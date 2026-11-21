Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên trao đổi, chia sẻ tại talkshow. Ảnh: Nga Sơn

Trong thời đại số, internet và mạng xã hội đang mở ra nhiều cơ hội để trẻ em tiếp cận tri thức, khám phá thế giới, phát huy khả năng sáng tạo, kết nối bạn bè và hỗ trợ học tập. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như: lừa đảo trực tuyến, bắt nạt trên mạng, xâm phạm quyền riêng tư, tiếp cận thông tin độc hại, thiếu kiểm chứng làm ảnh hưởng đến tâm lý, nhận thức và hành vi của trẻ. Vì vậy, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ ngăn ngừa những rủi ro, mà còn giúp các em biết khai thác công nghệ đúng cách, làm chủ kiến thức, hình thành kỹ năng tự bảo vệ và ứng xử văn minh, có trách nhiệm.

Xuất phát từ đó, Thành đoàn tổ chức Talkshow “Cùng con trưởng thành trong kỷ nguyên số”giúp các em thiếu nhi nâng cao nhận thức, biết nhận diện nguy cơ, bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn. Đồng thời, chương trình cũng gửi gắm thông điệp đến phụ huynh, thầy cô giáo và những người làm công tác thiếu nhi về trách nhiệm đồng hành, định hướng, lắng nghe và thấu hiểu trẻ em trong thời đại số.

Các em thiếu nhi hào hứng tham gia hoạt động tại chương trình. Ảnh: Nga Sơn

Ban tổ chức hy vọng, sau chương trình, mỗi em thiếu nhi sẽ có kỹ năng sử dụng internet thông minh, an toàn, tích cực; đồng thời là một tuyên truyền viên nhỏ tuổi chia sẻ kiến thức, lan tỏa những điều tốt đẹp đến bạn bè, gia đình, cùng xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Tham dự chương trình, khoảng 500 em thiếu nhi đến từ các phường: Trấn Biên, Biên Hòa, Tam Hiệp, Trảng Dài đã được nghe đồng chí Nguyễn Minh Kiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn trực tiếp trao đổi, chia sẻ về các nội dung giúp các em thiếu nhi, các bậc phụ huynh hiểu rõ vai trò của công nghệ trong học tập, giải trí, kết nối bạn và phát triển kỹ năng.

Các em thiếu nhi trao đổi với báo cáo viên tại chương trình. Ảnh: Nga Sơn

Bên cạnh đó là những nguy cơ trên không gian mạng; kỹ năng bảo đảm an toàn trên môi trường số; ứng xử văn minh trên mạng xã hội; vai trò của gia đình trong việc đồng hành, lắng nghe, định hướng và hỗ trợ trẻ em sử dụng internet an toàn, xây dựng thói quen sử dụng internet tích cực… Qua đó, giúp các em thiếu nhi trở thành những người dùng số thông minh, có trách nhiệm, biết tự bảo vệ bản thân, lan tỏa điều tích cực và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần…