến đường từ Chennai đến Kolkata qua quốc lộ NH 16

Đây là chặng đường dài nhất, khoảng 1.680 km. Tuyến đường đi qua Tamil Nadu, Andhra Pradesh và Odisha trước khi đến Tây Bengal.

Trải nghiệm một hành trình văn hóa độc đáo, với những ngôi đền cổ kính, di tích lịch sử được UNESCO công nhận, kỳ quan thiên nhiên, bãi biển và những đồn điền cà phê, trên đường đến Kolkata.

Bãi biển Mandarmani. Ảnh: Nilanjan Majumdar, CC BY-SA 4.0, qua Wikimedia Commons

Các điểm dừng chính: Vijayawada, Visakhapatnam, Konark, Mahabalipuram, Bhubaneswar

Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ:

Hãy chiêm ngưỡng cảnh bình minh ngoạn mục tại Đền Mặt Trời Konark.

Khám phá đường bờ biển của Vịnh Bengal.

Hãy mua sắm các sản phẩm địa phương tại tất cả các điểm dừng chân của bạn.

Một buổi tối dạo bộ qua khu phố cổ có nhiều đền chùa ở Bhubaneswar.

Từ Kolkata đến Delhi qua quốc lộ NH 19

Đi qua Tây Bengal, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh và kết thúc ở Delhi, chặng cuối của chuyến đi đường bộ "Tứ giác vàng" dài khoảng 1.450 km.

Từ phong cảnh vùng than đá hấp dẫn của Dhanbad và Taj Mahal nổi tiếng dưới ánh trăng đến các bến sông Ganga và Triveni Sangam ở Prayagraj, tuyến đường này đưa bạn đến gần hơn với nhiều kỳ quan lịch sử quan trọng của Ấn Độ.

Varansi. Ảnh: AKS.9955, CC BY-SA 4.0, qua Wikimedia Commons

Các điểm dừng chính: Asansol, Varanasi, Prayagraj, Agra, Mathura-Vrindavan

Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ:

Hãy thưởng thức những món bánh kẹo nổi tiếng của Bengal tại Bardhaman.

Ngắm bình minh tại Taj Mahal.

Ganga Aarti tại Dashashwamedh Ghat ở Varanasi.

Một chuyến đi thuyền ở Prayagraj.

Một chuyến đi mua sắm khắp Varanasi để tìm kiếm lụa chính hiệu.

Thưởng thức những món ăn hảo hạng của Uttar Pradesh.