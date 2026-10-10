Cùng 'đu trend' template phù hiệu: Một chiếc Story kéo cả trời ký ức học trò

Lướt mạng xã hội gần đây sẽ không khó để bắt gặp loạt Story mang đậm màu sắc học đường với điểm nhấn là những chiếc phù hiệu gắn liền với thời học sinh. Thông qua các template được thiết kế sẵn, nhiều bạn trẻ hào hứng chia sẻ hình ảnh, kỷ niệm và câu chuyện của riêng mình về những năm tháng đến trường.

Trào lưu này thu hút người trẻ vì mang đậm dấu ấn cá nhân, được khắc họa bởi những chiếc phù hiệu quen thuộc gắn liền với trường lớp học. Chính những chi tiết tưởng chừng quen thuộc ấy lại trở thành sợi dây kết nối Gen Z, Gen Alpha với ngôi trường thân yêu, nơi lưu giữ những ký ức tuổi trẻ.

Nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, template phù hiệu được đông đảo học sinh hưởng ứng, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng để các câu lạc bộ trường “thi nhau” sáng tạo phiên bản phù hiệu mang dấu ấn riêng.

Không dừng lại ở những câu chuyện thông thường xoay quanh lớp học, thầy cô hay bài vở, mẫu tin này còn mở ra cơ hội để teenkể lại những khoảnh khắc “ngoài lề” của thời học sinh. Đó có thể là những ngày cùng nhau tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, tham dự các cuộc thi hay cả những rung động đầu đời. Tất cả góp lại thành một bức tranh thanh xuân đa sắc màu, nơi mỗi người đều kể những câu chuyện riêng.