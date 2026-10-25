Cung đường di sản cần những “mắt xích” mới

Đi qua Tú Lệ, Mù Cang Chải, Sa Pa rồi đến Bản Liền, du khách bắt gặp nhiều sắc thái khác nhau của vùng Tây Bắc. Tú Lệ có mùa lúa và hương cốm mới; Mù Cang Chải nổi bật với những đường cong ruộng bậc thang; Sa Pa có Mường Hoa, bản làng, những tuyến trekking; Bản Liền níu chân du khách bằng chè Shan tuyết, ruộng bậc thang và văn hóa Tày.

Không chỉ dừng ở những khung hình ruộng bậc thang, cung đường mở ra nhiều lớp trải nghiệm gắn với đời sống vùng cao. Ở Tú Lệ, du khách có thể theo người dân ra đồng, tìm hiểu cách chọn những bông lúa nếp vừa độ ngậm sữa rồi rang, giã, sàng, sảy thành những mẻ cốm thơm dẻo. Đến Mù Cang Chải, hành trình tiếp tục bằng những cung trekking len qua ruộng bậc thang, bản làng, nơi du khách có thể tìm hiểu nghề rèn, đan lát, thêu may của người Mông. Vào Mường Hoa, những bước chân lại chậm hơn giữa ruộng bậc thang, bản làng và những nếp nhà nép bên sườn núi. Mỗi nơi một sắc thái, một câu chuyện, nhưng cùng tạo nên một hành trình mà cảnh quan không đứng riêng, văn hóa không ở ngoài đời sống và người dân trở thành một phần của trải nghiệm.

Giá trị của cung đường vì thế không nằm ở việc có thêm bao nhiêu điểm check-in, mà ở khả năng nối các trải nghiệm thành câu chuyện liền mạch. Du khách đi từ cảnh quan đến đời sống, từ ngắm nhìn đến tham gia, từ một chuyến ghé qua thành hành trình có lý do để ở lại.

Ở Bản Liền, hướng đi ấy hiện rõ hơn cả, những triền ruộng bậc thang, đồi chè Shan tuyết, nếp nhà truyền thống và đời sống văn hóa dân tộc Tày tạo nên nền tảng của du lịch cộng đồng. Người dân không đứng ngoài sản phẩm du lịch mà trực tiếp đón khách, chuẩn bị bữa ăn, giới thiệu văn hóa, hướng dẫn hái chè, làm ruộng và khám phá cảnh quan quê hương.

Chị Vàng Thị Thông ở thôn Đội 3, xã Bản Liền chia sẻ: “Khi làm dịch vụ, em được giao tiếp với nhiều người, học hỏi thêm kiến thức và nắm những cơ hội mới. Em thấy mình cần duy trì, phát triển và rất tự hào khi quê hương có khí hậu, cảnh quan thuận lợi để khai thác du lịch”.

Đó cũng là điểm khác biệt của du lịch cộng đồng, một đồi chè không chỉ là vùng nguyên liệu mà trở thành nơi kể câu chuyện về nghề trồng, chăm sóc, thu hái và chế biến trà. Một bữa cơm gia đình không chỉ để phục vụ du khách mà trở thành cách truyền tải văn hóa. Một ngày lao động bình thường, từ lên nương, hái chè đến làm ruộng, cũng có thể trở thành trải nghiệm đáng nhớ.

Ở Bản Liền, những câu chuyện đời thường ngày càng được biết đến rộng rãi hơn. Chương trình “Gia đình Haha” từng đưa hình ảnh người dân hái chè, làm nông, nấu ăn và sinh hoạt trong những nếp nhà bình dị đến gần hơn với công chúng. Sức lan tỏa ấy giúp những điều vốn quen thuộc với người dân địa phương được nhìn bằng một góc nhìn khác: không cầu kỳ, không dàn dựng, nhưng đủ sức tạo nên sự tò mò và hấp dẫn đối với du khách.

Bản Liền hiện đặt mục tiêu đón 10.000 lượt khách và đã đạt khoảng 9.000 lượt. Con số này cho thấy sức hút của điểm đến đang hình thành, nhưng cũng đặt ra một câu hỏi lớn hơn: làm thế nào để Bản Liền không chỉ đông khách, mà còn khiến du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và muốn quay trở lại?

Các doanh nghiệp lữ hành nhìn thấy dư địa lớn ở Bản Liền, nhưng cũng chỉ ra những khoảng trống cần được lấp đầy nếu muốn biến tiềm năng thành sản phẩm có sức cạnh tranh.

