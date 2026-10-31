Cung điện cổ Hàn Quốc ứng dụng công nghệ số để kể chuyện di sản

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Văn phòng Quản lý Cung điện Trường Khánh, trực thuộc Trung tâm Cung điện và Lăng mộ Hoàng gia thuộc Cơ quan Di sản Hàn Quốc, đã ra mắt dịch vụ vào tuần trước, với sự hợp tác của Ngân hàng Shinhan, một doanh nghiệp tích cực hỗ trợ công tác bảo tồn di sản văn hóa.

Du khách có thể sử dụng dịch vụ bằng cách quét mã QR trên các bảng thông tin tại Honghwamun, cổng chính của cung điện, cũng như tại những điểm tham quan chính trong khuôn viên.

Các mã QR này dẫn đến trang web Beautiful Shinhan của Ngân hàng Shinhan, cung cấp nội dung thuyết minh bằng âm thanh với 4 ngôn ngữ gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. Bên cạnh đó, dịch vụ còn có các video sử dụng ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính.

Nội dung thuyết minh kết hợp những thông tin cơ bản về lịch sử, kiến trúc cung điện với các câu chuyện được xây dựng công phu xoay quanh những sự kiện lịch sử. Cách thể hiện này mang đến cho du khách trải nghiệm sinh động hơn, qua đó giúp họ hiểu sâu hơn về giá trị của di tích.

Các bản ghi âm có sự tham gia của những diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp cùng hai diễn viên Kim Young-min và Kim Hyun-joo, góp phần truyền tải câu chuyện lịch sử với sắc thái và không khí riêng.

Du khách có thể chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm và tốc độ nghe thuyết minh theo nhu cầu, miễn là tuân thủ giờ tham quan và các tuyến đường được quy định.

Thông qua sáng kiến này, cơ quan quản lý di sản Hàn Quốc hướng tới tạo điều kiện để cả du khách trong nước và quốc tế tìm hiểu giá trị lịch sử của cung điện mà không phải phụ thuộc vào lịch trình tham quan cố định hay các đoàn có hướng dẫn viên.

Cơ quan Di sản Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân có cam kết đóng góp cho công tác bảo tồn di sản văn hóa thông qua các chương trình trách nhiệm xã hội. Mục tiêu là phát triển thêm những hình thức giới thiệu di sản hấp dẫn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các di tích lịch sử đối với công chúng.

Việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động thuyết minh tại Cung điện Trường Khánh cho thấy nỗ lực đưa di sản văn hóa đến gần hơn với công chúng bằng những công cụ quen thuộc trong đời sống hiện đại, đồng thời đáp ứng nhu cầu đa dạng về ngôn ngữ và khả năng tiếp cận của du khách.