Cùng du học sinh yêu văn hóa Việt Nam làm Giám sinh Quốc Tử Giám

Cùng Huyền Ngô khám phá hành trình "xuyên không" làm Giám sinh

"Đây là lần mình thấy hào hứng nhất khi đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám".

Huyền Ngô chia sẻ như vậy sau khi hoàn thành hành trình "Nhận Học bạ - Làm Giám sinh" tại di tích. Cảm giác ấy có phần đặc biệt, bởi Văn Miếu - Quốc Tử Giám vốn không phải nơi xa lạ với cô. Huyền đã nhiều lần đến đây, nhưng ở những lần trước, cô chủ yếu tham quan, chụp hình và tìm hiểu theo cách của một du khách. Lần này thì khác, khi tham gia "game" di sản với cuốn Học bạ của trường Giám, Huyền bắt đầu hành trình với tư cách một "Giám sinh". Mỗi điểm dừng trong Văn Miếu trở thành một "điểm học", mỗi nhiệm vụ là một gợi ý để cô quan sát kỹ hơn không gian di tích, tìm kiếm thông tin và hoàn thành những dấu môn học. Từ một nơi đã quen thuộc, Văn Miếu bỗng được mở ra bằng một cách nhìn mới.

Huyền Ngô hào hứng tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám tham gia trải nghiệm

Từ du khách thành "Giám sinh" trường Quốc học đầu tiên

Sinh ra tại Nga, học tập tại Thụy Sĩ, Huyền Ngô trở về Việt Nam được 3 năm. Trong thời gian này, cô dành nhiều sự quan tâm cho văn hóa Việt Nam và đặc biệt thích khám phá những không gian lưu giữ lịch sử, ký ức và bản sắc dân tộc. Bởi vậy, khi tham gia trải nghiệm "Nhận Học bạ - Làm Giám sinh", điều khiến Huyền thích thú không đơn thuần là được nhập vai.

Đó là cảm giác được khám phá một nơi mình từng đến bằng một cách hoàn toàn khác. Thay vì chỉ đi qua những cổng, sân, khuê văn, bia đá hay các công trình kiến trúc, Huyền phải quan sát, ghi nhớ, tìm kiếm và tương tác. Mỗi nhiệm vụ khiến cô dừng lại lâu hơn ở một không gian, chú ý hơn đến những chi tiết có thể trước đó đã đi qua mà chưa thực sự để tâm.

"Có những nơi trước đây mình đã đến nhưng không để ý kỹ. Khi tham gia hành trình này, vì có nhiệm vụ nên mình quan sát nhiều hơn và biết thêm những câu chuyện mà nếu chỉ tham quan thông thường có thể mình sẽ bỏ qua", Huyền chia sẻ.

Thử thách "săn dấu" môn học tại các không gian di tích

Câu chuyện của Huyền cho thấy một điểm thú vị của "Nhận Học bạ - Làm Giám sinh": Một cách tiếp cận di sản khác! Người tham gia không đứng ngoài câu chuyện của di tích. Họ trở thành một phần của hành trình, chủ động tìm kiếm thông tin và hoàn thành những thử thách được đặt ra trong chính không gian di sản.

Đây là một sáng kiến của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, trải nghiệm "Nhận Học bạ - Làm Giám sinh" được xây dựng tại di tích như một cuộc "tuyển sinh" đặc biệt.

Lấy cảm hứng từ lịch sử Quốc Tử Giám - nơi gắn với truyền thống giáo dục, đào tạo nhân tài và được biết đến là trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam - chương trình đưa du khách vào vai một Giám sinh, nhận Học bạ và thực hiện các nhiệm vụ để khám phá không gian, lịch sử cùng những giá trị của truyền thống Đạo học Việt Nam. Điểm đặc biệt của hành trình nằm ở việc du khách không chỉ tham quan di sản mà được "nhập vai" vào di sản.

Các không gian của Văn Miếu - Quốc Tử Giám được kết nối thành một hành trình khám phá. Người tham gia vừa di chuyển trong di tích, vừa thực hiện nhiệm vụ, trả lời câu hỏi, tìm kiếm thông tin và thu thập dấu môn học vào Học bạ. Với cách tiếp cận này, việc tìm hiểu di sản được chuyển từ "được nghe kể" sang "tự mình khám phá". Đó cũng là lý do một người đã nhiều lần đến Văn Miếu như Huyền Ngô vẫn có thể tìm thấy cảm giác mới mẻ.

Bởi lần này, cô không chỉ đến Văn Miếu để tham quan. Cô đến để đi học như một học sinh trường Quốc Tử Giám!

"Nhận học bạ, làm Giám sinh"- Một ngôn ngữ mới để kể câu chuyện di sản

Trong hành trình 950 năm của Quốc Tử Giám, "Nhận Học bạ -Làm Giám sinh" mang đến một cách tiếp cận đương đại đối với di sản. 950 năm trước, Quốc Tử Giám mở ra một hành trình học tập cho những người trẻ của đất nước. 950 năm sau, hành trình ấy được kể lại bằng một ngôn ngữ mới: trải nghiệm, tương tác và khám phá.

Trở thành Giám sinh trường Quốc học đầu tiên và khám phá di sản với vai trò là một phần của di sản ấy

Từ Huyền Ngô - một du học sinh sinh ra ở nước ngoài nhưng dành tình yêu đặc biệt cho văn hóa Việt đến những du khách cùng trở thành "Đồng môn… họ bước vào câu chuyện của di sản.

Với Huyền Ngô, hành trình ấy giúp cô hiểu hơn về những không gian mình từng đi qua. Với các em nhỏ, đó có thể là lần đầu tiên những khái niệm như Đạo học, hiếu học, tôn sư trọng đạo trở nên gần gũi thông qua một trò chơi. Với các gia đình, đó là một trải nghiệm có thể cùng nhau thực hiện và cùng nhau kể lại.

Có lẽ, đó cũng là cách để một di sản lâu đời tiếp tục tìm được tiếng nói với thế hệ hôm nay: không chỉ kể cho họ nghe về quá khứ, mà trao cho họ một vai diễn trong câu chuyện ấy.

Và 950 năm sau ngày Quốc Tử Giám mở ra một không gian học tập cho người trẻ, những "Giám sinh" hôm nay lại tiếp tục hành trình của mình - bằng một cuốn Học bạ, những dấu môn học và một cách khám phá di sản đầy hứng khởi.

HÀNH TRÌNH "NHẬN HỌC BẠ - LÀM GIÁM SINH" Năm 2026 đánh dấu 950 năm Quốc Tử Giám – dấu mốc đặc biệt trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, "Nhận Học bạ – Làm Giám sinh" đưa lịch sử giáo dục và truyền thống Đạo học Việt Nam vào một hình thức trải nghiệm đương đại. Trải nghiệm diễn ra trong 2 đợt từ 11-20/9/2026 trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Thăng Long - Hà Nội 2026. Sau đó, hành trình tiếp tục đến hết 9/11/2026, tạo cơ hội để các Giám sinh hoàn thành Học bạ, tích lũy dấu và trở lại Văn Miếu - Quốc Tử Giám hoàn thiện hành trình. Bên cạnh trải nghiệm "Nhận Học bạ – Làm Giám sinh", du khách còn có cơ hội khám phá các hoạt động văn hóa trong chuỗi chương trình như Nét Hà Thành, Nét Kinh Kỳ, Nét Chữ An Nhiên, Nhất Trống. Chương trình cũng có các đợt tổng kết, xếp hạng và vinh danh những Giám sinh nổi bật, khuyến khích người tham gia trở lại, rủ thêm bạn bè cùng trở thành "Đồng môn" và tiếp tục khám phá di sản.

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