Doanh nghiệp du lịch cần nghiên cứu thêm những sản phẩm đủ sức giữ chân du khách lâu hơn, thay vì chỉ đến trong thời gian ngắn rồi rời đi. Những trải nghiệm như xuống ruộng, hái chè, tìm hiểu đời sống người dân nếu được kết nối thành chương trình hai ngày sẽ tạo thêm lý do để du khách lưu trú tại địa phương. Bà Lê Thị Thanh Tâm - Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành Ngọc Phát Việt Nam, gợi mở việc xây dựng những hoạt động mang dấu ấn riêng của Bản Liền, chẳng hạn phiên chợ mùa vàng gắn với mùa vụ và cảnh quan. Những sự kiện như vậy, nếu được tổ chức đúng thời điểm và gắn với đời sống bản địa, có thể tạo thêm trải nghiệm thay vì chỉ bổ sung một điểm check-in.

Ở góc nhìn khác, bà Phạm Thị Thanh Tâm - Giám đốc sản phẩm Công ty CP GBest Việt Nam cho rằng, mỗi khu vực cần được định vị rõ hơn để xây dựng sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách, từ thị trường nội địa đến khách quốc tế. Khi mỗi điểm đến có một câu chuyện và thế mạnh riêng, cung đường sẽ không bị lặp lại trải nghiệm, còn du khách có thêm lý do để khám phá nhiều điểm thay vì chỉ dừng chân ở những địa danh nổi tiếng.

Những ý kiến từ doanh nghiệp cùng hướng về một vấn đề: Lào Cai không thiếu tài nguyên du lịch, nhưng tài nguyên chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được tổ chức thành sản phẩm có khả năng bán và giữ chân du khách. Một đồi chè, thửa ruộng bậc thang hay nếp nhà sàn của người Tày sẽ khó tạo thành một hành trình hoàn chỉnh nếu đứng riêng lẻ. Phía sau mỗi trải nghiệm là cả chuỗi dịch vụ từ giao thông, vận chuyển, lưu trú, ẩm thực đến hướng dẫn và hoạt động cộng đồng.

Ông Nguyễn Việt Hưng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai cho rằng, cần tiếp tục tinh chỉnh hệ thống dịch vụ để lưu trú, vận chuyển và các điểm du lịch phối hợp nhịp nhàng hơn. Hiệp hội sẽ hỗ trợ địa phương, người dân làm du lịch cộng đồng và các cơ sở lưu trú chuẩn hóa dịch vụ, từng bước nâng chất lượng phục vụ du khách.

Từ đồi chè đến homestay, từ bữa cơm gia đình đến con đường ruộng bậc thang, khi những mắt xích ấy được kết nối thành câu chuyện thống nhất, Bản Liền mới có thể chuyển từ một điểm đến giàu tiềm năng thành một điểm đến có khả năng giữ chân du khách.

Thực tế tại Mù Cang Chải cho thấy sức hút của cảnh quan đang đi trước năng lực phục vụ. Ông Giàng A Tạng - Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải thẳng thắn chỉ ra những băn khoăn về hạ tầng, nhân lực và khả năng đáp ứng khi địa phương được định hướng trở thành trọng điểm du lịch.

Ở đây, ruộng bậc thang không chỉ là cảnh quan mà còn là tư liệu sản xuất, sinh kế của người dân. Vì thế, phát triển du lịch phải đặt người dân vào vị trí chủ thể, để lợi ích từ cảnh quan và văn hóa quay trở lại với cộng đồng. Từ giao thông, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, viễn thông đến tổ chức dịch vụ, mỗi mắt xích đều quyết định chất lượng của cả cung đường.

Từ Bản Liền đến Mù Cang Chải, bài toán không ở việc tạo ra những sản phẩm cầu kỳ, mà ở cách tổ chức, chuẩn hóa và kể đúng câu chuyện của địa phương. Một cung đường di sản chỉ thực sự có sức sống khi du khách muốn dừng lại, trải nghiệm và hiểu hơn về nơi mình đến.

Cung đường ruộng bậc thang, chè Shan tuyết và những nếp nhà vùng cao vì thế không chỉ là một tuyến du lịch, mà còn là phép thử khả năng biến tài nguyên thành sản phẩm, biến lợi thế riêng của từng địa phương thành giá trị chung cho du lịch Lào Cai.