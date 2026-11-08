Cùng đi đánh nhau, cùng vào tù

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa xét xử phúc thẩm và tuyên bác kháng cáo đối với 5 bị cáo, chấp nhận kháng cáo của 1 bị cáo. Theo đó, 5 bị cáo cùng trú phường Ba Ngòi, cùng phạm tội gây rối trật tự công cộng vẫn chấp hành mức án cũ, gồm: Mấu Văn Đông (sinh năm - SN 2003) và Cao Li (SN 2005) cùng mức 2 năm tù; Bo Quang Hà (SN 2007), Bo Minh Đào (SN 2007) và Cầm Văn Song (SN 2007) cùng mức 1 năm 3 tháng tù. Riêng bị cáo Bo Hồng Đợi (sinh năm 2007, trú xã Cam An) được chuyển từ hình phạt 2 năm tù sang 2 năm tù treo về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, tối 10-8-2024, Bo Vương Quốc (trú phường Ba Ngòi) đi chơi ở xã Cam An thì bị một số thanh niên (không xác định lai lịch) đuổi đánh nhưng không bị thương tích. Chiều hôm sau, Quốc ngồi nhậu với bạn, trong đó có Đông, Li, Hà, Đào, Song. Nhớ lại chuyện bị đuổi đánh, Quốc rủ cả nhóm đi tìm đánh nhóm thanh niên trên. Cả nhóm đồng ý.

Quang cảnh phiên tòa.

Tối 11-8-2024, Quốc cùng cả nhóm mang theo hung khí đi đến xã Cam An. Trên đường đi, cả nhóm hò hét, thách thức, dùng hung khí cà xuống mặt đường tạo tia lửa để phô trương thanh thế. Đợi đang ngồi trong nhà thấy ồn ào, chạy ra ngõ xem thì bị nhóm Quốc rượt đuổi. Trong lúc bỏ chạy, Đợi nhặt 2 cục đá ven đường ném về nhóm Quốc và trúng vào đầu Hà, làm Hà ngất xỉu. Thấy vậy, nhóm Quốc quay về, chở Hà đi cấp cứu.

Khi nhóm Quốc đi ngang qua nhà Bo Văn Hiếu (ở xã Cam An), Hiếu thấy nhóm Quốc mang theo hung khí gây rối nên đứng trước cổng, đạp vào xe mà Li chở Đông, làm xe chao đảo, con dao tự chế của Đông va trúng tay Hiếu. Hiếu sơ cứu xong đi trình báo.

Kết luận cho thấy, Hiếu bị tổn thương cơ thể 1%; Hà bị tổn thương cơ thể 27%, thương tích không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi xét xử sơ thẩm, 6 bị cáo nêu trên có kháng cáo.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo đúng người, đúng tội. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đợi thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật có phần hạn chế; chưa có tiền án, tiền sự; lần đầu phạm tội, tuy là tội nghiêm trọng nhưng có phần lỗi của bị hại; sau phiên tòa sơ thẩm lại tiếp tục bồi thường và được bị hại bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt; có nơi cư trú rõ ràng. Do đó, có căn cứ chấp nhận kháng cáo, cho bị cáo được hưởng án treo.

Các bị cáo cùng phạm tội gây rối trật tự công cộng đã tham gia vụ án với vai trò người thực hành; chủ động cầm hung khí hò hét, thách thức, phô trương thanh thế, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự địa phương. Tại phiên tòa không có tài liệu, chứng cứ mới nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo.